«Анна Каренина» для Netflix: Бондарчук — Каренин, Ходченкова — Анна, Куценко — Облонский

Светлана Ходченкова станет новой Анной Карениной Фото: Борис КУДРЯВОВ

Иногда, когда не скупает все подряд, американский стриминговый сервис Netflix доверяет снимать сериалы на аутсорсинге. И это считается манной небесной. Мол, на нас в Голливуде обратили внимание! Нам доверили! Проект важный, статусный и, скорее всего, прибыльный. В этот раз повезло продюсерам Евгению Никишову и Валерию Федоровичу (боссы «ТВ-3» из глубин ТНТ) им заказали снять современную экранизацию «Анны Карениной». Как британский «Шерлок», только по роману Льва Толстого.

Сказано — сделано. Уже готов кастинг проекта «Анна К.».

Смотрим, изучаем, анализируем.

Анна Каренина

Фото: кадр из фильма.

Роль Анны Карениной — доброй и упитанной женщины с темными кудрями досталась...Светлане Ходченковой. А кому еще? Красивая, модная, худая, в Голливуде знают («Росомаха»), значит наверняка подойдет. Подумаешь, что на момент премьеры актрисе будет под 40, а Анне было порядка 25-28 лет (на 20 лет младше мужа), тут ведь главное сыграть! К тому же сюжет крутится вокруг альковных и политических дел питерской элиты. В этой интерпретации Каренина/Ходченкова — светская львица и жена будущего губернатора — вписывается в характеристику образа.

Алексей Каренин

Фото: кадр из фильма.

Тут тоже нечего гадать. Кто у нас в кино самый импозантный, стильный, солидный, влиятельный и игравший чиновников? Конечно, Федор Бондарчук («Год культуры», «Два дня», «Спящие»). В пару к Ходченковой подходит идеально. С литературным героем Толстого актер почти ровесник: высокопоставленному государственному деятелю Каренину было 48, Бондарчуку сейчас 54. Его герой в современной телеадаптации романа занимается политикой и не замечает, как под носом супруга закручивает роман с одним из конкурентов по бизнесу.

Степан Облонский

Фото: кадр из фильма.

Роль Стивы — родного брата Анны Карениной — доверили непотопляемому Гоше Куценко: в последнее время актер все чаще появлялся в эпизодах комедийных сериалов («Ольга», «Окаянные дни» и др.), а его затянувшимся бенефисом стал сериал «Скорая помощь» (НТВ). И тут продюсеры приговорили Гошу в «Анну К.». Степан Аркадьевич Облонский — один из важнейших персонажей романа, списанный Толстым с друга — помещика и чиновника Василия Перфильева. Ему 34 года и он, как пишет автор, «красивый». Куценко старше героя ровно на 20 лет.

Дарья Облонская

Фото: кадр из фильма

Долли Облонскую, жену Стивы, сыграет муза и жена главного комедианта страны Жоры Крыжовникова — Юлия Александрова. Ей достался образ некогда наивной и невинной, а впоследствии измученной шестью детьми и безденежьем барышни 33 лет. Самой Юлии — 39, у них с Жорой пока что только один ребенок — дочь Вера.

Константин Левин

Фото: кадр из фильма.

Образ Левина воплотит самый некритикуемый и непопсовый актер современного русского кино Юра Борисов. Адаптировавший образ Данилы Багрова под большинство своих ролей («Бык», «Мир! Дружба! Жвачка», «Купе номер шесть») Борисов умело продает харизму героя Алексея Балабанова — своего в доску парня, решающего проблемы и восстанавливающего справедливость. Триумфатор Каннского фестиваля (снялся в двух фильмах, представленных в программе, один из которых получил Гран-при) вызывает безусловное доверие у зрителя, потому и взяли. Его персонажу, помещику-идеалисту с неспокойной совестью, по книге 32 года, тогда как Борисову пока что 28.

Сергей Кознышев

Фото: Instagram.com

Самый неожиданный выбор — литератор Александр Цыпкин, которому вдруг поручили играть Кознышева. Да, у модного беллетриста есть в послужном списке четыре небольших роли, одна из которых — в сериале с собственным сценарием (и продюсированием), но попадание в такую дрим-тим вызывает больше вопросов, чем радости за смелый эксперимент создателей сериала. Яркий, хоть и второстепенный персонаж Сергей Иванович Кознышев — единоутробный брат Константина Левина, отвечающий за образ московской интеллигенции. Цыпкин — из Питера. Кознышеву порядка 40 лет, он дворянин, мыслитель и провалившийся писатель. Цыпкину в сентябре исполнится 46.

Агафья Михайловна

Фото: кадр из фильма.

Перешедшая на сериалы ТНТ и ТВ-3 Татьяна Догилева («Окаянные дни», «Отпуск», «Обычная женщина») тоже утверждена в проект Никишова-Федоровича. Она сыграет экономку в доме Левиных Агафью Михайловну — возраст героини Толстой не указывал, а вот Татьяне Анатольевне 64 года.

Алексей Вронский

Главная загадка проекта. Актер, утвержденный на роль Вронского, пока не назван. Но большая часть предположений касается Ивана Янковского — потомственного актера легко можно представить в образе образованного и милого гвардейского офицера Алексея Кирилловича Вронского. В «Союзе спасения» Иван уже примерял на себя образ военного, тогда это был декабрист Михаил Бестужев-Рюмин. Правда, это не понадобится. В «Анне К». Вронский — наследник алюминиевой империи, в которого влюбляется жена губера.

Фото: кадр из фильма.

А дедушка молодого актера, к слову, сыграл Каренина в «Анне Карениной» Сергея Соловьева 2009 года.

Фото: кадр из фильма.

Дорогие читатели, а кого бы вы хотели видеть в образе Вронского? И согласны ли с кастингом нового проекта Netflix?