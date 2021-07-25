Вячеслав Никонов: «Закон Зеленского о коренных народах я прочитал на украинском. Он абсолютно безграмотный».

Председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- ...Вячеслав Алексеевич! А вот два события как-то столкнулись. Пан Зеленский подписал на минувшей неделе закон о коренных народах, где русских не оказалось. И вот второй момент – Европейский суд по правам человека отклонил запрос России на применение к Украине обеспечительных мер в связи с недостаточным доступом к русскому языку в школах, в СМИ, в интернете. И - водной блокады Крыма. Это как бы звенья одной цепи, получается?

- Конечно, это звенья одной цепи.

Цепь называется – русофобия. И, собственно, это - единая антироссийская кампания, гибридная война, как угодно, которая ведется против нас на всех уровнях со стороны США и союзников, их марионеток, которой, безусловно, является украинское правительство.

- А если рассмотреть каждое звено по отдельности...

- Естественно, есть своя логика и у одного, и у другого события. Если говорить о Европейском суде по правам человека, то напомню, что эта структура Совета Европы, организация, которая занимается правозащитой.

Сам этот суд, по сути, не является судом. Он представляет собой собрание экспертов, если хотите. Это не судьи, которые там выносят вердикты…

- А судьи кто, да?..

- В основе - мнения экспертов по правозащитной тематике, которая нам хорошо всем известна. И которая выносит абсолютно предсказуемые на сто процентов антироссийские все решения.

Что мы делаем в Совете Европы, в ЕСПЧ?

Я не очень себе представляю. Это моя личная точка зрения, я неоднократно ее высказывал. Считаю, что наше пребывание в Совете Европы, как и в ПАСЕ, в ЕСПЧ – это что-то от мазохизма. Потому что, сами эти организации нам ничего не дают, но при этом выносят в стопроцентном случае антироссийские решения.

И мы еще за это деньги платим. И за членство. А затем еще и оплачиваем те санкции, которые вводятся тем же ЕСПЧ...

На мой взгляд, это пустая трата времени и денег.

И - нервов.

То, что решения ЕСПЧ предсказуемые, для меня очевидно. Ясно, что в любом иске, где одной стороной будет Россия, другой – Украина, будет занята сторона Украины. Это абсолютно предсказуемо.

По существу, они вопрос вообще не стали рассматривать.

Русский язык для Европы, казалось бы, вещь весьма важная, потому что даже в странах Евросоюза он входит в первую шестерку по использованию языков. Даже на территории Евросоюза. Но, к сожалению, он не имеет в Евросоюзе статус языков национальных меньшинств, малых народов, которые существуют в самом Европейском Союзе. Русский дискриминируют и в ЕС тоже.

А что касается Украина, там очевидный русофобский крен.

- К чему он может привести «незалежную»?

- На мой взгляд, он абсолютно самоубийственен для Украины, потому что половина страны - русскоязычная.

И, вообще, естество Украины - это двуязычие.

Они себя лишают огромного пласта культурного.

Кроме того, еще непонятно, на каком языке будет говорить украинская наука. Во всяком случае, она никогда не говорила на украинском. Это значит, удар по собственному интеллектуальному потенциалу, помимо прочего.

- А вопрос, связанный с водой...

- Ну, это из немного другой оперы. Но здесь абсолютно очевидно для всех – покушение на гуманитарные права. И - стремление к гуманитарной катастрофе в Крыму.

- Я понял. И - наша здесь позиция? Наши действия какие должны быть? Просто обсуждать нам с вами?

- Ну, понимаете, я очень внимательно прочитал этот закон. (О коренных народах. - А.Г.) Сначала - на русском. Потом, думаю, что-то я не понял. Достал текст оригинала. Я достаточно хорошо понимаю по-украински. Тоже внимательно прочитал.

На самом деле, я обнаружил, что к коренным народам не относятся и украинцы тоже.

То есть, это очень неграмотно написанный документ, который касается определения коренных малочисленных народов, скорее. То есть, просто неграмотный юридический документ, хотя подоплека очевидная, чтобы просто вычеркнуть русских из числа коренных народов.

- Что мы с этим можем сделать?

- Ничего мы с этим сделать не сможем. Там надо менять радикально власть на Украине тогда. И только это может привести к каким-то изменениям

Ждать, что какая-то добрая Европа выступит в защиту русского языка? Невозможно. Ждать, что американцы осудят это дело? Тоже - никаких оснований нет.

Поэтому, в данном случае надо, действительно, оказывать серьезное политическое давление на Киев, создавать им проблемы, решение которых будет зависеть от предоставления возможности людям говорить на своем родном языке. И не допускать этой гуманитарной катастрофы.

Авторы этого странного закона рискуют. Они спешат к расколу украинского общества, еще более глубокому расколу.

Они уже итак потеряли Крым. Они теряют Донбасс. И не исключено, что так же могут потерять половину Украины, поэтому они должны просто сознавать риски, которые существуют.

Антироссийский курс Украины – это абсолютное самоубийство для страны.

- Понял. Спасибо вам огромное. Удачи!

- Взаимно. Счастливо.