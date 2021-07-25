Наташа с папой на прогулке.

У Наташи детский церебральный паралич (ДЦП) – результат внутриутробного обвития пуповиной. Впервые мы рассказали вам о девочке пять лет назад (КП за 20 июня 2016, «Я потерял работу и моя маленькая дочь стала заложницей!»). Тогда в семье Квитко была «черная полоса» - Наташин папа попал под сокращение и искал любую работу, чтобы кормить семью – больную дочь и жену, которая постоянно дома, так как ухаживает за Наташей. Тогда все обошлось. Вы помогли собрать на очередной курс лечения, папа нашел работу, и все эти годы семья жила, стараясь справляться с трудностями самостоятельно. Но однажды «случилось страшное» - Наташе исполнилось 18 лет…

- В одночасье мы лишились всех льгот, которые предоставляются ребенку-инвалиду – рассказывает отец Наташи. – Теперь по ОМС дочери не положены ни скидки на реабилитационное лечение, ни поездки в санаторий… Ничего вообще не положено! И помощь благотворительных фондов теперь не для нас. Везде один ответ: «взрослых не берем, детям бы помочь». И, несмотря на то, что я работаю с утра до ночи; что жена, ведя хозяйство, экономит на всем; что каждую копейку мы стараемся отложить на Наташкино лечение - не смотря на все это, денег стало просто катастрофически не хватать!

Сама Наташка говорит плохо, но она все понимает. Специалисты говорят - «интеллект здорового ребенка». Она знает, что папе очень тяжело, видит, как иногда плачет мама, слышит обрывки разговоров. «Я виновата в том, что я перестала быть ребенком?» - читается в ее взгляде. Наташа очень старается работать над собой. Специалисты реабилитационного центра, где она занималась все эти годы, подчеркивают, что девочка очень работоспособная и терпеливая. Только благодаря этим качествам, несмотря на тяжесть заболевания, она научилась стоять, ходить и даже кататься на роликах с поддержкой папы.

Девочка постоянно работает над собой в спортзале, чтобы крепко встать на ноги и научиться самостоятельно себя обслуживать.

- Увы, ДЦП неизлечим, и Наташа никогда не сможет полностью выздороветь, – говорят доктора. - Но если не прекращать занятия, работать и развивать девочку, однажды она сможет полностью обслуживать себя. Ключ к успеху в непрерывной реабилитации!

Но где «ключ», там и «амбарный замок». Ведь реабилитация, лечение на море – все стоит дорого. Детям-инвалидам государство помогает оплачивать все это, взрослым - нет. Наташа переступила эту черту. Благодаря вашей помощи в прошлый раз и Наташа, и ее родители смогли пережить трудное время, не падая духом. За эти годы девочка смогла встать с коляски – это результат вашей помощи и доброты. Пожалуйста, поддержите ее и в этот раз!

Мы просим вам помочь Наташе попасть на необходимый ей курс реабилитации стоимостью 130 200 рублей. Сбор на лечение ведется через фонд «Помоги.Орг», так как они предоставляют полный отчет о том, что все собранные деньги будут потрачены именно на лечение. Но так же, по просьбе Наташиной семьи, мы даем и номер их личной карты, ведь, кроме реабилитации, у семьи с больным ребенком очень много нужд и крайне тяжелое финансовое положение.

(499) 250-02-44 Татьяна - координатор

Как помочь:

Пожертвовать через СМС, отправив сообщение со словом ФОНД и (через пробел) суммой пожертвования на номер 3443. Например: «ФОНД 100».

Пожертвовать через Интернет (через платежные системы Яндекс.Деньги, PayPal, Webmoney, QIWI) - https://www.pomogi.org/help/ В назначении пожертвования не забудьте указать "Для Квитко Наташи"

Страница для перевода пожертвований с банковских карт:

Номер личной банковской карты отца Наташи: 4276 3801 8990 9497

Пожертвовать через банк

Благотворительный интернет-фонд Помоги.Орг

ИНН 7702579448 КПП 770201001

Р/с № 40703810022000000423

Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО г. Москва

Кор.счет № 30101810145250000411

БИК 044525411

Назначение: благотворительное пожертвование для Наташи Квитко