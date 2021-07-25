Дочь Ренаты Литвиновой создала коллекцию одежды для метрополитена

Во время пресс-конференции незнакомый мужчина принёс Ренате шикарный букет алых роз. Фото: Оксана ФОМИНА

В городе-курорте Ессентуки полным ходом идет 4-й кинофестиваль «Хрустальный источник». В конкурсной программе 11 премьер 2019-2020 годов. На фестиваль прибыло гигантское количество звездных гостей, среди которых актриса и режиссер Рената Литвинова.

Но пребывание Ренаты на фестивале было недолгим. Через пару дней она засобиралась в Москву, чтобы 26 июля отметить день рождения дочери Ульяны Добровской. Ей исполняется 20 лет!

У творческой матери выросла творческая дочь. Зрители могли видеть Ульяну в последней картине Ренаты Литвиновой «Северный ветер». А сейчас Ульяна порадует новой коллекцией одежды.

- Она учится в Королевской академии искусств в Антверпене. Это очень серьезная школа, Ульяна учится на классе фэшн, куда бешеный конкурс. Пока дочь видит себя в качестве художника, арт-дизайнера, - делится актриса. - Сейчас она создала коллекцию одежды для московского метро, это так называемый мерч. Приобрести его можно будет в московском метро. А пока 30 июля пройдет модный показ. Это тяжелая задача, она вся в нерве, ведь делает целую коллекцию!

Рената Литвинова призналась, что она тоже будет участвовать в показе и выйдет на подиум в качестве модели в платье от дизайнера Ульяны Добровской.

Фестиваль «Хрустальный источник» продлится в Ессентуках до 31 июля.