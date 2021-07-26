Простая задача на логику вновь вызвала споры в соцсетях

В последние дни задачка на логику вызвала немало споров в интернете. Фото: Shutterstock

Эта несложная то ли математическая, то ли логическая задачка появляется в соцсетях уже не в первый раз. В последние дни она снова вызвала немало споров среди пользователей. На самом деле решается все очень просто, но как знать - может быть именно вам придет в голову еще более остроумный вариант ответа.

Итак, условия задачи:

Каждый день вы должны одновременно принимать две таблетки: одну из флакона «А», вторую – из пузырька «Б». Ежедневный прием этих лекарств - жизненная необходимость для вас. Пропускать – нельзя, заменять одно другим – нельзя, увеличивать дозу – тоже нельзя.

В один из дней случилось так, что после того, как вы взяли таблетку из флакона «А», вам на руку выпало сразу две из пузырька «Б». И теперь у вас на ладони три абсолютно неразличимых таблетки: по условиям задачи они совершенно одинаковы по размеру, форме, вкусу, цвету, запаху, весу и другим показателям.

Выбросить смешавшиеся таблетки и взять новые вы не можете – они слишком дороги, рисковать с приемом наугад – тоже. Как же поступить?

Попробуйте придумать свой вариант решения. А если уж совсем невмоготу – читайте ответ.

Итак, у вас на руке оказалась одна таблетка из флакона «А» и две - из «Б» – в этом вы абсолютно уверены и просто не можете понять, какая откуда.

В таком случае вам необходимо взять еще одну таблетку «А» – так вы получите два полных дневных комплекта.

Теперь каждую таблетку аккуратно ломаем пополам, половинки кладем в разные стороны. В результате у вас окажется два отдельных набора из четырех половинок, каждый из которых и составляет вашу дневную дозу лекарства.

Одну «кучку» пьете сейчас, другую – завтра. Вот так…

Все еще ищете какой-то подвох? Упростим задачу исключительно для того, чтобы вас убедить.

Допустим, что таблетки из упаковки «А» - синие по цвету, а из «Б» - красные.

На вашей ладони – одна синяя и две красные. К ним вы добавляете одну синюю.

Теперь все таблетки вы ломаете пополам, раскладывая половинки каждой в левую и правую стороны. Ни при каких обстоятельствах при таком раскладе в каждом наборе половинок у вас не окажется больше чем 2 половинки каждого цвета, составляющих в итоге две таблетки – одну красную и одну синюю.