Маньяк, многократно приговоренный в США к смертной казни, скончался не дождавшись исполнения приговора

Впервые смертный приговор Алькале озвучили еще в 1980 году. Фото: EAST NEWS

77-летний серийный убийца Родни Алькала умер в больнице, расположенной неподалеку от калифорнийской тюрьмы. По заявлению администрации пенитенциарного заведения, смерть наступила в результате естественных причин.

Впервые смертный приговор Алькале озвучили в 1980 году – суд признал его виновным в похищении и убийстве 12 летней девочки, совершенные годом ранее. Однако через некоторое время Верховный суд Калифорнии отменил приговор и обязал нижестоящий суд провести новое разбирательство дела.

В 1986 году мужчину снова признали виновным и осудили на смертную казнь, но и этот приговор был отменен.

В ходе изучения дела следователи пришли к выводу, что убитая девочка была далеко не единственной жертвой Алькалы, и в 2010 году суд вновь вынес ему смертный приговор – на этот раз уже за убийство в разное время еще четырех женщин. Спустя два года к списку добавились еще две жертвы маньяка.

Приговор оставили в силе, а самого Алькалу в 2012 году поместили в камеру смертников в калифорнийской тюрьме. От смерти убийцу спасло решение федерального суда, заморозившее смертные казни с 2006 года, а в 2019 году в Калифорнии был объявлен мораторий, введенный губернатором штата Гевином Ньюсомом.

Примечательно, что еще до самого первого суда Алькала принимал участие в шоу «Игра для знакомств». Согласно сценарию, незамужняя женщина задавала вопросы трем скрытым от нее мужчинам, а после выбирала одного из них для встречи. Выбор участницы игры пал на Алькалу, но после первого же разговора вживую за кулисами шоу женщина назвала его «жутким» и отказалась от дальнейших встреч. Очень может быть, что это решение спасло ей жизнь.

Подробностей смерти серийного убийцы тюремные власти не раскрывают.