Израиль начнет принимать иностранцев, нуждающихся в медицинской помощи

В ближайшем будущем снимут многие ограничения на въезд в страну Фото: REUTERS

Глава министерства туризма Израиля Йоэль (Константин) Развозов заявил, что в самом ближайшем будущем будут сняты многие ограничения на въезд в страну для граждан, прибывающих в медицинских целях. По его мнению, нет причин для препятствования таким людям в пересечении границы.

«До коронакризиса отрасль медтуризма приносила в казну государства около 1,5 миллиарда шекелей и внесла большой вклад в укрепление положительного имиджа Израиля за рубежом, как страны продвинутых медицинских технологий и ведущих специалистов. Многие квалифицированные работники, задействованные в этой сфере, остались без работы - необходимо им помочь, а главное, как можно скорее вернуть отрасль медтуризма к жизни», – заявил Развозов.

Свое решение министр обосновал тем, что люди, прибывающие в Израиль в гуманитарных медицинских целях, как правило, имеют огромное количество самых разнообразных справок, включая ПЦР-тесты. Кроме того, таких граждан чаще всего встречают либо сотрудники медицинской фирмы, либо машины скорой помощи. Соответственно, представлять угрозу для заражения граждан Израиля такие туристы не могут.

Накануне Развозов провел ряд встреч, в том числе с министром внутренних дел Айлет Шакед и координатором действий правительства по борьбе с коронавирусом профессором Нахманом Ашем.

Министр также отметил, что сфера медицинского туризма в Израиле была практически парализована более года из-за пандемии, а в последнее время разрешения на въезд выдавались в единичных, исключительных случаях.