Артем Аветисян: «Агентство стратегических инициатив – один из самых успешных проектов десятилетия»

Директор направления АСИ «Новый бизнес» и основатель Ассоциации предпринимателей «Клуб лидеров» Артем Аветисян Фото: Татьяна Мастерова

Ровно 10 лет назад, 27 июля 2011 года, фактически появилось Агентство стратегических инициатив. В этот день прошла встреча тогдашнего премьера Владимира Путина с экспертным советом АСИ. На нем подвели итоги конкурса и были назначены первые руководители Агентства. Среди них был и директор направления «Новый бизнес» Артем Аветисян. В юбилейную дату мы поговорили с ним об итогах работы Агентства и планах на будущее.

«ВЫСТРОИТЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ ДИАЛОГ МЕЖДУ БИЗНЕСОМ И ВЛАСТЬЮ»

- Артем, в такие даты принято подводить итоги работы. Но для начала давайте вспомним, как все начиналось десять лет назад, как лично вы попали в Агентство и возглавили целое направление?

- Формат Агентства сильно отличался от других структур. Он подразумевал, что руководящие позиции должны были занять не госслужащие, а реальные предприниматели. Те люди, которые сделали себя сами и которым хорошо известны проблемы, мешающие развитию бизнеса. Предполагалось, что предприниматели во главе АСИ смогут выстроить диалог между бизнесом и властью, и смогут это сделать наиболее эффективно. В этом и заключалась уникальность Агентства как проекта. На руководящие позиции в тот момент был объявлен открытый конкурс. В отборе мог принять участие любой желающий. Всего было две с половиной тысячи кандидатов. Конкурс проводился в два этапа, по итогам которого и было выбрано руководство АСИ. Я оказался в числе директоров.

- На тот момент вы уже были вполне успешным бизнесменом. Почему захотели заняться еще и общественной работой? Какая у вас была внутренняя мотивация?

- Действительно, на тот момент у меня была уже достаточно крупная консалтинговая компания (см. «Биография»). В ней работали более 400 человек. Но мне было интересно стать причастным к новому интересному формату. Предполагалось, что Агентство будет продвигать приоритетные в масштабах страны проекты, реализовывать мероприятия по улучшению предпринимательской среды в России.

При этом можно было заниматься собственным бизнесом и параллельно работать в Агентстве.

- Кандидаты на руководящие должности были из бизнеса, но отбирали их представители власти. А кто принимал непосредственное участие в отборе? В СМИ проходила информация, что Андрей Белоусов сыграл большую роль в вашем назначении?

- Андрей Рэмович, безусловно, сыграл огромную роль в назначении каждого из руководителей АСИ. Он входил в конкурсную комиссию по отбору кандидатов вместе с другими членами комиссии. При этом лично меня на эту позицию собеседовала Эльвира Набиуллина, которая на тот момент возглавляла Минэкономразвития. Эльвира Сахипзадовна и в дальнейшем принимала непосредственное участие в деятельности Агентства, уже как член Наблюдательного совета АСИ. И я ей благодарен за этот бесценный опыт, который получил за 10 лет в Агентстве.

- Как думаете, почему вы возглавили «Новый бизнес»? Почему именно вам доверили это направление?

- На первом этапе у нас было всего три основных направления. Это социальные проекты, образовательные и «Новый бизнес». Поскольку мой опыт был связан непосредственно с консалтинговым бизнесом, в том числе с упаковкой и сопровождением бизнес-проектов, то логично, что мне предложили это направление, а не образовательное или социальное.

«АГЕНТСТВО ОТКРЫЛО ДОРОГУ В ЖИЗНЬ СОТНЯМ ПРОЕКТОВ»

- Давайте перейдем к итогам работы. Чего удалось добиться за 10 лет? Довольны ли вы проделанной работой?

- Не просто доволен, я вообще считаю, что АСИ – это один из самых успешных проектов десятилетия. За 10 лет удалось сделать многое, и я горжусь результатами. Реформы Агентства в области улучшения инвестиционного климата в нашей стране сыграли непосредственную роль в том, что Россия сегодня занимает 28-е место по легкости ведения бизнеса в рейтинге Всемирного банка Doing Business. А когда мы только начинали эту работу, Россия находилась на 120-й позиции в этом рейтинге.

И кто бы там что ни говорил сегодня, Агентство открыло дорогу в жизнь сотням проектов.

- Какие проекты Агентства вы можете привести в качестве наиболее знаковых и успешных?

- Если говорить не только о направлении «Новый бизнес», а в целом про АСИ, то в качестве успешных проектов можно выделить Национальный рейтинг инвестклимата в регионах России, открытие Кванториумов по стране для одаренных детей, развитие движения Ворлдскиллс Россия, направленное на повышение стандартов подготовки рабочих кадров, Национальная технологическая инициатива (НТИ). Этот список можно было бы продолжать, но боюсь вашей газеты не хватит, чтобы описать все то, что удалось сделать агентству за эти 10 лет.

- А какими проектами направления «Новый бизнес» можете гордиться?

- Пожалуй, самым знаковым проектом стала реализация дорожных карт «Национальной предпринимательской инициативы» (НПИ). Эта реформа существенно облегчила жизнь предпринимателям. Около тысячи законодательных актов было принято, сотни документов упразднено. Мы помогли малому и среднему бизнесу получить доступ к закупкам крупных корпораций и закрепили это на законодательном уровне. Было принято постановление, обязывающее госкомпании осуществлять у малого бизнеса не менее 18% госзакупок. А чтобы оградить бизнес от излишнего давления со стороны силовиков, вместе с общественными объединениями мы запустили онлайн-платформу для обращений предпринимателей «За бизнес». Через нее бизнес может оперативно сообщать о различных нарушениях напрямую в правоохранительные органы.

И наконец, у нас на сопровождении сейчас находится более 130 технологических компаний, которым мы помогаем внедрять свои технологии в крупные корпорации.

«ДЕСЯТЬ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ НА ИНВЕСТИЦИИ В ПРОРЫВНЫЕ ПРОЕКТЫ»

- Артем, как удается совмещать занятие бизнесом и работу в АСИ? Какие планы по бизнесу?

- Я всегда занимался бизнесом. А работа в АСИ носит больше общественный характер. Но в Агентстве, например, я увидел, насколько сложно российским компаниям пробиваться на международные рынки. И сегодня это стало определенным вызовом для меня – помочь им в снятии этих барьеров. Для этих целей я сейчас создаю опорные представительства моей международной российской холдинговой компании «Финвижн Холдингс» за рубежом.

Уже открыли офис в Дубае, осенью планируем открытие в Южной Корее, в дальнейшей перспективе – в Европе. Кроме этого, важно финансово поддержать такие проекты, и поэтому я принял решение инвестировать через МК «Финвижн» 10 млрд. рублей в российские прорывные проекты, имеющие экспортный потенциал. В этом месяце мы осуществили первую сделку, проинвестировали в российскую компанию «Новые дисперсные материалы». Она производит оборудование по выпуску металлических порошков для 3D-печати. В наших планах в течение 3 - 5 лет отобрать порядка 100 подобных компаний и инвестировать в развитие каждой от 50 до 200 млн. рублей.

- То есть, ваша компания будет работать как венчурный фонд, который будет брать перспективные компании и развивать их, увеличивать капитализацию и т.д.

- Вы знаете, сначала у меня были мысли о создании фонда. Но моя компания «Финвижн Холдингс», являясь первым резидентом специального административного района острова Русский, имеет особые условия по налогам и преимущества на законодательном уровне. Это открывает большие возможности для нас и, поверьте, работает лучше любого венчурного фонда.

«УЕХАЛ ИЗ МОСКВЫ, ЧТОБЫ ВИДЕТЬ, КУДА ИДУТ МОИ НАЛОГИ»

- Вопрос немного личного характера. Главный офис Агентства стратегических инициатив находится в Москве. Компания ваша зарегистрирована на острове Русский – то есть, на другой части нашей страны. А вы, как я понимаю, несколько лет назад переехали в Новгородскую область. Почему?

- Да, это действительно так. Почему? В первую очередь, я хотел платить налоги и видеть, куда их тратят. В больших городах это сложно отследить, ваши налоги растворяются в общем объеме. А здесь налоги идут в местный бюджет, и ты наглядно видишь, на какие цели они направляются. Видишь результаты. За три года, как я сюда переехал, удалось восстановить порядка 40 объектов инфраструктуры: центральную площадь, школу, спортзал и другие объекты в поселке Тесово-Нетыльский Новгородской области.

Также удалось помочь больницам: где-то с недостающим оборудованием, где-то с кровлей. Из самого крупного – с участием предпринимателей «Клуба лидеров» мы сейчас реставрируем храм Святой Живоначальной Троицы в селе Сопины Новгородской области. Этот храм примечателен тем, что его построил Суворов при жизни. Храм был разрушен и заброшен, и мы приняли решение восстановить его на собственные средства. Осенью откроем полностью отреставрированный храм.

Международная экспедиция предпринимателей «Клуба лидеров» на Эльбрусе, 2015 год. Фото: Алена Бжахова

«РЕВИЗОРРО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА»

- Вы упомянули «Клуб лидеров». Расскажите чуть подробнее, что он из себя представляет и как планируете дальше этот клуб развивать?

- Сегодня в «Клуб лидеров» входит более 300 предпринимателей из различных регионов России. За каждым членом Клуба стоит реальный бизнес. А мнение бизнесменов, их идеи, предложения являются первостепенными в нашей работе. Многие предложения предпринимателей клуба легли в основу законов и постановлений правительства в рамках Национальной предпринимательской инициативы. Впоследствии члены клуба проверяли, как работают принятые законы на практике. Потому что одно дело законы принять, а другое дело – чтобы они работали. Мы проводили так называемые «контрольные закупки» в разных регионах. Например, предприниматели приезжали и на месте определяли проблемы, с которыми сталкивается бизнес при взаимодействии с госструктурами, предлагали пути их решения. Об этом даже сняли цикл передач «Агент бизнеса» и «Делай бизнес» на «России-24».

- Какие планы на будущее?

- Десятилетний юбилей Клуб лидеров будет отмечать в следующем году. В связи с этим пройдет целый ряд масштабных мероприятий как в регионах России, так и за рубежом – в Сингапуре, Японии. А из самых ближайших планов Клуба – открытие культурологической ассоциации Suvorov Foundation в Италии. Деятельность ассоциации будет направлена на сохранение культурно-исторического наследия России в Европе. Но это уже тема для отдельного интервью.

«ДЛЯ ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ НУЖНА СВЕЖАЯ КРОВЬ»

- Какими вы видите следующие 10 лет в АСИ? Не пришло ли время поменять команду?

- Повторюсь, что считаю АСИ очень успешным проектом, и уникальный формат работы Агентства я бы сохранил. Это когда предприниматели во главе Агентства выстраивают мост между бизнесом и властью. Но для динамичного развития агентству, безусловно, нужна свежая кровь. Я бы вообще провёл новый всероссийский конкурс среди предпринимателей на руководящие позиции в Агентство, как это было сделано тогда, на момент его создания, но такие решения может принимать только Наблюдательный совет Агентства. Мое личное мнение, что такой отбор необходимо проводить периодически, но точно не реже, чем раз в 10 лет, так как обновление команды для таких проектов как АСИ всегда только в плюс. Это новые идеи, задачи, инициативы, вызовы. Ведь АСИ всегда выступало определенным социальным лифтом. Многие на его площадке построили себе успешную карьеру. Например, Андрей Никитин был назначен губернатором Новгородской области, Дмитрий Волков стал заместителем министра строительства РФ. И многие другие предприниматели, которые прошли первый открытый отбор и вошли в состав Экспертного совета АСИ.

СПРАВКА «КП»

Агентство стратегических инициатив (АСИ) - «агент изменений», работающий вместе с лидерами над масштабными инициативами и объединяющий усилия общества, бизнеса и государства. Это российская автономная некоммерческая организация, созданная правительством РФ для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах. В частности, для продвижения приоритетных проектов, реализации мероприятий по улучшению предпринимательской среды в России, развитию профессиональных кадров и т.п. Главой наблюдательного совета АСИ является президент РФ Владимир Путин.

БИОГРАФИЯ

Артем Давидович Аветисян родился в Москве в 1976 году.

В 1998 году окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит», после чего продолжил обучение в аспирантуре, которую окончил в 2001 году. Во время обучения в аспирантуре занимался преподаванием на кафедре оценочной деятельности. В 1997 году учредил компанию ЗАО «Независимый Экспертно-Оценочный Центр», преобразованную в 2004 году в Консалтинговую группу «НЭО Центр».

В июле 2011 года был назначен директором направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив.

Является основателем Ассоциации предпринимателей «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса».