В Москве коллекционер купил картины известного советского художника Рухина, которые оказались подделкой

Евгений Рухин - из тех советских художников, за картинами которого охотятся коллекционеры.

Евгений Рухин - из тех советских художников, за картинами которого охотятся коллекционеры. Его жизнь, как и работы - яркий символ нонконформизма, диссидентства и протеста в СССР. Ленинградский художник считается одним из основателей русского поп-арта. Его очень любят в США, большая часть картин Рухина находится в художественных коллекциях за рубежом. Это не удивительно, ведь первая выставка художника прошла в престижной галерее Нью-Йорка при содействии его товарища, американского художника Джеймса Розенквиста, считающегося одним из крупнейших представителей поп-арта своего времени.

В России же осталась малая часть работ Рухина, большинство из которых спрятаны в частных коллекциях. Поэтому встретить в свободной продаже картину именитого художника - большая удача. Так подумал и 59-летний москвич Сергей В.*, когда увидел на одном из интернет-аукционов работы Евгения Рухина. Сергея не смутило, что начальная стоимость торгов всего 1 рубль, а сама площадка - не лицензированный художественный аукцион, а обыкновенный сайт, где каждый желающий может выставить на торги хоть мешок морковки. Наоборот, мужчина почувствовал удачу, решив, что продавец по имени Владимир просто не знает какое сокровище попало к нему в руки.

Сергей сразу же связался с продавцом и убедил его снять лоты с торгов. Всего у Владимира было три картины подписанные авторством Евгения Рухина. Сергей уговорил мужчину продать их ему напрямую, оптом за 39 000 рублей за три штуки. Стоит отметить, что некоторые картины кисти Рухина оцениваются в десятки тысяч долларов, а самая дорогая его работа под названием «Да нет» была продана в 2008 году на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за 220 тысяч долларов.

«Я сразу объяснил Сергею, что не разбираюсь в живописи, а картины мне достались в подарок от товарища. Мой знакомый купил комнату в коммуналке в Санкт-Петербурге, где среди прочего хлама нашел эти полотна. Ему они были не нужны, и он отдал их мне. Я тоже не особый ценитель авангардного искусства, поэтому решил выставить картины на первый попавшийся интернет-аукцион - вдруг кому надо. На холсте была подпись «Е. Рухин» - я так и указал в объявлении. Каких-то экспертиз на подлинность я не проводил, о чем прямо и сообщил покупателю. Я сразу ему сказал, что не знаю, подлинники это или нет. Сергея все устроило, он перевел мне деньги, я отправил ему картины почтой.» - рассказал KP.RU продавший картины Владимир С.*

Радость счастливого обладателя сразу трех полотен именитого художника длилась не долго. Сергей направил полотна на экспертизу, которая показала - картины не являются подлинниками, а всего лишь репродукция. Раздосадованный мужчина позвонил продавцу с претензией и потребовал возврата денег, но Владимир резонно отказался. Все условия сделки были оговорены заранее, продавец четко проговорил, что за подлинность не ручается, каких-либо документов не имеет, а все риски - на покупателе. Сергея такой ответ не устроил. Мужчина затаил обиду и решил обратиться в полицию в надежде на то, что следователи помогут ему отбить деньги за бесполезную покупку. Известно, что с момента сделки прошло уже несколько месяцев. На чьей стороне окажется закон - определит следствие. В настоящее время оперативники начали проверку по заявлению Сергея.

Рухин Евгений Львович - известный советский художник нонконформист. Считается одним из основателей русского поп-арта. Евгений получил геологическое образование, пойдя по стопам родителей-геологов, но в 20 лет обнаружил в себе талант к живописи. Молодой человек стал посещать свободный лекции ЛВПХУ им. Мухиной («Мухинское училище», ныне Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица), а также изучать по репродукциям творения западных авангардистов. Увлеченный творчеством юноша написал письмо своему кумиру, знаменитому американскому художнику Джеймсу Розенквисту. Американский коллега не только ответил на письмо Евгения, но и приехал в гости в СССР спустя несколько лет. Вскоре после этой встречи работы Евгения Рухина попали на экспозицию в престижной галерее Бетти Парсонс в Нью-Йорке.

В родном СССР, однако, картины Евгения не ценили и не понимали. Художник считался нонконформистом и диссидентом. В 1974 году Рухин стал одним из организаторов «Бульдозерной выставки» в Москве. Это была самовольная уличная выставка картин московских художников-нонконформистов. Она стала самой известной публичной акцией неофициального искусства в СССР. Выставка была оперативно уничтожена сотрудниками милиции при помощи поливочных машин и бульдозеров.

Спустя два года после незаконной выставки, в мае 1976 года, Евгений Рухин погиб при загадочных обстоятельствах. Известно, что в его галерее на Галерной улице в Ленинграде произошел пожар. Существует версия, что ночью неизвестные разбили окно в галерее, бросили внутрь толовую шашку, а единственный выход из здания заблокировали. Начался пожар, и художник не смог выбраться из огня. Известно, что детального расследования причин пожара, унесшего жизнь художника, так и не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Приглашала клиентов в школу и проворачивала аферы на глазах учеников: как педагог из Волгограда заработала 18 млн

61-летняя Татьяна Петрова находится в СИЗО за крупное мошенничество (подробнее)

Русская аферистка выплатила штрафы своим жертвам и даже осталось в плюсе, благодаря сериалу о себе

Анна Сорокина годами притворялась наследницей богача, а потом отсидела в тюрьме за мошенничество (подробнее)