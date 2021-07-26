ФСБ опубликовала видео задержания американского шпиона-контрабандиста

Момент задержания Тони Стефановски сотрудниками ФСБ России. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Вступил в законную силу обвинительный приговор Пресненского районного суда столицы в отношении 59-летнего гражданина Французской Республики и Республики Северная Македония Тони Стефановски за "приготовление к контрабанде военной техники".

- Следствием установлено, что Стефановски в июле 2017 года, находясь на территории иностранного государства, вступил в преступный сговор с руководителем американской частной охранной компании с целью незаконного приобретения и вывоза из России в США двух комплектов российских военных портативных радиостанций Р-187-П1 "Азарт", недавно поступивших на вооружение в Министерство обороны Российской Федерации, общей стоимостью более 2 миллиона рублей, - сообщили подробности дела в пресс-службе ФСБ России по Москве и Московской области.

Свой преступный умысел Стефановски довести до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, так как был задержан сотрудниками УФСБ России по городу Москве и Московской области при попытке незаконного приобретения радиостанций военного назначения.

В ФСБ России отметили, что шпион-контрабандист полностью признал вину и за совершение преступления получил 2 года и 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.