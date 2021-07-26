Внук Молотова сломал руку, катаясь на велосипеде в Подмосковье

Сегодня стало известно, что внук председателя Совета народных комиссаров СССР Вячеслава Молотова, действующий депутат Госдумы РФ 65-летний Вячеслав Никонов получил серьезную травму, когда катался на велосипеде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня стало известно, что внук председателя Совета народных комиссаров СССР Вячеслава Молотова, действующий депутат Госдумы РФ 65-летний Вячеслав Никонов получил серьезную травму, когда катался на велосипеде. KP.RU связалась с Вячеславом Алексеевичем и узнала о состоянии его здоровья, а также о подробностях самого происшествия.

«Решил покататься за городом на велосипеде. Просто для себя, в спортивных целях, чтобы укрепить здоровье. Не рассчитал скорость, потерял равновесие и неудачно упал на руку. Обратился за медицинской помощью к врачам. Сделали снимок - оказалось перелом, да еще и серьезный. Наложили гипс, сказали пока сидеть на больничном, восстанавливаться. Чувствую себя в соответствии с диагнозом» - рассказал в разговоре с KP.RU Вячеслав Алексеевич.

Хоть Вячеслав Никонов и получил серьезную травму, и сейчас восстанавливается на больничном, но находится в хорошем расположении духа и даже шутит о случившемся происшествии.

«Как сказал бы Черномырдин: лучше спорта - хуже нет» - пошутил в разговоре с корреспондентом KP.RU Вячеслав Алексеевич, комментируя произошедший несчастный случай.

Мы желаем Вячеславу Алексеевичу здоровья и скорейшего выздоровления.

Вячеслав Никонов - советский и российский историк, писатель, политолог. Доктор исторических наук и декан факультета государственного управления МГУ. Государственный и политический деятель. Входил в состав трех созывов Государственной Думы РФ, ныне действующий депутата Госдумы. Внук советского революционера Вячеслава Молотова.

Вячеслав Михайлович Молотов - советский революционер, государственный и партийный деятель. Молотов занимал пост председателя Совета народных комиссаров СССР пока в 1941 году его не сменил на этой должности Иосиф Сталин. Был одним из высших руководителей ВКП(б) (Всесоюзной Коммунистическая партии большевиков) и КПСС с 1921 по 1957.

С 1939 года Молотов становится Министром иностранных дел СССР. В августе 1939 году Вячеслав Молотов участвовал в подготовке и заключению договора о ненападении между СССР и Германией, более известный как пакт Молотова-Риббентропа. По договору, стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны.

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