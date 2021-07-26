Путин пропустил детей-инвалидов без очереди

Владимир Путин внес изменения в указ «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов». Фото: REUTERS

Владимир Путин внес изменения в указ «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов». Теперь дети-инвалиды и их сопровождающие приравнены к инвалидам 1 и 2 степени, когда речь идет о стоянии в очереди.

С 26 июля дети-инвалиды должны обслуживаться без очереди в:

- магазинах

- общепите

- службах быта

- коммунальных службах

- больницах

- образовательных учреждениях

- юридических службах и других организациях.

Кроме этого, дети-инвалиды имеют право «внеочередного приема руководителями и другими должностными лицами предприятий, учреждений и организаций». Теперь чиновник не сможет спрятаться за отговоркой, что все приемные часы расписаны. Он обязан будет принять у себя ребенка и его сопровождающего.

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