Путин подписал указ об обслуживании детей-инвалидов вне очереди Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дети-инвалиды и их сопровождающие будут обслуживаться вне очереди в магазинах, кафе, социальных и других учреждениях на территории России. Об этом в понедельник, 26 июля, говорится в указе российского президента Владимира Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вносит изменения в указ 1992 года о мерах господдержки инвалидов в государстве. В законе было сказано, что вне очереди на предприятиях торговли и общественного питания, в ЖКХ, медицинских учреждениях, а также организациях сферы образования и культуры обслуживаются инвалиды I и II групп.

Указ Владимира Путина отнес к этим категориям также детей-инвалидов и лиц, которые их сопровождают.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне стало известно, что в России инвалидам разрешат получать второе образование бесплатно. Проект такого закона уже получил положительных отзыв правительства и поддерживается во всех фракциях нижней палаты.