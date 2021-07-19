Путину рассказали, как побороть бедность

Президент России Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию. И обсудил, почему на медицину в России выделяют уйму денег, а число довольство ей не увеличивается. Отдельно глава страны упомянул, что мы близки к рекорду новейшей истории по строительству жилья. Вот главное, что обсудили власти:

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

Президент рассказал, к чему должно стремиться правительство.

- Подъём наших регионов, городов и посёлков, создание новых рабочих мест, благополучие и достаток российских семей – чтобы рождались дети, и у них были равные возможности для образования, - перечислил Путин «национальные цели, близкие и понятные каждому гражданину».

Чтобы их достигнуть, с 1 июля беременные женщины и одинокие родители получают ежемесячные выплаты, 7 миллионов школьников обеспечены горячим питанием, в августе родители детей от 6 до 17 лет получат по 10 тысяч рублей на ребенка.

- К концу текущего года планируется построить и сдать более 85 миллионов квадратных метров жилья. По сути, мы вплотную подошли к достижению лучшего показателя за всю современную историю России, - добавил Путин.

БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала за счет чего власти собираются победить бедность. В этом поможет система социального казначейства. Государство само — благодаря многочисленным базам данных - будет оценивать положение семьи. Дальше нуждающимся расскажут о всей помощи, на которую они могут рассчитывать. То есть, беднякам не придется самим собирать справки для каждого ведомства и всякий раз заново доказывать право на субсидию.

Власти ждут, что к концу 2023 года бедность в России снизится до 10,9% населения (сейчас — 12,1%), к концу 2024 года — до 10,4%, а к 2030 году — до 6,5%.

Идея с социальным казначейством, на самом деле, богатая. Появляется много новых программ поддержки, и если семья не сидит в интернете, отслеживая выступления вице-премьеров, то многое может пройти мимо. А так - власти сами придут и объяснят.

Еще Голикова рассказала, как предполагается кардинально улучшить медицину. Готовится пилотный проект: индивидуальная карта генетического здоровья. У россиян будут брать анализ ДНК, чтобы по нему установить генетическую предрасположенность к болезням. Это позволит предупреждать их или вовремя диагностировать. (С помощью этой технологии например, американская артистка Анджелина Джоли, в свое время, нашла у себя предрасположенность к раку груди и сделала операцию).

НУЖНЫ НЕ БУМАЖНЫЕ ОТЧЕТЫ

Путин сделал министру здравоохранения Михаилу Мурашко замечание.

- По данным ФСО (Федеральная служба охраны. - Ред.), которая проводит соцопросы на профессиональном уровне, к сожалению, пока у нас не наблюдается повышения удовлетворенности граждан системой здравоохранения, - заметил президент. Он попросил министра объяснить, почему так получается.

Мурашко сослался на то, что в последний год из-за пандемии нагрузка была большой.

- Мы все работали в очень непростых условиях, - парировал президент. Он напомнил, что только на модернизацию первичного медицинского звена выделено 500 миллиардов рублей. И нужно не просто их потратить, а так, чтобы люди заметили улучшение. Вообще, оценка населения должна стать один из критериев качества работы.

- Нужны не бумажные отчеты, а реальные результаты для людей, - заметил Путин.

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