Туристический символ Ленобласти лось Лосилий пришел в избирком регистрироваться кандидатом в депутаты

Лось Лосилий – неофициальный туристический символ Ленинградской области. Фото: кадр видео.

Такого кандидата в депутаты в Ленинградской области еще не было: о своем намерении баллотироваться в Законодательное собрание заявил лось Лосилий – неофициальный туристический символ региона. 26 июля сохатый пришел в Леноблизбирком и подал документы на регистрацию. По словам Лосилия, он душой болеет за то, чтобы в Ленинградской области всем жилось хорошо: «и людям, и белкам, и серой краснокнижной куропатке».

- Друзья, как известно, скоро грядут выборы депутатов в Госдуму РФ и Заксобрание Ленинградской области. Посовещался тут со своим местным зверьем, да с супругой Лосилисой, и решил подать заявку тоже. Собрал документы, подписи у всех собрал (дольше всего пришлось уговаривать краснокнижную серую куропатку) и пошел подавать заявление. Что из этого вышло - смотрите на видео, - сообщил Лосилий на своей странице во Вконтакте. Да-да, у лося и аккаунты в соцсетях имеются – в них парнокопытный кандидат и поделился роликом о своих приключениях.

Лосилий пришел в избирком, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата в депутаты. Фото: кадр видео.

В областной избирком Лосилий явился честь по чести, как самовыдвиженец. Принес паспорт, свидетельство о браке, справку об отсутствии судимостей (все – в виде веточек) и предъявил собранные на бересте подписи. Сообщил, что твердо намерен баллотироваться в Законодательное собрание региона и попросил зарегистрировать его кандидатом.

- Подписи я тоже собрал: медведь, волк, заяц, краснокнижная серая куропатка, кабанчик, белочка, жена моя Лосилиса, - гордо заявил Лосилий, демонстрируя отпечатки лап и копыт. – Принимайте!

Как самовыдвиженец Лосилий собрал подписи избирателей. Фото: кадр видео.

Председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский внимательно выслушал лося и предложил ему альтернативный вариант: принять участие в выборах в качестве волонтера. Лосилий поначалу огорчился – эх, мол, не бывать мне депутатом. Но идею с волонтерством воспринял с энтузиазмом. На том и порешили.

- В Ленинградской области на избирательных участках в дни голосования всегда присутствуют наши ленинградские волонтеры, - рассказал Михаил Лебединский журналистам. - Они помогают пожилым, маломобильным гражданам. Уверен, деятельное присутствие Лосилия создаст доброжелательную, теплую обстановку и повысит активность наших избирателей.

Председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский внимательно выслушал лося и предложил ему альтернативный вариант: принять участие в выборах в качестве волонтера. Фото: кадр видео.

Напомним, 19 сентября, в Единый день голосования в Ленинградской области пройдут выборы депутатов Государственной думы и регионального Законодательного собрания, а также дополнительные выборы депутатов муниципальных образований.

Лось Лосилий уже три года является неофициальным туристическим символом Ленинградской области. Он принимает участие в праздниках и мероприятиях, развлекая гостей и жителей региона. О своей биографии Лосилий рассказывает так: «Рожден в позитиве и любви в ходе проекта «Открывая Ленобласть» в 2018 году. За это время я завоевал симпатии жителей не только Ленинградской области, но и соседних регионов. Путешествую по пригородам Санкт-Петербурга и очень люблю детей!».

Помимо представительских обязанностей Лосилий выполняет еще и просветительскую миссию. На своем официальном сайте и в социальных сетях он делится новостями о предстоящих событиях, новых туристических маршрутах и возможностях для путешествий по региону.