Сболтнул лишнего: Из-за одной фразы американка сдала полиции парня с сайта знакомств

Участник штурма Капитолия в США попал в тюрьму, сболтнув лишнего на сайте знакомств. Фото: REUTERS

Американец угодил в тюрьму, пытаясь впечатлить девушку в приложении для знакомств. Она не оценила, что парень был участником штурма Капитолия в начале января этого года. И вместо приятной спутницы на свидании пришлось незадачливому кавалеру общаться с агентами ФБР.

Техасец Эндрю Тааке из Хьюстона использовал популярное приложение для знакомств Bumble, где приглянулся одной из девушек. Во время диалога молодой человек начал красоваться тем, что участвовал в захвате здания законодательного собрания США и даже прислал селфи с места событий. Мужчина утверждал, что был там с самого начала и к тому же принимал непосредственное участие в стычках с полицией и охраной Капитолия. Раз уж решил хвастаться и выставлять себя героем, мелочиться не стоит, надо широкими мазками рисовать героический образ.

Законопослушная дама не разделила энтузиазм Тааке и через несколько дней сообщила о похождениях своего нового друга в правоохранительные органы. В результате за американцем приехали сотрудники ФБР, которые к тому же проверили его перелеты перед штурмом здания. Выяснилось, что за день до описываемых событий он купил билет из Хьюстона в Балтимор, расположенный недалеко от столицы США.

Более того, ФБР обнаружили в сети фотографии и видеозаписи, где Тааке пытается напасть на охрану Капитолия с помощью газового баллончика и оружия, напоминающего металлический хлыст. Так что теперь американцу грозит обвинение по пяти пунктам, включая в нападение на представителей власти, сопротивление правоохранительным органам во время беспорядков, а также применение физического насилия в особо охраняемой зоне.

Кстати, это уже второй случай, когда на участников штурма Капитолия выходят с помощью сайта Bumble. В апреле ФБР арестовало Роберта Чепмена из Нью-Йорка, который также хвастался потенциальному партнеру, что участвовал в беспорядках. Возможно, дело в том, что данный сервис отличается от других сайтов знакомств своей феминисткой направленностью – мужчинам дают возможность писать дамам только после того, как женщина первая проявила инициативу и таким образом, открыла диалог.