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Звезды26 июля 2021 19:30

«Не хайпом единым»: Дава купил дом дом для поклонницы из Новосибирска

Манукян запустил челлендж добрых дел «Все будет хорошо»
Алина ЧЕРНОВА
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Давид Манукян осчастливил одну из своих поклонниц

Давид Манукян осчастливил одну из своих поклонниц

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В последнее время к блогерам много вопросов, мол, шутят в тик токе, хайпят на звёздных дорожках, а в глобальном смысле ничего полезного не делают.

Видимо, чтобы нивелировать мнение общественности о праздности тиктокеров, Дава запустил в соцсетях акцию, в рамках которой будет помогать нуждающимся людям по всей стране. По словам блогера, к нему обращаются с самыми разными просьбами.

Так, поклонница из Новосибирска Ксения попросила у Манукяна поставить окно в комнату для дочери.

Семья Ксении купила участок земли и построила на нем дом. Через какое-то время что-то пошло не так, и его пришлось разбирать, а затем отстраивать заново на том же месте. «Казалось, что эта стройка, бесконечный ремонт, беспорядок на участке никогда не кончатся», - написала Ксения в своем Инстаграме.

Однако Давид, который сам родился и вырос в Новосибирске, заметил сообщение Ксении, полистал ее профиль и решил помочь фанатке. Блогер подарил ее семье новое жилье.

- Я и подумать не могла о таком, что когда-нибудь к нам приедет сам Давид и просто подарит нам дом мечты, - делится в соцсетях девушка. - Но именно так и произошло. И тогда я подумала: «Ведь чудес не бывает...», а сейчас осознаю и понимаю, что чудеса бывают.

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