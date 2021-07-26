«Обсудили с президентом КАД-2»: Александр Дрозденко рассказал о строительстве новой объездной трассы вокруг Санкт-Петербуга

Александр Дрозденко прокомментировал итоги совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам развития транспортной системы региона. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Строительство новой кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга – масштабный проект, который в итоге свяжет единой трассой Балтику и Урал, рассказал глава Ленинградской области Александр Дрозденко. Губернатор прокомментировал итоги совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам развития транспортной системы региона, в котором также принял участие глава Санкт-Петербурга Александр Беглов. На встрече с главой государства в Кремле 26 июля Александр Дрозденко представил восемь крупных проектов Ленобласти. Речь идет о создании единой транспортной инфраструктуры двух соседних регионов, в том числе - продлении метро из Северной столицы в область, создании новых развязок, запуске скоростного трамвая и строительстве кольцевой автодороги в обход Петербурга.

- Совещание у главы государства, как всегда, прошло детально и предметно, рассказал Александр Дрозденко. - Речь шла о тех самых инфраструктурных кредитах, которые так ждут регионы. Глава государства особо акцентировал наше внимание на том, что все вопросы транспортной системы должны рассматриваться именно в комплексе, в рамках развития Петербургской и Ленинградской агломерации. Предложения, которые мы подготовили от Ленинградской области, они как раз комплексные. Мы разрабатывали их вместе с коллегами из Санкт-Петербурга. Это восемь проектов, четыре из которых уже не просто спроектированы, а получили положительное разрешение экспертизы, а по двум проектам мы уже работаем.

На встрече с главой государства в Кремле 26 июля Александр Дрозденко представил восемь крупных проектов Ленобласти. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

КОЛЬЦЕВАЯ ДОРОГА В ОБХОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

- Владимир Владимирович предложил обратить особое внимание на проект строительства КАД-2 - второго более удаленного обхода Санкт-Петербурга, который становится актуальным, в том числе, в свете большого федерального проекта по продлению скоростной трассы Петербург-Москва до Екатеринбурга через Казань, - рассказал Александр Дрозденко.

По мнению Владимира Путина, новая кольцевая дорога просто необходима такой крупной агломерации, как Петербург и Ленобласть. Глава государства считает, что ее можно было бы создать по аналогии с недавно открытой в Подмосковье Центральной кольцевой дорогой.

- Петербург – второй по населению город страны, здесь живет 7 миллионов человек, - напомнил президент. - Без развития транспорта просто никак – он нужен для людей, для экономики, для туристической инфраструктуры.

ПРОДЛЕНИЕ МЕТРО ИЗ ГОРОДА В ОБЛАСТЬ

Развитие станции метрополитена «Кудрово» - важнейший проект, который позволит продлить метро в районы за границей Санкт-Петербурга. Сейчас Кудрово – это огромный пригород Северной столицы, откуда ежедневно отправляются на работу в город десятки тысяч жителей.

- Мы видим «Кудрово» не только как станцию метрополитена, мы видим «Кудрово» как транспортно-перегрузочный узел, куда вошел бы автобусный вокзал междугородного класса, и мы бы вынесли эту нагрузку из центра Петербурга с того же Обводного канала, - рассказал Александр Дрозденко на встрече с Владимиром Путиным. - Это, конечно же, и развитие селитебной зоны «Кудрово», общественно-деловой зоны «Кудрово – Новосаратовка», и, самое главное, промышленной зоны «Деревня Старые Колтуши». То есть у нас с развитием метро на границе двух субъектов получается хороший, правильный кластер со всеми не только социальными, но и экономическими вытекающими и, конечно же, с возможностью дальнейшего развития.

Глава Ленинградской области попросил президента поддержать этот проект, которые имеет все шансы стать первым межрегиональным проектом в рамках агломерации.

СКОРОСТНОЙ ТРАМВАЙ

Кроме продления метрополитена и совместного развития пригородного железнодорожного транспорта есть планы запустить из города в область скоростной трамвай. Предполагается, что линия протянется от станции метро «Улица Дыбенко» через Кудрово на Новосаратовку и от станции «Ладожская» на Всеволожск.

- Нам кажется, что альтернативный вид транспорта - скоростной трамвай - имеет право на жизнь, - подчеркнул во время совещания Александр Дрозденко. - И это проект, который можно реализовать в рамках государственно-частного партнерства, то есть не только с использованием бюджетных средств, но и частных инвестиций.

ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗВЯЗКИ

Проекты, имеющие стратегическое значение для города и области – это строительство транспортных развязок на границе с Санкт-Петербургом в зоне активного развития жилищного строительства (Муринский селитебный кластер, Кудровский и Новосаратовский) и возведение обходов больших зон развития (обход Новодевяткино с Мурино с выходом уже на Токсово и обход Всеволожска). Кроме того, Александр Дрозденко рассказал президенту о планах по реконструкции вылетных трасс, которые выходят из города в область.

В 2023 году гран-при России «Формулы 1» переедет из Сочи в Ленинградскую область. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

«ФОРМУЛА-1»

В 2023 году гран-при России «Формулы 1» переедет из Сочи в Ленинградскую область. Самые зрелищные гонки страны пройдут на новом автодроме «Игора Драйв» под Петербургом. Трасса до курорта «Игора» уже построена, но еще предстоит создать всю необходимую для гонок транспортную инфраструктуру.

- Что касается «Игоры», то курорту в 2023 году предстоит принять гонку «Формулы-1», а это 50 тысяч болельщиков. Ленинградская область, совместно с РЖД, подготовила свои предложения, по развитию платформы «68 километр», организации чартерных рейсов, шатлов до самой Игоры от 68-й платформы, стоянок и развязок, - рассказал Путину Александр Дрозденко.

«Игора Драйв» - это комплекс мирового уровня, объединяющий технические виды спорта и развлечения. Его инфраструктура позволяет принимать разные виды авто и мотогонок: мультидром из девяти треков предназначен для ралли-кросса, мотокросса, дрифта, эндуро, картинга, внедорожников, супермото и парных гонок. Так что зрителей ждет действительно незабываемое зрелище.