Для молодых родителей вырастет пособие по уходу за заболевшим ребенком

В случае ухода за больным ребенком в возрасте до 8 лет пособие по временной нетрудоспособности будет выплачиваться в размере 100 процентов среднего заработка родителя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обновить законодательство для помощи молодым мамам и папам поручил президент Владимир Путин в Послании Федеральному собранию 21 апреля этого года. Глава государства отметил, что для родителей малышей до 8 лет размер больничных по уходу за ребенком не должен зависеть от стажа. В то время как по существующим правилам есть нюансы: если мать или отец, берущие бюллетень для ухода за маленьким пациентом, имеют стаж меньше 8 лет, пособие составит 80% их среднего заработка. Если до рождения малыша родитель успел проработать менее 5 лет, пособие будет равно 60%.

С 1 сентября нынешнего года вступит в силу «президентская» поправка. В случае ухода за больным ребенком в возрасте до 8 лет пособие по временной нетрудоспособности будет выплачиваться в размере 100 процентов среднего заработка мамы, папы или другого члена семьи, фактически ухаживающего за больным ребенком, независимо от стажа. Это особенно важно для молодых родителей, которые еще не успели набраться трудового опыта, отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, объявляя о новации.

ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЗНАТЬ:

Сохраняется предельный размер выплат - «потолок» для больничных. В 2021 году максимальная сумма за 31 день болезни при лечении ребенка в стационаре может составить 75 461,75 руб.

Новая мера поддержки семей с детьми не затронет работодателей. Больничные будут оплачиваться напрямую из Фонда социального страхования (ФСС РФ). Правительство направило на это почти 1 млрд рублей.

Родителям не придется оформлять какие-либо дополнительные документы, все расчеты Фонд будет проводить самостоятельно на основании данных больничного листа, пояснил глава правительства Михаил Мишустин.

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