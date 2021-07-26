Кто и зачем пытается сделать жертвами ликвидированных в Кабардино-Балкарии ваххабитов

Силовики Кабардино-Балкарии ликвидировали очередную группу религиозных экстремистов.

В начале июля силовики Кабардино-Балкарии ликвидировали очередную группу религиозных экстремистов. И получили в ответ плотный скоординированный залп из медийных пушек – обвинения в массовом убийстве невинных людей. Спецкор «КП» попытался разобраться в этой истории.

БАНДПОДПОЛЬЕ И СМИ

К сожалению, ликвидация ячейки религиозных экстремистов на Северном Кавказе - это совершенно рядовое событие, давно уже не сенсация. Иногда такие операции, увы, превращаются в затяжные бои в частном жилом секторе, с применением бронетехники и спецсредств. И тогда, нет сомнений, кто прав, а кто виноват – люди, вступающие в бой с правоохранителями, однозначно находятся за чертой Закона. Но, оказалось, не для всех.

Иногда операции превращаются в затяжные бои в частном жилом секторе

Бандподполье Северного Кавказа умеет работать с медийными ресурсами еще с 90-х годов. Для примера, в Первую Чеченскую войну примерно 70% интервью для российских СМИ были сделаны с ичкерийскими боевиками и полевыми командирами. Тем удивительнее, что прошло четверть века, а эти навыки никуда не делись - на примере июльской операции под Нальчиком нам их продемонстрировали, привычно вывернув все наизнанку. Но начать разбираться в этой истории лучше с официальных документов.

В них произошедшее под Нальчиком выглядит так:

«…ликвидированные 03.07.2021 боевики Шогенов Х.Б., Чихрадзе Т.Г., Баразов А.А., Хупсиргенов Х.К. и Мендохов А.Х. входили в состав законспирированной террористической ячейки, посредством сети «Интернет» склоняли жителей КБР к созданию на территории региона незаконного вооруженного формирования, оправдывали деятельность «Исламского государства»* и распространяли идеологию данной организации».

Боевик Шогенов Х.Б.

Известны были силовикам и цели этой бандгруппы, у которой, кстати, изъяли два взрывных устройства - по числу готовящихся терактов:

«С целью причинения в результате взрывов смерти значительному числу лиц, в том числе жителям Кабардино-Балкарской республики, и умышленного повреждения имущества, подобраны в качестве мест совершения взрывов культовые учреждения КБР:

- Северо-Кавказский исламский университет имени имама Абу-Ханифы;

- здание Духовного управления мусульман КБР».

Последняя цель бандгруппы обращает на себя особое внимание: зачем мусульманам взрывать своих единоверцев? Но, именно эта деталь и объясняет все произошедшее.

Боевик Баразов А.А.

К ЧЕМУ САУДИТАМ «МОЛЯЩИЕСЯ» НА КАВКАЗЕ?

В оппозиционных СМИ, по странному совпадению единым хором освещавшим эту историю, силовиков, проводивших операцию, обвиняют во внесудебных расправах и массовых убийствах невинных. При этом ликвидированных боевиков, не особо стесняясь, называют «молящимися» прямо в заголовках статей и репортажей. Для непосвященного в этом слове – «молящиеся» - нет никакого скрытого подтекста и двойного дна. Скорее наоборот: звери-силовики взяли и поубивали ревностных мусульман. Люди часто молятся, кроме пяти обязательных, ходят еще и на ночные намазы, это же не запрещено? Нет. Если не знать, откуда взялись «молящиеся» в Кабардино-Балкарии.

Начиналось все благочестиво. В конце 80-х - начале 90-х в республике появилась социально-обособленная группа молодежи. Как пишут специалисты по современному исламу: «представители данной группы обладали рядом ярких внешних и поведенческих маркеров, в числе которых было строгое исполнение ежедневной пятикратной молитвы, их нередко стали именовать «молящимися» (из монографии Александры Таковой «Молящаяся» мусульманская молодежь как субкультура кабардино-балкарского общества», – прим. корр.). На первом этапе их воспринимали как некую субкультуру внутри религиозного течения. Такие явления, кстати, есть практически во всех религиях, в православии их называют "ереси прельщенных", традиционный ислам их тоже не приветствует. В Кабардино-Балкарии «молящиеся», как правило – городская, учащаяся молодежь. «Молящиеся» специально не брились, носили серебряные украшения, Коран – обязательно на арабском. А потом в республике почти одновременно появились чуть ли не десяток исламских организаций, деятельность которых оплачивала Саудовская Аравия. Страна, в которой ваххабизм или салафизм - официальная религия, что никак не мешает нежной дружбе с США. Случилось это, по странному совпадению, в годы существования независимой Ичкерии. Ход дальнейших событий предугадать несложно: планировалось запалить весь Северный Кавказ, а потом и «исламский пояс» Поволжья.

У бандгруппы изъяли взрывные устройства для готовившихся терактов

В начале 21-го века «молящиеся» из субкультуры оформились в религиозное движение и получили лидеров, по странному совпадению тоже выучившихся в Саудовской Аравии. Начались конфликты в мечетях со стариками, что вообще выходило за рамки кавказских традиций. Бесконечные конфликты внутри уммы со сторонниками традиционного ислама и выяснением, кто более правоверен и благочестив? Затем – конфликт с Духовным управлением мусульман Кабардино-Балкарии и создание Джамаата в республике. Чуть позже из этого Джамаата выделилось радикальное крыло - Джамаат Ярмук. А закончилось это в октябре 2005 года попыткой ваххабитов из него захватить Нальчик. Да, целый город, столицу республики.

Я работал журналистом на этих событиях, впечатления были незабываемые. Казалось, что какой-то миг отделяет Северный Кавказ от масштабной религиозной резни. Тем более, что в Чечне бандподполье еще не было ликвидировали полностью, Ичкерия пускала метастазы по всему Северному Кавказу… Но, силовики смогли удержать ситуацию под контролем, в том числе и жесткими мерами. При этом любой нормальный человек понимал, что выбор был только один – или так, или масштабная гражданская война.

Правоохранители брали штурмом дом, где засели боевики.

ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ БИОГРАФИИ

Источник в силовых структурах Кабардино-Балкарии передал «КП» ориентировки и биографии людей из ликвидированной бандгруппы. Было интересно сравнить их с тем, что писали об этих людях коллеги из давно запрещенного «Кавказ-Центра» и даже вполне респектабельных, но оппозиционных и почему-то «ваххабитолюбивых» российских СМИ:

По данным этих СМИ:

«…1 июля Анзор Баразов, 1985 года рождения, был похищен после ночного намаза в мечети в пригороде Нальчика Кенже. Он единственный кормилец глухонемой матери Жамилят Баразовой, 1954 года рождения, женат, занимался строительством».

По данным силовиков:

«…занимался вербовкой и идеологической подготовкой жителей Кабардино-Балкарии в целях рекрутирования в зону сирийско-арабского вооруженного конфликта. Так, Баразов А.А. в 2014 году организовал выезд для участия в «Исламском государстве» жителя КБР Кунижева Идара Борисовича, 27.01.1979 (который, насколько известно, в январе 2015-го убит в боестолкновении)».

По данным СМИ:

«Хасанби Хупсиргенов, 1984 года рождения, отсидел 13,5 лет после дела 58-ми о захвате Нальчика в 2005 году. 21-летний Хасанби Хупсиргенов 13 октября 2005 года, в день мятежа, находился на учебе в Пятигорске. Этому есть свидетели, не говоря уже об официальных бумагах из института».

По данным силовиков:

«…Хупсиргенов Х.К. являлся активным участником бандгруппы «Кабардино-Балкарский сектор Кавказского фронта», в составе которой 13.10.2005 совершил вооруженное нападение на правоохранительные структуры г. Нальчика с целью свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности России… В сети «Интернет» склонял жителей КБР к созданию на территории региона незаконного вооруженного формирования, а также призывал к совершению терактов».

Собственно, на этом сравнение можно закончить – биографии у всех похожие. Все сидели по самым разным статьям, «бытовым» в том числе. Аскер Мендохов, например, получил 6 лет строгого режима за избиение и изнасилование несовершеннолетней сестры. При ликвидации бандгруппа оказала сопротивление, брали ее с боем, на месте обнаружили оружие и взрывные устройства. Зачем «коллеги» заступаются за этих сомнительных персонажей? Приказа «отставить раскачивать Северный Кавказ» пока не было. Людям приходится отрабатывать положенное, не обращая внимания на совесть и здравый смысл. Это тяжело, выдавать борьбу с религиозным терроризмом за «притеснение верующих».

* ИГИЛ – запрещенная в РФ террористическая организация