Сталкиваем в бою новый российский истребитель «Шах и Мат» и американский F-35: Кто победит

Новый российский военный самолет "Шах и Мат" - истребитель-невидимка пятого поколения Фото: REUTERS

«НЕЛЬЗЯ СРАВНИВАТЬ МЕРСЕДЕС С ТЕЛЕФОННОЙ БУДКОЙ»

Премьера модели новейшего российского одномоторного истребителя С-75 (он же — «Checkmate» или «Шах и Мат») уже наделала много шума в мире.

Мнения авиаспецов и обывателей очень разные: от восхищения до ядовитой критики. Есть и такое - умеренное: машина вроде бы ничего, с большими амбициями и крутыми наворотами, но надо еще посмотреть, какой она получится в итоге.

Из-за соседнего забора злобно затявкали украинские завистники: "Русские конструкторы нагло слямзили проект новой машины с американского истребителя F-35! Списали у двоечника!"

Выходящий в США журнал Defense Express с наслаждением растиражировал это мнение "экспертов" с Украины (!), которых явно мучает жаба зависти (еще бы, своих боевых самолетов они не выпускают вообще!).

Бывший конструктор ОКБ «Сухой», кандидат технических наук Вадим Лукашевич хлестко щелкнул киевских завистников и брехунов по носу:

- Украина в очередной раз хочет сказать, что в России все плохо. Это не копия F-35, это принципиально другая машина. Они выполнены даже по разной аэродинамической схеме. F-35 — это классика с горизонтальным стабилизатором, а у этого самолета горизонтального стабилизатора нет. У него вообще нет стабилизатора! У него оперение в виде двух дифференциально наклоняемых плоскостей, которые выполняют функции и вертикального оперения, то есть двух килей и соответственно горизонтального стабилизатора. Больше ничего у них общего нет в принципе. Но сравнивать на этом основании, что этот «Шах и мат» слизан с F-35 - это все равно, что сравнивать Mercedes с телефонной будкой.

Американский истребитель F-35 Фото: Shutterstock

ЕСЛИ ОНИ ВСТРЕТЯТСЯ В БОЮ

Сегодня в мире наберется немало одномоторных истребителей, к которым теперь обещает примкнуть и российский новорожденный Су-75. Наиболее "авторитетными" в этой крылатой стае считаются американский F-35, французский «Рафаль» и шведский «Гриппен» (смотрите сравнительную таблицу «КП»).

Но по заявленным характеристикам почти все спецы считают «Checkmate» главным противником F-35 (или наоборот). Обе эти машины примерно одного класса и почти равной весовой категории. "Российский легкий тактический самолет Су-75 относится к тому же классу истребителей, что и американский однодвигательный самолет 5-го поколения F-35 Lightning II" - это официальный вывод Ассоциации воздушных сил США Air Force Magazine.

Ну и какими же качествами должен обладать (или уже обладает) истребитель 5-го поколения?

И российские, и американские авиаконструкторы сходятся на том, что основные характеристики такой машины заключаются в следующем:

1. кардинальное (по сравнению с самолетами 4-го поколения) уменьшение заметности самолёта в радиолокационном и инфракрасном диапазонах;

2. многофункциональность, то есть высокая боевая эффективность при поражении воздушных, наземных и надводных целей;

3. наличие круговой информационной системы;

4. полёт на сверхзвуковых скоростях без использования форсажа;

5. сверхманёвренность;

6 способность на всеракурсный обстрел целей в ближнем воздушном бою, а также многоканальной ракетной стрельбы при ведении боя на большой дальности;

7. автоматизация управления бортовыми информсистемами и системами помех;

8. автоматизированная система управления «в помощь лётчику».

И F-35, и Су-75 обладают всеми (или почти всеми) этими качествами. Правда, с тем лишь различием, что американский самолет уже давно летает, а российский еще в "роддоме" и первые шажки в небо сделает лишь через пару лет (его взлет обещан в 2023 году).

Ну а теперь пофантазируем: как повели бы себя эти самолеты, если бы им пришлось встретиться в реальном бою?

Dсе спецы считают «Checkmate» главным противником F-35 (или наоборот). Фото: Shutterstock

Кто-то после этого вопроса покрутит пальцем у виска: как можно "сталкивать лбами" уже существующую боевую машину и ту, которая лишь в макете? Да, получается столкновение реальности с мечтой. Но ведь никто не отменял моделирование воздушного боя. Тем более, что характеристики этих машин известны.

Я попросил летчика-испытателя Анатолия Кнышева поучаствовать в воображаемом воздушном бою Су-75 с F-35. Он с трудом, но согласился. И рассуждал так:

- Насколько мне известно, в концепции модернизированного F-35 американцы потихоньку ослабили требование к сверхманёвренности своей машины, делая главный упор на общей динамичности боевой системы истребителя.

А у российского Су-75 наоборот - сверхманевренность поставлена во главу угла.

Следовательно, здесь «Шах и Мат» получает очень важное преимущество в воздушном бою.

Хотя истребитель F-35 может летать под углом атаки в 50 градусов, он не способен при этом на боевой разворот. А Су-75 способен, что опять-таки гарантирует ему преимущество.

Что же касается боевой системы управления новым российским истребителем, то и она не на ржавой проволоке держится: все самые лучшие достижения конструкторской мысли и русской авиационной оборонки (особенно по электронной части) "впрессованы" в нее. Кстати, бортовое оборудование «Шаха и Мата» способно атаковать 6 и отслеживать до 30 воздушных целей. У противника эти возможности скромнее.

Так что на встречу с американцем я буду вылетать не на "кукурузнике", а на достойном сопернике.

Идем дальше. Оба самолета относятся к разряду малозаметных истребителей. Технология «стелс». Но если учитывать уже известные возможности радиолокационной станции F-35, то американец увидит меня позже, чем увижу его я в кабине своего Су-75. Скажем, я засек его за 100 километров, а он меня лишь за 50.

К чему я это говорю? Да к тому, что радар у Су-75 очень мощный, а дальность его обнаружения выше чем у F-35. И это даст нашему летчику очень серьезное преимущество в бою.

То есть, срабатывает железное правило: «Первым увидел — первым сбил».

Ну а если вы думаете, что будет визуальное сближение обоих истребителей, и мы начнем куражиться, пытаясь зайти в заднюю полусферу противника, как в фильме «В бой идут одни старики!», то вы наивный человек. Не тот уже век. Не те скорости и технологии. Думаю, и мне, и американцу придется вести воздушный бой на средних или больших дальностях с переходом в манёвренную стадию лишь в самом крайнем случае, если что-то пойдет не так.

К тому же, исход боя будет очень зависеть от совершенства вооружения обеих машин. Появились высокоманёвренные всеракурсные ракеты, нашлемные системы целеуказания и новые головки самонаведения. Для Су-75 все это предусмотрено.

Более того! У «Шаха и Мата» есть элементы искусственного интеллекта, которые подсказывают пилоту алгоритм действий в воздушном бою.

Вам, конечно, хочется услышать от меня: "Я американца уделаю!" Нет, я так не скажу. Я скажу лишь, что бой будет вестись примерно равными боевыми машинами, а исход будет зависеть от умения летчика выжать из своего самолета максимум. Ну а тут, как в известной песне: "Или я его, или он меня".

Но что меня лично радует - появление Су-75 точно покончит с монополией F-35.

Истребитель С-75 был показан публике на авиасалоне МАКС-2021 в Жуковском Фото: REUTERS

«НАШ ИСТРЕБИТЕЛЬ ЗАВАЛИТ АМЕРИКАНЦА»

Магомед Толбоев, Герой России, генерал-майор, заслуженный лётчик-испытатель РФ, доктор технических наук об исходе возможного воздушного боя между F-35 и Су-75 в нашем разговоре был по-кавказски темпераментным и категоричным: "Конечно, наш истребитель завалит американца! Однозначно!"

Я попросил его обосновать столь самоуверенный вывод. Ответ был таким:

- Наши ветераны войны в Корее рассказывали, что примерно такие же разговоры "кто-кого" долго шли вокруг американского истребителя F-86 и нашего МиГ-15. Но лишь до того дня, когда наши ястребки стали пачками валить с неба штатовские "Сейбры". И устроили им "черный вторник" - самые большие потери в один день. Так вот. Насчет "кто-кого?" Если нашему Су-75 придется сойтись в небе с F-35. Сегодня совершенно иная "природа" воздушного боя. И бешеные скорости! Зачастую все решают мгновения. Однажды я на МиГ-29 участвовал в "бою" с Су-27. И что? Мне удалось опередить "противника" с открытием огня всего на 0,2 секунды! Схватка была на таких скоростях, что Су-27 промелькнул передо мной, как привидение... Но даже при самых крутых супер-наворотах в нашем или в американском самолете очень многое будет зависеть и от земли, от наводки истребителя на цель. У нашего Су-75 много уникальных «фишек», о некоторых из них я лучше промолчу. Американцы, может, и догадываются кое о чем, но многого не знают…

Да, я уже посидел в кабине нашего нового истребителя. И меня восхитила гениальная простота управления этой машиной. Мне подумалось тогда, что она взяла все лучшее от нашей конструкторской школы Сухого и Яковлева, Туполева и Микояна. Извините за высокий слог, но такая машина в сочетании с профессионализмом и русским духом летчика не может не обеспечить победу в воздухе.

Сравнение Су-75 с конкурентами Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

ЦЕНА ВОПРОСА

А вот это не менее важный вопрос, чем умение самолета лихо летать и бить противника.

В день презентации Су-75 глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что на международном рынке машина будет стоить $25-30 миллионов. Эта примерно в 3-4 раза (!) дешевле, чем его главный соперник F-35. Американец (в зависимости от модификации) стоит от $94-137 миллионов.

Да и в сравнении с французским «Рафалем» ($70 млн) и шведским «Гриппеном» ($80 млн) наш «Checkmate» все равно в 2-3 раза дешевле!

Создатели самолета говорят, что и стоимость летного часа Су-75 будет в 6-7 раз ниже, чем у F-35 (у американца она тянет на $33–35 тысяч).

И если брать соотношение цена-эффективность, то после запуска в серию (это обещают после 2025 года) «Шах и Мат» от России на мировом рынке боевой авиации может стать лидером продаж и подвинет F-35 в сторону. Ведь на те же $94 миллиона можно будет купить три Су-75. Даже самые богатые шейхи денежки считать умеют. А что уж говорить про страны, у которых напряг с военной казной, но которые хотят иметь эффективную и современную боевую авиацию? «Идея родилась от экономики. На наш взгляд, на рынке сейчас очень много однодвигательных самолётов... Но нет однодвигательного самолёта 5-го поколения по приемлемой, экономически обоснованной цене, которая была бы под силу большинству заказчиков военных многофункциональных самолётов», - так на презентации Су-75 говорил гендиректор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Резонно. Если есть спрос – его надо удовлетворить. А заодно – и отбить те огромные деньги, которые были вложены в проект (кстати, самолет создавался в «инициативном порядке», без госинвестиций). Но вот тут может возникнуть очень серьезный вопрос. Ибо «принципиально новый и уникальный, сочетающий в себе инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота искусственным интеллектом, а также уже зарекомендовавшие себя на практике, проверенные решения» - это все-таки реклама. А покупатель захочет увидеть реальный и хорошо обкатанный истребитель. Причем, обкатанный в ВКС Российской армии.

Есть железное правило маркетинга: самолет, который не эксплуатирует страна-изготовитель, не интересует покупателей. Кто всерьез отнесется к продавцам, которые будут говорить: «Купите у нас новейший и обалденный самолет! Правда, нам он самим особо не нужен»?

Поэтому «Шах и Мат» российские ВКС наверняка постараются обкатать по полной программе где-нибудь в Сирии или другой горячей точке. Проверить все его превосходные качества в реальной боевой обстановке.

И лишь после этого за нашим Су-75 иностранные покупатели будут душиться в очереди!