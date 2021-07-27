США не планируют снимать ограничения на международные поездки

В Европе большинство ограничения на международные полеты уже сняты, и в авиакомпаниях заявляют, что отсутствие двустороннего движения серьезно подрывает экономику отрасли. Фото: REUTERS

В Белом доме заявили, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в мире речь о снятии ограничений на поездки из Европы пока идти не может.

Ранее этот вопрос поднимался на встрече Джо Байдена и Ангелы Меркель, и тогда президент США пообещал посмотреть, что можно сделать в этом направлении.

Издание USA Today со ссылкой на собственные источники сообщает, что хотя в администрации Байдена признают всю важность запуска сообщения с Европой, рост заболеваемости в стране заставляет отложить принятие положительного решения вопроса. Кроме того, в Белом доме подозревают, что число заболевших коронавирусом в США будет увеличиваться, особенно за счет непривитой части населения.

В Европе большинство ограничения на международные полеты уже сняты, и в авиакомпаниях заявляют, что отсутствие двустороннего движения серьезно подрывает экономику отрасли.

На прошлой неделе власти США призвали граждан страны по возможности отказаться от полетов в Великобританию в связи с ростом числа заболевших в Соединенном Королевстве.

Также появилась информация о том, что в кабмине Израиля рассматривают вопрос о повторной вакцинации лиц, входящих в группу риска по COVID-19 – пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями. Это связано с тем, что несмотря на высокий уровень вакцинации, в стране в последнее время участились случаи выявления инфицированных COVID-19 граждан.