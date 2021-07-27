Курс на отпуск: в каких банках россиянам выгодно менять валюту в июле

shutterstock.com

В самом разгаре сезон отпусков, и хотя поток туристов за границу сократился из-за пандемии, спрос россиян на туры в Турцию, Грецию, на Кипр и в другие страны остается высоким. Бывалые путешественники знают, что менять валюту выгоднее всего на бирже. Тем не менее, не всем людям это удобно: для обмена нужно иметь брокерский счет и дополнительные средства для уплаты комиссии. Кроме того, вывод средств может занять время. Банки распознали в этой ситуации выгодную нишу, и поэтому стали предлагать клиентам обменять валюту в своем мобильном приложении — это быстро, просто и без комиссии. Журналисты КП проверили, в мобильном приложении какого банка можно сделать обмен по самому выгодному курсу.

Всю прошлую неделю три раза в день – в 9 утра, 3 часа дня и 6 часов вечера – мы проводили замеры курсов обмена по самым распространенным парам: рубль/евро, рубль/доллар на суммы 100 единиц, 1000 единиц и 30 000 единиц в восьми банковских мобильных приложениях. Важно, что для исследования не подключались премиальные пакеты обслуживания, и все курсы были доступны для массового, обычного клиента. В таблицах делимся срезом данных, собранных на 20 июля 2021 года в 15:00 (мск).

Лидером в каждом случае стал Газпромбанк (ГПБ), второе место по итогам исследования занял банк Открытие, третье – Райффайзенбанк. И Газпромбанк, и Открытие на официальных сайтах заявляют, что при обмене валюты в мобильном приложении разница с биржевым курсом составит 25 копеек. При этом минимальная сумма обмена для получения льготного курса в ГПБ составляет 200 рублей, а в Открытии – 1000 долларов.

Многие банки акцентируют внимание на том, что курсы обмена в мобильном приложении лучше в рабочие дни. Так, например, в Открытии льготный курс действует в будни с 00:15 до 23:45 (мск), в Газпромбанке - с 8:00 до 19:00, в Тинькофф – с 10 до 21:30.

Если сравнить, сколько всего валют можно поменять в мобильном приложении того или иного банка, то с большим отрывом побеждает ВТБ с 27 валютами для обмена, не считая российский рубль. Второе и третье место делят Сбербанк и ЮниКредит банк: они предлагают по 11 валют в своих приложениях.