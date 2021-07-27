Мужчина нашел крупнейшие залежи сапфиров, когда рыл колодец на заднем дворе

Во время рытья колодца на Шри Ланке обнаружили целые залежи сапфиров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Шри-Ланки заявили, что в стране открыто крупнейшее в мире месторождение звездчатых сапфиров. Произошло это событие при довольно рядовых обстоятельствах. Местный житель по фамилии Гэмидж решил выкопать на заднем дворе колодец. Во время рытья рабочие неожиданно наткнулись сначала на один крупный камень, а зачем обнаружили целую залежь, пишет BBC.

- Рабочий, который копал колодец, предупредил меня, что ему попадаются очень красивые редкие камни. И уже позже мы наткнулись на этот огромный экземпляр, - рассказывает Гэмидж.

В целях безопасности мужчина не называет свое полное имя и местожительство. Однако известно, что Гэмидж - потомственный ювелир и торгуют драгоценными камнями, как и его отец и дед. Так что менее подкованный в теме человек мог и не обратить внимание на валуны, попадающиеся в земле. Ему потребовалось больше года, чтобы очистить звездчатый сапфир от грязи и примесей, а затем представить его на экспертизу.

Специалисты, изучавшие экземпляр, отмечают, что цена камня на международном рынке может доходить до 100 млн долларов. Он имеет очень красивый бледно-голубой цвет. Приблизительный улов, который принесет все месторождение, около 510 кг или 2,5 млн карат. Оно уже получило название «Сапфир провидения».

В месторождении около полтонны звездчатого сапфира Фото: Shutterstock

- Я никогда прежде не видел такой крупный экземпляр. Вероятно, он сформировался около 400 млн лет назад, - прокомментировал геммолог Гамини Зойса.

Вместе с тем, эксперты отмечают, что несмотря на значительный вес, камни в новом месторождении могут оказаться не самого высокого качества. Но владельцы «Сапфира провидения» уповают, что драгоценная залежь принесет им славу и заграничных покупателей.

- Это особый образец звездчатого сапфира, вполне возможно, самого большого в мире. Учитывая размер и его ценности, мы думаем, что он заинтересует частных коллекционеров и музеи, - отметил глава Национального управления драгоценных камней и ювелирных украшений Шри-Ланки Тика Вирасингхе.

Шри-Ланка является ведущим экспортером сапфиров и других драгоценных камней. Несмотря на пандемию, в прошлом году страна заработала около 500 млн долларов за счет продажи минералов, в частности ограненных алмазов и ювелирных изделий.