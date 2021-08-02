Купить домик мечты: что, зачем и как

Быстровозводимое жилье - это, наверное, главный тренд в домостроительстве. Такие дома становятся все более качественными. Да и выбор на рынке большой. Фото: Shutterstock

Быстровозводимое жилье - это, наверное, главный тренд в домостроительстве. Такие дома становятся все более качественными. Да и выбор на рынке большой.

Все-таки есть плюсы у пандемии. Самый большой – в том, что многим работодателям стало не важно, откуда конкретно работает сотрудник. Главное, чтобы выдавал результат. А если так, то и жить этот сотрудник может где угодно. И не ездить каждый день на работу. В связи с этим спрос на загородные дома резко вырос. Объясняем, как правильно выбрать будущее жилье, если вы решили перебраться из квартиры поближе к земле.

КВАРТИРА VS ДОМ

Перед тем как принять решение о покупке или строительстве загородного дома, нужно учесть несколько важных нюансов. Чтобы, спустя годы, не жалеть о принятом решении. Вот о чем стоит подумать перед тем, как переезжать за город:

- Сколько займет дорога до работы (если вам время от времени нужно туда ездить);

- Есть ли в округе хорошие детские садики и школы (если вам это актуально);

- Готовы ли вы жить в этой местности не только летом, но и осенью, зимой и весной. Можно ли там физически проехать в межсезонье;

- Не будете ли вы скучать по общению с друзьями и родственниками, живущими в городе, если уедете далеко от них;

- Сможете ли вы потянуть ежемесячные платежи по кредиту банку;

- Готовы ли вы заниматься обслуживанием дома, который требует постоянного ухода;

- Понимаете ли вы, что продать дом будет сложнее, чем продать квартиру;

Вопросов может быть больше, но это основные. В идеале - перед принятием окончательного решения стоит месяц-другой пожить в съемном доме. Чтобы понять все плюсы и минусы жизни за городом. Заодно и поймете, какой конкретно дом вам нужен, какой метраж и какая планировка были бы оптимальными. Плюс есть разные форматы загородного жилья: это либо деревня, либо садовое товарищество, либо коттеджный поселок. Везде свои правила и нюансы. Их желательно изучить заранее и хотя бы примерно определиться, какой формат вам больше по душе. Если все же решились, по сути, есть три варианта, как стать владельцем загородной недвижимости:

1. Купить готовое жилье

2. Построить самостоятельно

3. Нанять бригаду

Разберем плюсы и минусы каждого из вариантов.

ГОТОВОЕ ЖИЛЬЕ

Оно бывает разным. Готовые дома отличаются по дизайну, применяемым материалам, окружающей инфраструктуре.

Плюсы:

+ Купил и живи. Минимальное время с момента покупки до момента заселения.

+ Развитая инфраструктура. Как правило, когда дом продают на вторичке, вокруг уже закончилась стройка и работают нужные учреждения и сервисы.

Минусы:

- Высокая стоимость. Если дом готов к заселению и находится в хорошем месте, то и ценник на него будет приличный. Приходится переплачивать за ту самую развитую инфраструктуру.

- Без ремонта не обойтись. Редко находятся такие дома, где ничего не нужно переделывать. И вам все равно захочется модернизировать жилье под себя.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ СТРОЙКА

Фото: Shutterstock

Это вариант для «рукастых». Конечно, часть работ все равно приходится отдавать на аутсорсинг специализированным компаниям, но общий процесс находится на контроле у хозяина. Плюс он же делает самые ответственные виды работ. Такой способ решения жилищного вопроса подходит, пожалуй, только тем, кто готов потратить на стройку много личного времени.

Плюсы:

+ Можно построить то, что действительно хочешь.

+ Низкая стоимость. Если многие работы делать самостоятельно, можно прилично сэкономить.

Минусы:

- На стройку уйдет очень много времени – как правило 4 – 5 лет. Даже если время от времени пользоваться услугами профессиональных строителей, друзей и родственников.

- Если за плечами нет большого опыта в строительстве, есть риск допустить много ошибок.

БЫСТРОВОЗВОДИМОЕ ЖИЛЬЕ

Это, наверное, главный тренд в домостроительстве. Большинство клиентов понимают, что нет смысла строить дом на века и тратить на стройку несколько лет собственной жизни. К тому же быстровозводимые дома становятся все более качественными. Да и выбор на рынке появился довольно большой.

Плюсы:

+ Высокая скорость строительства. Как правило, 1 – 2 года. Это с учетом возведения фундамента, которому нужен один сезон, чтобы отстояться. После этого сам дом строят за несколько недель или месяцев (в зависимости от размеров и выбора материалов).

+ Относительно низкая стоимость (по сравнению с готовым жильем)

+ Есть все необходимые коммуникации (водопровод, газ, электричество). Это не дачный вариант, а полноценный дом, в котором можно жить круглогодично.

+ Мобильность. Можно разобрать дом и заново собрать в другом месте.

Минусы:

- Надо тщательно выбирать застройщика. Посмотреть на готовые объекты, поговорить с клиентами, живущими в таких домах несколько лет.

НАКОПИТЬ ИЛИ В КРЕДИТ КУПИТЬ

Покупка или строительство дома – это большие капиталовложения. Конечно, если у вас есть нужная сумма, то можно начинать стройку сразу. При этом эксперты не советуют продавать квартиру в городе и вбухивать все деньги в возведение загородного дома. Как вариант - жить в собственной квартире, строить дом на заемные деньги. Потом переехать в дом и пожить в нем несколько месяцев. Если все устраивает, можно продавать квартиру и гасить долг.

Однако ипотеку на дома банки дают неохотно. Этот рынок не такой ликвидный, как условные «однушки» в крупных городах. Поэтому большинству покупателей приходится брать потребительские кредиты. А ставки по ним кусаются – доходят до 15 – 18% годовых.

Некоторые банки на волне растущего спроса стали предлагать клиентам более выгодные варианты. Так, АО «Почта Банк» запустил продукт «Кредит на строительство». Взаймы можно взять до 5 млн рублей на срок до 7 лет по ставке от 4,9% годовых (по условиям акции). При этом требования к первоначальному взносу минимальные – 10%.

Единственное ограничение – кредит можно оформить только у аккредитованных в банке партнерах-застройщиках. Их более трех тысяч, и они в основном занимаются производством и установкой быстровозводимых домов. Заявку на кредит можно оформить как на сайте банка, где можно сразу и компанию-застройщика выбрать, так и непосредственно в строительной компании.

- Если в списке партнеров вы не нашли компанию, в которой хотели бы приобрести дом, напишите об этом в заявке. И мы включим ее в список наших партнеров. Застройщик подбирает удобный проект дома, рассчитывает стоимость для клиента и в дальнейшем сопровождает от начала строительства и до конца. Предварительное решение по кредиту вы получите онлайн в течение минуты, - поясняют в Почта Банке.

POS-кредит на быстровозводимые дома – альтернатива ипотеке и кредитам наличными. По сравнению с ипотекой, здесь отсутствует залог, кредит оформляется просто и быстро (достаточно иметь паспорт и номер СНИЛС). В сравнении с кредитами наличными, у POS-кредита более низкая ставка, что делает его более доступным.

СТРАХОВКА ДОМИК БЕРЕЖЕТ

Получить ставку по кредиту 4,9% можно при условии оформления комплексной страховой программы. Она обеспечивает максимально полное покрытие интересов клиента: страхование дома во время строительства (включая строительно-монтажные риски) и после завершения, страхование клиента от несчастных случаев и от потери дохода. Это своего рода конструктор. Клиент сам может решить, какие риски выбрать для страхования, а также подключить дополнительные сервисы, например, уборка после страхового случая. Строительство дома - этот один их тех случаев, когда страховка абсолютно оправдана.

Кредит на загородный дом можно взять и без оформления финансовой защиты. В этом случае ставка будет 9,9% годовых. Но это все равно выгоднее кредитов наличными и лишь немного дороже средних ипотечных ставок. И еще один плюс - поскольку кредит целевой, можно и материнский капитал использовать, и налоговый вычет оформить.

Андрей Павлов, вице-президент, директор по развитию партнерской сети Почта Банка:

«Построить дом выгоднее, чем купить квартиру»

- Мы видим огромный потенциал сегмента кредитования загородного строительства. В прошлом году на фоне пандемических ограничений застройщики отмечали увеличение спроса в этом сегменте более чем на 50%. И у нас количество заявок было на 40% больше, чем в 2019 году. И в этом году эта тенденция будет только набирать обороты. В условиях пандемии многие поняли, что жить в своем доме, за городом, комфортнее и приятнее. А с переходом на дистанционный формат работы для многих отпала необходимость ездить ежедневно на работу в офис в город. Кроме того, построить свой дом намного выгоднее покупки квартиры в городе – за те же деньги вы получите жилье принципиально другой площади и комфорта.

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА

Кредит «Дом по почте»: сумма — от 500 000 до 5 000 000 руб.; размер первого взноса — от 10% до 90%; срок — 84 мес., процентная ставка — 9,9% годовых. При присоединении к акции «Льготный период» для договора со сроком кредита 84 мес. — 4,9% годовых в течение срока льготного периода (70 мес.). Участники акции — клиенты, заключившие кредитный договор не ранее даты начала акции и оформившие договор по одной из программ страхования у партнёров банка, указанных в условиях акции. В течение льготного периода размер ежемесячного платежа от первоначальной суммы кредита — 1,38%. Льготный период прекращается при возникновении просроченной задолженности по кредитному договору, а также в случае расторжения договора страхования. Срок проведения акции: 30.03.2021 — 31.12.2021 г. По желанию клиента по кредиту могут предоставляться платные дополнительные услуги. Подробнее — на pochtabank.ru. АО «Почта Банк», лицензия Банка России № 650 от 09.04.2020.

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