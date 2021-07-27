С доставкой на дом: власти запускают онлайн-продажу рецептурных лекарств

Где самый большой риск заболеть? Правильно, в поликлинике и в аптеке. Люди опытные знают, что именно здесь наибольшая концентрация людей, уже подхвативших какую-то вирусную хворь. А в условиях пандемии это тема становиться еще более актуальна. Именно поэтому в последнее время российские эксперты все активнее обсуждают пилотные проекты по доставке рецептурных препаратов на дом, а также внедрение электронных рецептов.

«ВОПРОС ВСЕ-ТАКИ БУДЕТ РЕШЕН»

«Обсуждается на сегодняшний день вопрос продажи рецептурных лекарственных препаратов через интернет. Это вопрос, который, наверное, все-таки будет решен. Сейчас запускаются в пилотном режиме некоторые регионы, потом это будет, скорее всего, принято в целом на всю страну», - сообщила в июне на площадке Петербургского международного экономического форума глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

Напомним, в самом начале пандемии коронавируса, в апреле 2020 года, президент России Владимир Путин подписал закон о порядке дистанционной продажи лекарственных препаратов. Согласно документу, аптеки имеют право торговать дистанционно лекарственными препаратами, за исключением рецептурных, наркотических, психотропных, а также препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25%.

31 мая 2021 года премьер-министр федерального правительства Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее дистанционно продавать безрецептурные лекарства несетевым аптекам и маркетплейсам с 1 сентября (сетевым это можно делать уже больше года). Новые правила исключают требование к организациям иметь не менее 10 аптек на территории России и свой собственный сайт. Организации смогут заключать договоры с владельцами агрегаторов и размещать свои предложения на их сайтах.

Как видим, новые нормы не касаются продажи лекарств по рецептам. Однако в условиях чрезвычайной ситуации и при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, федеральное правительство вправе установить временный порядок дистанционной торговли отдельными рецептурными лекарствами.

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСКЛЮЧИТЬ ОШИБКИ

Обратим внимание, что во многих странах не стали ждать пандемию чтобы ввести дистанционную торговлю в аптеках. Так, доставка рецептурных лекарственных препаратов с подтверждением выписки рецепта врачом разрешена в США, есть доставка рецептурных лекарств по электронным рецептам в Новой Зеландии, хронические больные и инвалиды имеют возможность заказать доставку рецептурных лекарственных препаратов в Великобритании и Канаде, разрешена доставка рецептурных препаратов в Индии, Филиппинах и отдельных провинциях Китая. Впрочем, и в странах Европы услуга разрешена). Как видим, так делают во всем прогрессивном мире.

Аргументы «за» дистанционную торговлю Сейчас в России большая часть рецептурных лекарств фактически уже отпускается не пациенту, а его представителю. Функции аптеки и фармацевта - предложить ассортимент и отпустить лекарство четко в соответствии с назначением врача. Действует система мониторинга движения лекарств (МДЛП), позволяющая отслеживать препарат по цепочке от производителя до потребителя. В свою очередь дистанционная торговля еще больше усиливает контроль за выдачей лекарств и работой фармацевта.

Аргументы против дистанционной торговли? Продажа рецептурных лекарственных препаратов требует особого порядка доставки и прозрачной системы проверки рецептов, но эти задачи решаемы.

Покупка лекарств дистанционно удобна и безопасна. Интересна как для населения, так и для бизнеса и медицинских учреждений. Теперь важно, чтобы у населения появилась возможность оформления электронного рецепта…

В некоторых регионах, например, в Москве, Московской и Калужской областях эксперимент по внедрению электронного рецепта начался еще в 2016 году.

Преимущества электронного рецепта очевидны: реальная возможность исключить подделки, ошибки в заполнении рецептов, удобство в подборе лекарственной терапии, упрощение выписки при повторном назначении и т.п.

Будем надеяться, что внимание федеральных властей к решению задачи в ближайшее время позволит тиражировать на всю страну успешный опыт по дистанционной покупке и доставке на дом рецептурных препаратов. В конце концов, для многих людей это вопрос не просто удобства, а жизни и смерти…