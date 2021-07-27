Безруков впервые рассказал о бездетном браке с Ириной: «Это была большая проблема для меня»

С Ириной Сергей Безруков прожил вместе 15 лет. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На днях Сергей Безруков стал отцом в пятый раз: его жена Анна Матисон родила ему сына. Только вчера звезда сериала «Бригада» забрал супругу из роддома, а уже сегодня вышло видеоинтервью артиста, в котором он рассказывает о своей семье и детях. В беседе со Светланой Бондарчук, снятой для ее YouTube-шоу «Света вокруг света», Безруков вспомнил свой бездетный брак с первой женой Ириной. Актер признался, что всегда мечтал о большой семье и простых домашних радостях. С Ириной он прожил вместе 15 лет, однако в их браке так и не появился ребенок. Отсутствие наследников стало для Сергея настоящей мукой.

- Это была большая проблема для меня, такая ломка, - рассказал Безруков. - Я испытывал серьезные душевные потрясения. Не буду об этом говорить, тем более что это дело прошлое… Это были мои безбашенные заморочки. Мне не по себе было, не понимал, что происходит — здоровые люди и вот… А я хотел быть именно в семье. Я просто воспитан так. У меня нижегородское воспитание — когда жена и много детей. Это мой образ.

Отсутствие наследников в браке с первой женой стало для Сергея настоящей мукой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ради Безрукова Ирина ушла от мужа, актера Игоря Ливанова, забрав с собой сына Андрея. Первые годы актриса старалась окружить избранника заботой и вниманием, но постепенно их отношения начали портиться. Появились слухи, что звезда «Бригады» изменяет жене. А в 2013 году это стало известно наверняка: выяснилось, что в Санкт-Петербурге у Безрукова подрастает двое внебрачных детей от актрисы Кристины Смирновой.

- Когда что-то не так, сначала ты ждешь, потом начинается... Вроде бы для всех улыбаешься, играешь крутых парней, у твоих героев есть дети, а в жизни вот такой диссонанс. Тогда возникают такие протуберанцы, когда начинаешь дурить. Вот я дурил, дурил... Ответственности с себя не снимаю, но сейчас я наконец-то дождался того, чего хотел всю свою жизнь, - оправдывается Сергей.

Старшей дочери актера Александре сейчас 12 лет, ее брату Ивану 9 лет. Безруков немного рассказал о них Светлане Бондарчук:

- Они живут не со мной, далеко. Но я оплачиваю их обучение, - сообщил артист.

На вопрос: знакомы ли его старшие и младшие дети между собой Безруков ответил утвердительно.

Анна Матисон родила актеру троих детей. Фото: Инстаграм.

В браке с Анной у актера родились трое детей: пятилетняя Мария, двухлетний Степан и новорожденный Василий. По словам актера, Матисон быстро разглядела в нем надежного семьянина.

- Аня мне так и сказала: «Я просто поняла, что ты тот самый отец, с которым нужно заводить детей, чтобы их было много. С тобой не страшно». До меня у нее было желание усыновить, - говорит Безруков.

Актер признался, что через год они с Анной планируют еще одного ребенка: на этот раз супруги хотят усыновить малыша.

- Я ждал этого всю жизнь, семейного общения - когда жена, дети, - рассказал режиссер. - Мы с Аней решили, что возьмем ребенка, когда Васе исполнится годик, чтобы были погодки. Мы же помогаем фонду «Измени одну жизнь», я записываю анкеты. Там совсем маленькие дети есть, они даже не плачут, потому что знают, что к ним никто не подойдет ночью… Это ужасно.

На днях Сергей Безруков стал отцом в пятый раз. Фото: Инстаграм.

Напомним, Сергей Безруков был женат на Ирине Безруковой с 2000 по 2015 год. Супруги поженились, когда актер снимался в сериале «Бригада». Они расстались после страшной трагедии – у Ирины погиб единственный сын. На похороны пасынка Сергей не пришел. Как раз тогда он снимался на Байкале в фильме «Млечный путь» и влюбился в режиссера Анну Матисон. Безруков решил не прерывать съемки и не лететь в Москву на похороны. Влюбленные поженились 11 марта 2016 года, после того, как артист развелся с Ириной Безруковой.