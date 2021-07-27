40-летняя Пэрис Хилтон ждет первенца

Знаменитая блондинка скоро станет мамой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пэрис Хилтон ждет первенца: наследница знаменитой фамилии подарит наследника своему жениху Картеру Реуму. Как сообщает издание PageSix, пока неизвестно, кто родится у Пэрис – мальчик или девочка. Для звездной блондинки рождение малыша - по-настоящему счастливое событие. Ранее Пэрис призналась журналистам, что она пережила четыре выкидыша. Это был очень болезненный опыт, но ради Картера она решила не прекращать попытки стать матерью. Пэрис решилась на процедуру ЭКО, и она прошла успешно.

Сделать искусственное оплодотворение звезде посоветовала ее подруга Ким Кардашьян – мама четверых детей, двоих из которых родили суррогатные матери.

- Я очень счастлива, что она дала мне этот совет, - говорила Хилтон, отмечая, что благодаря ЭКО она может родить близнецов, да еще и заранее выбрать пол будущих детей.

Пэрис подарит наследника своему жениху Картеру Реуму. Фото: Инстаграм.

О помолвке Пэрис Хилтон стало известно в феврале этого года. 17 февраля блондинка отмечала 40-летний юбилей и по этому поводу объявила в Инстаграме об обручении.

- Когда вы находите свою вторую половинку, вы не просто знаете это, вы это чувствуете. Мой любимый и я были вместе с нашего первого свидания, и по случаю моего дня рождения он устроил поездку в тропический рай. Когда мы шли на ужин по пляжу, Картер привел меня к маленькой хижине, украшенной цветами, и опустился на одно колено. Я сказала "да", "да навсегда". Нет никого другого, с кем бы я хотела провести всю жизнь, - написала Пэрис.

О помолвке Пэрис Хилтон стало известно в феврале этого года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Судя по размеру бриллианта в кольце, которое Картер преподнес любимой, он – более чем состоятельный жених и успешный бизнесмен.

Пэрис и Картер вместе два года, хотя знакомы уже много лет. Картер – ровесник Пэрис, ему 40 лет, вместе с братом он основал компанию VEEV Spirits, которая входит в топ-500 самых быстрорастущих частных компаний Inc. в США. Компания занимается производством алкогольной продукции.

Внучка основателя сети отелей Конрада Хилтона тоже никогда не бедствовала – на ее счетах лежит семейное состояние. Но благодаря правильной раскрутке, выпуску именных духов, аксессуаров и косметики Пэрис зарабатывает по 7 миллионов долларов в год.