Президент Турции Реджеп Эрдоган в детстве продавал бублики, а теперь живет во дворце с тысячью комнат

Эрдоган женат на Эмине Гюльбаран с 1978 года. Фото: face to face/Global Look Press

За это время он успел наладить отношения с Евросоюзом, а потом рассориться с ним, несколько раз испортить и наладить отношения с Россией, помочь Азербайджану выиграть войну в Нагорном Карабахе и даже пережить переворот. Но и биография турецкого лидера, до того как он занял пост № 1, полна интересными историями

Грузин, турок или грек

Согласно официальной биографии Реджеп Эрдоган родился в самом сердце Турции - криминальном районе Стамбула Касымпаша. Но о его истинном происхождении до сих пор ходит много кривотолков.

Надо сказать, что Эрдоган сам дал пищу для сплетен. Ведь никто не просил его громогласно заявить во время визита в Грузию:

- Я тоже грузин, наша семья - это грузинская семья, которая иммигрировала из Батуми в Ризе.

Подтянулись эксперты, одни вели родословную лидера к аджарским деревням, другие заходили дальше и заикались о том, что предки Эрдогана были армянами. Учитывая, мягко говоря, непростые отношения между турками и армянами, это был сильный удар по Эрдогану.

Более правдоподобной выглядит версия греческого происхождения президента. Его родители приехали в Стамбул из провинции Ризе, расположенной на северо-востоке страны на берегу Черного моря. А там века так с XVI компактно проживали православные греки. Коренные граждане Османской империи издавна называли новообращенных греков словом «Бакат» (протестующие).

По одной из версий, прадеда Реджепа - крупного землевладельца - звали Мемис Бакатоглу, что в переводе с турецкого означает не что иное, как «сын Баката».

Сам турецкий лидер отвергает любые подобные версии, называя их инсинуациями и конспирологией.

- Не важно, кто были мои предки! Сам я - истинный мусульманин и турок! - не раз заявлял Эрдоган.

Трудное детство

Бойкий мальчишка умел постоять за себя. Фото: face to face/Global Look Press

А вот что известно доподлинно, так это долгий путь Эрдогана на вершину. Ведь начинал он с самых низов. Вскоре после рождения Реджепа семья перебралась из Стамбула в родную провинцию Ризе, где отец будущего президента устроился работать в береговую охрану, а мать следила за домом и воспитывала детей. Нетрудно догадаться, что денег у семьи было в обрез.

Так что как только Реджеп подрос, он стал зарабатывать сам. Особенно когда семья вернулась в Стамбул. Подростком он продавал симиты - турецкие бублики, обсыпанные кунжутом, - на улицах района Касымпаша. Заработок этот был явно не из легких и безопасных, райончик-то криминальный. На каникулах Эрдоган отправлялся в Ризе собирать чай и фундук.

Кстати, турецкий президент до сих пор любит завтракать теми самыми симитами.

Имам и футболист

В политике у Эрдогана получилось лучше, чем на поле. Фото: face to face/Global Look Press

У Эрдогана было несколько путей, по которым он мог пойти. Начнем с того, что учился он вообще-то в религиозной школе, из которой выходили имамы. Это все-таки было не медресе в чистом виде: там преподавали и «гражданские» дисциплины.

Но будущий президент не сидел все 4 года за учебниками. Он увлекался футболом, причем быстро стало понятно, что просто гонять мяч во дворе ему мало. Эрдоган прошел путь от студенческой команды через любительские и полупрофессиональные лиги и попал в поле зрения скаутов «Фенербахче» - одного из самых титулованных и богатых футбольных клубов Турции.

Но тут благодарные избиратели должны сказать спасибо Эрдогану-старшему. Он видел сына благочестивым имамом, а когда тот радостно сообщил, что ему предложили профессиональный контракт футболиста, уперся рогом - никакого футбола. Подростку не оставалось ничего другого, кроме как послушаться отца.

Эта красивая история, скорее всего, плод воображения самого Эрдогана. Впервые о ней стало известно в 2003-м, когда, Эрдоган выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра (в Турции это выборная должность). Тогда-то в одном интервью он и рассказал обо всем спектре своих талантов.

Но быстро обнаружились товарищи будущего президента по любительской команде. Они рассказали журналистам, что один из главных клубов страны никогда бы не посмотрел на парня-полупрофессионала, тем более Реджеп ничем особо других любителей погонять мяч не превосходил. Хотя одно отличие было - он любил учить товарищей Корану. За что получил прозвище Ходжа, то есть учитель. Кстати, выборы тогда Эрдоган выиграл.

Усы надежды

Молодой Эрдоган быстро увлекся политикой. Стал председателем молодежной ячейки «Партии национального спасения» в стамбульском районе Бейоглу, а затем возглавил и молодежное отделение партии во всем Стамбуле.

Параллельно будущий турецкий лидер работал в стамбульских транспортных организациях. Но в 1980-м грянул военный путч, к власти пришли генералы, которые захотели превратить всю страну в казармы.

А Эрдоган уже тогда щеголял своими знаменитыми усами. Военный, присланный руководить конторой, где тогда трудился будущий президент, с подозрением относился к таким проявлениям вольнодумства, как внешний вид не по уставу. Растительность на лице Эрдогана была объявлена религиозным пережитком (видимо, чем-то напомнила бороды имамов), и ее потребовали немедленно удалить. Но вместо бритвы Эрдоган взялся за ручку - и написал заявление по собственному.

Как он сам утверждает, именно тогда он окончательно решил связать свою жизнь с политикой. Чтобы, стало быть, никто в Турции не подвергся больше таким притеснениям.

Хотя случались у него истории и посерьезнее увольнения с работы. В 1994-м он впервые был избран мэром Стамбула, но 3 года спустя исламская «Партия благоденствия», от которой он баллотировался, оказалась под запретом. А сам Эрдоган - за решеткой.

Во время очередного антиисламского обострения он во время публичного выступления процитировал знаменитого турецкого поэта и проповедника Зию Гёкальпа.

- Мечети - наши казармы, купола - наши шлемы, минареты - наши штыки и верные наши солдаты, - продекламировал тогда Эрдоган.

Злые языки сообщили о публичной «проповеди» члена запрещенной партии куда надо, и получивший всенародную любовь мэр был обвинен в подстрекательстве к религиозной ненависти. Суд, несмотря на то что эти строки присутствовали в одобренной министерством образования версии поэмы, приговорил Реджепа к десятимесячному тюремному сроку. Который благодаря хорошему адвокату в итоге сократили до 120 дней.

Жена-визирь и семейный дворец

В роскошном дворце найдется место для не одной жены.

Поговаривают, что Эрдоган при принятии важных решений всегда советуется со своей супругой, Эмине Гюльбаран, на которой женат с 1978 года. Эта сильная женщина продолжала носить платок даже во времена, когда на сильно верующих в Турции смотрели косо, а сейчас возглавляет ряд социальных и благотворительных фондов. Несмотря на строгую религиозность, Эмине патронировала программу «Девочки, пойдемте в школу», благодаря которой более 300 000 девушек из ортодоксальных семей получили образование.

Живет же семья Эрдогана в огромном дворце, построенном на 20 гектарах лесопарка Ататюрк в Анкаре. По свидетельству журналистов, в монументальном здании, всего лишь раз открывшем двери для посторонних в 2014 году, более 1000 комнат. А его площадь больше Белого дома, Букингемского дворца и даже Московского Кремля. Правда, формально резиденция принадлежит не Эрдогану, а государству, и следующий президент Турции тоже сможет насладиться ее роскошными интерьерами.