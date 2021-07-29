Президент Турции Реджеп Эрдоган в детстве продавал бублики, а теперь живет во дворце с тысячью комнат

Эрдоган женат на Эмине Гюльбаран с 1978 года. Фото: face to face/Global Look Press
За это время он успел наладить отношения с Евросоюзом, а потом рассориться с ним, несколько раз испортить и наладить отношения с Россией, помочь Азербайджану выиграть войну в Нагорном Карабахе и даже пережить переворот. Но и биография турецкого лидера, до того как он занял пост № 1, полна интересными историями
Согласно официальной биографии Реджеп Эрдоган родился в самом сердце Турции - криминальном районе Стамбула Касымпаша. Но о его истинном происхождении до сих пор ходит много кривотолков.
Надо сказать, что Эрдоган сам дал пищу для сплетен. Ведь никто не просил его громогласно заявить во время визита в Грузию:
- Я тоже грузин, наша семья - это грузинская семья, которая иммигрировала из Батуми в Ризе.
Подтянулись эксперты, одни вели родословную лидера к аджарским деревням, другие заходили дальше и заикались о том, что предки Эрдогана были армянами. Учитывая, мягко говоря, непростые отношения между турками и армянами, это был сильный удар по Эрдогану.
Более правдоподобной выглядит версия греческого происхождения президента. Его родители приехали в Стамбул из провинции Ризе, расположенной на северо-востоке страны на берегу Черного моря. А там века так с XVI компактно проживали православные греки. Коренные граждане Османской империи издавна называли новообращенных греков словом «Бакат» (протестующие).
По одной из версий, прадеда Реджепа - крупного землевладельца - звали Мемис Бакатоглу, что в переводе с турецкого означает не что иное, как «сын Баката».
Сам турецкий лидер отвергает любые подобные версии, называя их инсинуациями и конспирологией.
- Не важно, кто были мои предки! Сам я - истинный мусульманин и турок! - не раз заявлял Эрдоган.
Бойкий мальчишка умел постоять за себя. Фото: face to face/Global Look Press
А вот что известно доподлинно, так это долгий путь Эрдогана на вершину. Ведь начинал он с самых низов. Вскоре после рождения Реджепа семья перебралась из Стамбула в родную провинцию Ризе, где отец будущего президента устроился работать в береговую охрану, а мать следила за домом и воспитывала детей. Нетрудно догадаться, что денег у семьи было в обрез.
Так что как только Реджеп подрос, он стал зарабатывать сам. Особенно когда семья вернулась в Стамбул. Подростком он продавал симиты - турецкие бублики, обсыпанные кунжутом, - на улицах района Касымпаша. Заработок этот был явно не из легких и безопасных, райончик-то криминальный. На каникулах Эрдоган отправлялся в Ризе собирать чай и фундук.
Кстати, турецкий президент до сих пор любит завтракать теми самыми симитами.
В политике у Эрдогана получилось лучше, чем на поле. Фото: face to face/Global Look Press
У Эрдогана было несколько путей, по которым он мог пойти. Начнем с того, что учился он вообще-то в религиозной школе, из которой выходили имамы. Это все-таки было не медресе в чистом виде: там преподавали и «гражданские» дисциплины.
Но будущий президент не сидел все 4 года за учебниками. Он увлекался футболом, причем быстро стало понятно, что просто гонять мяч во дворе ему мало. Эрдоган прошел путь от студенческой команды через любительские и полупрофессиональные лиги и попал в поле зрения скаутов «Фенербахче» - одного из самых титулованных и богатых футбольных клубов Турции.
Но тут благодарные избиратели должны сказать спасибо Эрдогану-старшему. Он видел сына благочестивым имамом, а когда тот радостно сообщил, что ему предложили профессиональный контракт футболиста, уперся рогом - никакого футбола. Подростку не оставалось ничего другого, кроме как послушаться отца.
Эта красивая история, скорее всего, плод воображения самого Эрдогана. Впервые о ней стало известно в 2003-м, когда, Эрдоган выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра (в Турции это выборная должность). Тогда-то в одном интервью он и рассказал обо всем спектре своих талантов.
Но быстро обнаружились товарищи будущего президента по любительской команде. Они рассказали журналистам, что один из главных клубов страны никогда бы не посмотрел на парня-полупрофессионала, тем более Реджеп ничем особо других любителей погонять мяч не превосходил. Хотя одно отличие было - он любил учить товарищей Корану. За что получил прозвище Ходжа, то есть учитель. Кстати, выборы тогда Эрдоган выиграл.
Молодой Эрдоган быстро увлекся политикой. Стал председателем молодежной ячейки «Партии национального спасения» в стамбульском районе Бейоглу, а затем возглавил и молодежное отделение партии во всем Стамбуле.
Параллельно будущий турецкий лидер работал в стамбульских транспортных организациях. Но в 1980-м грянул военный путч, к власти пришли генералы, которые захотели превратить всю страну в казармы.
А Эрдоган уже тогда щеголял своими знаменитыми усами. Военный, присланный руководить конторой, где тогда трудился будущий президент, с подозрением относился к таким проявлениям вольнодумства, как внешний вид не по уставу. Растительность на лице Эрдогана была объявлена религиозным пережитком (видимо, чем-то напомнила бороды имамов), и ее потребовали немедленно удалить. Но вместо бритвы Эрдоган взялся за ручку - и написал заявление по собственному.
Как он сам утверждает, именно тогда он окончательно решил связать свою жизнь с политикой. Чтобы, стало быть, никто в Турции не подвергся больше таким притеснениям.
Хотя случались у него истории и посерьезнее увольнения с работы. В 1994-м он впервые был избран мэром Стамбула, но 3 года спустя исламская «Партия благоденствия», от которой он баллотировался, оказалась под запретом. А сам Эрдоган - за решеткой.
Во время очередного антиисламского обострения он во время публичного выступления процитировал знаменитого турецкого поэта и проповедника Зию Гёкальпа.
- Мечети - наши казармы, купола - наши шлемы, минареты - наши штыки и верные наши солдаты, - продекламировал тогда Эрдоган.
Злые языки сообщили о публичной «проповеди» члена запрещенной партии куда надо, и получивший всенародную любовь мэр был обвинен в подстрекательстве к религиозной ненависти. Суд, несмотря на то что эти строки присутствовали в одобренной министерством образования версии поэмы, приговорил Реджепа к десятимесячному тюремному сроку. Который благодаря хорошему адвокату в итоге сократили до 120 дней.
В роскошном дворце найдется место для не одной жены.
Поговаривают, что Эрдоган при принятии важных решений всегда советуется со своей супругой, Эмине Гюльбаран, на которой женат с 1978 года. Эта сильная женщина продолжала носить платок даже во времена, когда на сильно верующих в Турции смотрели косо, а сейчас возглавляет ряд социальных и благотворительных фондов. Несмотря на строгую религиозность, Эмине патронировала программу «Девочки, пойдемте в школу», благодаря которой более 300 000 девушек из ортодоксальных семей получили образование.
Живет же семья Эрдогана в огромном дворце, построенном на 20 гектарах лесопарка Ататюрк в Анкаре. По свидетельству журналистов, в монументальном здании, всего лишь раз открывшем двери для посторонних в 2014 году, более 1000 комнат. А его площадь больше Белого дома, Букингемского дворца и даже Московского Кремля. Правда, формально резиденция принадлежит не Эрдогану, а государству, и следующий президент Турции тоже сможет насладиться ее роскошными интерьерами.