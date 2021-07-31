Режиссер Александр Стефанович: Алла развелась со мной, потому что я в своем фильме заменил ее на Ротару

У режиссера было два официальных брака и множество любовных связей. Но главной женщиной в его жизни была Пугачева. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ушел из жизни режиссер Александр Стефанович, в народе известный как «бывший муж Пугачевой». Хотя в его бывших женах, помимо Примадонны, была и трагически умершая актриса Наталья Богунова, запомнившаяся зрителям по звездной роли жены Ганжи в фильме «Большая перемена».

«Определите мою группу крови»

Его брак с Примадонной продлился недолго, несколько лет. И после Пугачева не хотела об этом вспоминать. Он единственный из всех ее бывших мужей после развода не пел ей дифирамбы, а мог себе позволить критику.

- Однажды Леонид Дербенев мне позвонил и сказал: «Саша, приезжай. Тут у меня сидит одна деваха. Очень талантливая певица, ты ее не знаешь. Ей надо помочь. У нее все идет наперекосяк. Ей нужен организатор. Может, чего-нибудь у вас сложится», - рассказывал «КП» Стефанович. - Я спросил: «А она хоть симпатичная?» - «Приезжай, сам увидишь». Приехал. Сидела рыжая конопатая девушка Алла Пугачева.

После этой встречи у Дербенева я ей назначил свидание. Она отказалась со мной ехать в Дом кино, куда я ее приглашал. У нее на тот момент был роман, она должна была замуж выйти, ей не хотелось светиться с посторонним поклонником. И она предложила поехать в ресторан на Рублевке. Там она взяла нож, разрезала палец, выдавила кровь и ею написала: «Это кровь Аллы Пугачевой. Определите на досуге мою группу». Пришлось группу определить и потом на ней жениться!

Такое послание Алла оставила будущему мужу на салфетке в их первое свидание. Фото: Личный архив

Спустя почти четыре года я начал снимать фильм «Рецитал» с участием Пугачевой. Мы отсняли заграничную экспедицию, потом приехали в Москву. И в первый же съемочный день она устроила скандал на съемочной площадке, разорвала пальто на пожилой женщине, втором режиссере. Группа отказалась с ней работать, а директор «Мосфильма» решил: надо менять актрису. Мне же он пригрозил: не будет фильма - останешься на улице. Мы со сценаристом Бородянским поехали в Ялту к Соне Ротару. Она поначалу отказалась: «Сниматься не буду, потому что все будут говорить, что я подсидела Пугачеву». Тогда Бородянский немного переделал сценарий, поменяли название фильма на «Душа». Ротару согласилась. А Пугачева была в бешенстве. О продолжении нашего брака уже речи не шло.

«Кристина звала меня папой»

Дочь певицы Кристина считала, что у нее два отца - Орбакас и Стефанович. Фото: Instagram.com

- У меня на съемках фильма «Рецитал» молодую Аллу играла ее дочка Кристина (Орбакайте. - Ред.), - вспоминал Стефанович. - Поскольку этот фильм закрыли, в новом варианте Кристины уже не было. Мне было очень жалко, что Кристинка не попала в кино. Она просилась все время: «Папа, сними меня в кино!» У нас с ней были особые отношения. Она называла Миколаса (ее родного отца Миколаса Орбакаса) - «отец», а меня - «папа». Так сложилось в ее сознании, никто ее не учил!

В общем, когда я уже уходил от Аллы, Кристина меня спросила: «А как же фильм, в котором я снималась?» У меня дыхание перехватило - что я мог сказать? Получилось, я обманул ребенка! Но я эту съемку с Кристиной показал Ролану Быкову. Он был потрясен ее съемками и сказал: «Никому никогда не показывай больше, я ее сниму!» И через полтора года запустился с картиной «Чучело». Я знаю, что Быков заранее писал «Чучело» на Кристину.

Когда мы с Аллой разошлись, я взял Кристину, поехал с ней на прогулку и сказал: мы с твоей мамой больше жить не будем. Заплакали оба. Обнялись…

Роман с «Вице-мисс Вселенная»

С «Вице-мисс СССР» Юлией Лемиговой мэтр встречался в 90-х годах. Фото: Neville Marriner/GLOBAL LOOK PRESS

- Я написал книжку, которая посвящена ста моим девушкам, - рассказывал Стефанович. - Там знаменитые наши телезвезды, балерины, певицы, артистки. Упомянуты только их имена, потому что открывать тайны неприлично. Но одно имя вам назову - Юля Лемигова, «Вице-мисс Вселенная».

Мы с ней познакомились, когда она пришла на свидание к другому человеку, но перепутала место встречи. Стояла и рыдала. Я увидел и предложил подвезти. Но парня на условленном месте уже не оказалось. Пригласил ее в ресторан. Она сказала, что ей 19 лет, хотя она училась в десятом классе. Она мечтала стать моделью. И я пристроил ее в одно из первых модельных агентств в стране. Потом она побеждала на конкурсах красоты (в 1990 году Лемигова заняла второе место на конкурсе «Мисс СССР», а в 1991-м в Лас-Вегасе становится второй вице-мисс на конкурсе «Мисс Вселенная»).

После нашего расставания она уехала работать во Францию, но мы продолжали с ней общаться. Все знали о ее романе со швейцарским банкиром Эдуардом Стерном. В 1998 году ради Юлии Лемиговой он развелся, а вскоре влюбленные узнали, что у них будет ребенок. Но незадолго до родов Юлия и банкир сильно поругались. Он не стал встречать Юлю из роддома, когда она родила сына Максимилиана.

Юля делилась со мной, что за ней следят и что у нее плохие предчувствия. А дальше произошла трагедия. Юля ушла на кастинг, оставив ребенка с няней. А когда вернулась, нашла бездыханное тело мальчика. Няня сбежала. Ребенок мог претендовать на наследство, поэтому все так закончилось. Юлю забрали в тюрьму, полагая, что она виновата в смерти ребенка. Но доказательств не нашли, и ее отпустили.

Через пять лет банкир Стерн был найден мертвым в своем особняке: с ним расправилась девушка легкого поведения. А жизнь Юли наладилась. (В начале 2000-х Лемигова стала подругой теннисистки Мартины Навратиловой. В 2014 году они заключили однополый брак. Юлия воспитывает двух дочерей от предыдущих отношений. - Ред.).

СПРАВКА «КП»

Александр СТЕФАНОВИЧ родился в Ленинграде в 1944 году. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. Заслуженный деятель искусств РФ. Режиссер более 50 художественных и документальных фильмов. Автор 70 киносценариев и нескольких книг. Самые известные работы - фильм «Душа», «Начни сначала», «Осенний блюз», «Кураж». С 1964 по 1974 год был женат на актрисе Наталье Богуновой, с 1977 по 1981-й - на певице Алле Пугачевой. Детей в обоих браках не было. Скончался 13 июля 2021 года в Москве от последствий коронавируса.