Миклухо-Маклай - русский «Аватар»

Парусные лодки деревни Мале. Этот рисунок размещен на новой почтовой марке, выпущенной к 175-летию ученого.

В июле как-то тихо прошла знаменательная дата: исполнилось 175 лет со дня рождения Николая Миклухо-Маклая. А ведь нет, пожалуй, человека, который бы не слышал об этом великом путешественнике и ученом.

Николай Николаевич в одном из своих первых путешествий. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О его приключениях написано несколько книг, снято два фильма, сделан мультфильм и даже поставлен мюзикл. И все равно знаем мы до обидного мало об этом великом ученом. По крайней мере мы, соотечественники, слабо чтим его память - в отличие от жителей Новой Гвинеи, где антрополог провел более десяти лет своей жизни. Пожалуй - лучших лет... Местные жителе до сих пор с гордостью покажут место, где стояла хижина «Человека с Луны». Кстати, когда он прибыл на папуасский берег, аборигены решили, что вернулся Ротей - их великий предок, их защитник. И эту сцену - хотя и в сильно измененном виде - вы наблюдали в блокбастере Джеймса Кэмерона «Аватар». Появление на гигантском ящере главного героя было принято инопланетным племенем за возвращение их легендарного предка Турук Макто. Ничего себе параллель - «Аватар» и Миклухо-Маклай?

Вид на строения деревни Горенду (слева направо): общественный сарай, хижина в 2 этажа, хижина в один этаж, хижины с овальным фундаментом. Фото: РГО

Типичная хижина в деревне Кало. Фото: МАЭ РАН

А что мы знаем о художественных талантах путешественника? Почти ничего, хотя за время своих полевых работ он создал более 700 высококачественных рисунков, которые имеют не только научную, но и эстетическую ценность. Слава богу, эту лакуну частично заполняет открывшаяся виртуальная выставка Русского географического общества «Миклухо-Маклай. Экспедиции великого первооткрывателя в его рисунках. Посмотреть ее можно на сайте maclay.rgo.ru.

Резные идолы - телумы - деревень Теньгум-Мана и Бонгу на Береге Маклая. Фото: РГО

В общем, Николай Николаевич еще полон восхитительных сюрпризов, даже спустя 175 лет. Собственно, как и любой настоящий супергерой.

Женщина из деревни Пинанг. Обратите внимание на тоннели в ушах, так популярные у современной молодежи. Фото: РГО

Килемуна - туземка из деревни Хура - и ее татуировки. Фото: РГО

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

«Транснефть» и «Комсомолка» снова открыли конкурс имени Василия Пескова

Распахни «Окно в природу»

Василий Песков. Фото: Василий ПЕСКОВ

С момента рождения пять лет назад первого конкурса «Транснефти» и «КП» в редакцию «Комсомолки» поступило свыше полутора тысяч очерков, рассказов, заметок, лонгридов и фотографий от журналистов российских СМИ и блогеров. И в каждой из этих работ чувствовалась любовь к родной земле, к природе родного края, неподдельный интерес к теме. И так приятно видеть, что дело легендарного очеркиста и лучшего журналиста России живет и процветает.

Итак, V Всероссийский конкурс среди журналистов и блогеров на премию Василия Михайловича Пескова «Окно в природу» объявляется открытым!

География никак не ограничена - журналисты, писатели, блогеры, экологи, путешественники и фотографы могут жить в любой точке страны. Главное, чтобы их работы были опубликованы в печатных или электронных СМИ, а также в блогах в период с марта 2020 года по 5 июля 2021 года и в них чувствовалась такая сильная любовь к русской природе, чтобы ею прониклись читатели.

Главный приз - 100 тысяч рублей!

Работы принимаются до 5 августа в электронном виде по адресу media@phkp.ru.

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