Убрал урожай? Иди и сажай!

Ультраскороспелые сорта огурцов могут порадовать урожаем в конце сентября. Фото: Евгения ГУСЕВА

Август - месяц урожая. В огороде созревают овощи, и некоторые грядки освобождаются. И остаются пустыми до будущей весны. И очень зря, что они простаивают: в конце лета можно посеять много культур, и они успеют дать урожай до осенних заморозков!

Давайте выясним, что можно посеять, куда и как правильно.

Горох

Горох - культура холодостойкая, его обычно сеют в конце апреля. В июне собирают урожай, убирают ботву, и на этом все. А между тем его можно сеять и летом. Скороспелые сорта гороха созревают 45 - 60 дней. То есть если вы посеете их в начале августа, то урожай они дадут в середине сентября. И если к тому моменту похолодает - не страшно, горох выносит даже небольшие заморозки - до -6 °С.

Куда сеять. Горох можно посадить после огурцов или картофеля, если на каком-то участке вы уже выкопали молодую картошку. Можно посадить и на грядки с томатами - на то место, где кусты по какой-то причине погибли. А еще хорошее место для него - в посадках кукурузы, он сможет виться по ее побегам.

Сорта для летнего посева: Амброзия сахарный, Гетьман, Детский восторг, Добрыня, Зеленый поток, Препадо, Стиляга, Увертюра.

Редис

С ним та же история, что и с горохом, - большинство дачников традиционно выращивают его весной. Но этот овощ спеет очень быстро - у ранних сортов урожай созревает 20 дней. А это значит, что его можно посеять и в августе. А с учетом того, что эта культура тоже холодостойкая, листья выдерживают заморозки до -8 °С, следовательно, сеять его можно до конца месяца, даже 30-го числа - корнеплоды созреют уже к 20 сентября.

Куда сеять. Редис можно посеять после зеленных культур - листовых салатов, шпината, руколы. Или после раннего картофеля. Можно подсеять его и на занятые еще грядки, например, в междурядья томатов и фасоли - корнеплоды прекрасно созревают в легкой тени.

Сорта для летнего посева: Вюрцбургский, Дунганский, Жара, Зенит, Королева Марго, Красный великан, Осенний гигант, Сакса, Ризенбутер.

Дайкон

Этот овощ мало кто выращивает в огороде - он до сих пор остается в разряде редкостей. Впрочем, это понятно: тут бы привычные корнеплоды уместить - редьку да редис. А под дайкон места обычно уже не остается. Но попробовать хочется. И вот август - самое время для экспериментов! Ранние сорта дайкона созревают всего 45 дней, и, если посеять их в начале месяца, уже в середине сентября можно собирать урожай. И проблем с холодами не будет - культура эта холодостойкая, взрослые растения выдерживают заморозки до -5 °С.

Куда сеять. Ему подойдут те же освободившиеся участки, что и редису, - после молодого картофеля и зеленных культур.

Сорта для летнего посева: Белоснежка, Датский принц, Красный самурай, Миноваси, Мисато Грин, Саша, Русский размер.

Огурцы

- Сейчас засолю - и пойду новые огурцы сеять. Фото: Shutterstock

Возможно, совет посеять огурцы в августе покажется странным, но ультраскороспелые сорта созревают всего 35 - 40 дней, то есть при посеве в начале месяца они дадут урожай в первой половине сентября. А первый месяц осени часто бывает еще теплым. В конце концов, если синоптики обещают заморозки, растения можно накрыть нетканкой.

Куда сеять. Огурцы можно посеять после редиса и зеленных культур. А еще их можно посеять в кукурузу - она станет для них опорой.

Сорта и гибриды для летнего посева: F1 Анюта, Веер, F1 Емеля, F1 Маша, F1 Муравей, Муромский 36, F1 Темп, F1 Чудо-карапуз.

Пекинская капуста

Этот вид капусты созревает дольше, чем редис и горох, - 60 - 70 дней. То есть при посеве в начале августа он даст урожай в первых числах октября. И если осень будет холодной, заморозки начнутся рано, то ее придется укрывать нетканкой. Но это несложно, поэтому есть смысл посеять и ее тоже.

Куда сеять. Пекинскую капусту можно посеять после огурцов, раннего картофеля, редиса или гороха.

Сорта и гибриды для летнего посева: Бокал, Мисс Китая, Мичико, F1 Пасифика, F1 Сентябрина, F1 Табалуга, Харбин.

Китайская капуста

Она же пак-чой. Урожай этой капусты можно собирать уже через 40 дней, она холодостойкая, поэтому высевать ее можно в течение всего августа. Но тут сразу предупредим - много ее не сейте. Ее листочки хороши, пока молодые. А потом они грубеют. Поэтому сделайте небольшую грядку, чтобы успеть собрать и съесть урожай, пока растения молоды-зелены. Тем более что урожай при летнем посеве у китайской капусты всегда получается выше, чем при весеннем.

Куда сеять. Ее можно посеять на место выкопанного молодого картофеля, после огурцов, редиса и гороха. А еще можно подсеять в цветники - у нее очень красивые листья c разноцветными черешками: зелеными, белыми и даже фиолетовыми.

Сорта и гибриды для летнего посева: Краса Востока, F1 Лиловое чудо, Чингэнсаи.

Японская капуста

В народе за ней закрепилось название «салат мизуна (мицуна)», но это никакой не салат, а именно капуста - одна из листовых разновидностей. Она тоже очень скороспелая - урожай созревает через 40 дней, а значит, сеять ее можно весь август - сентябрьских похолоданий она не боится.

Куда сеять. Ей подойдут те же участки, что для пекинской и китайской капусты - после огурцов, картофеля, редиса и гороха. И ее тоже можно посеять в цветник.

Сорта для летнего посева: Изумрудный узор, Салад мизуна, Мизуна.

Зеленные культуры

Сюда относят овощи, которые выращивают для получения свежей зелени: листовые салаты, кресс-салат, полевой салат (он же валерианелла), горчица, рукола и пряные травы - укроп, петрушка, кинза.

Они быстро наращивают зеленую массу, урожай можно собирать уже через месяц, а то и раньше. И все эти растения холодостойкие - легкие сентябрьские заморозки им не страшны.

Куда посеять. Тут даже заморачиваться не стоит с предшественниками - им подойдет любой свободный участок земли.

Сорта для летнего посева. И тут тоже все просто - годятся любые сорта.

СОВЕТ

При весеннем посеве семена всех этих культур всходят без проблем - в почве еще много влаги, она напиталась ею от талых вод. К тому же весной нет сильной жары, и земля долго остается влажной после полива. А вот при посеве в августе возникают проблемы: июль - самый жаркий месяц в году, почва сильно пересохшая, поэтому посевы надо будет часто поливать. Или накрыть их пленкой.