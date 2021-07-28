10 важных вопросов о материнском капитале

Материнский капитал - программа господдержки семей с детьми. Фото: Евгения ГУСЕВА

1. Какая это сумма?

В 2021 году с рождением первого ребенка можно получить 483,8 тыс. руб. За второго - доплата 155,5 тыс. руб. Маткапитал на второго ребенка в семьях, где его еще никогда не получали, составит 639,4 тыс. руб. Сумму правительство планирует индексировать ежегодно. По прогнозам, отметка в полмиллиона за первенца будет достигнута уже в следующем году. Программа материнского капитала в России действует до конца 2026 года.

2. Как его оформить?

С апреля 2020 года сертификат оформляется автоматически. Что это значит? Как только семья получает свидетельство о рождении ребенка, данные об этом поступают в электронную систему ЗАГС. Они обмениваются этой информацией с Пенсионным фондом, который выдает сертификаты. Пенсионный фонд на основе данных ЗАГС сам оформляет сертификат, а затем присылает его в личный кабинет мамы на сайте госуслуг. Никаких заявлений, справок от родителей не требуется.

Заявление на оформление сертификата нужно подавать только усыновителям ребенка. Им тоже положен материнский капитал. Отправить его можно онлайн через госуслуги или в клиентской службе ПФР по месту жительства. Заявление рассмотрят за 5 рабочих дней.

3. На что можно потратить?

Маткапитал - это не «живые» деньги, а денежный сертификат. Его можно потратить на строго определенные цели. В 2021 году это: улучшение жилищных условий семьи, образование детей, ежемесячная выплата для малообеспеченных, накопительная часть пенсии мамы ребенка и реабилитация детей-инвалидов. Участие в схемах по обналичиванию сертификата - это нарушение закона, за которое могут привлечь к уголовной ответственности.

4. Как улучшить жилищные условия с его помощью?

Средства маткапитала можно использовать для первоначального взноса по ипотеке, для погашения жилищных займов и покупки жилья. А также на строительство или реконструкцию дома или дачи. Важно, чтобы в доме можно было жить круглый год. А также, чтобы право собственности на дом принадлежало матери или отцу ребенка.

Жилье должно быть в России, и ребенку нужно будет выделить в нем долю.

Закон не обязывает распределять доли в квартире или доме поровну между всеми членами семьи. Это остается на усмотрение родителей. Главное - зафиксировать право собственности ребенка на долю в Росреестре. Если нарушить обязательство, материнский капитал придется вернуть.

Внести сертификатом первоначальный взнос по ипотеке или погасить жилищные кредиты и займы можно сразу после рождения ребенка. На остальные цели (приобретение, строительство, реконструкция) - с трех лет. Семьи, которые хотят оплатить сертификатом взнос по ипотеке, проценты или основной долг по жилищному кредиту, могут подать заявление об этом напрямую в банк.

5. Как потратить на другие цели?

Маткапитал можно направить на оплату образования любого из детей: дошкольного, среднего или высшего. Главное условие - чтобы у образовательного учреждения была лицензия.

Сертификат можно использовать на оплату детского сада сразу после рождения ребенка. На остальные цели - с трех лет.

Сертификатом можно оплачивать товары и для реабилитации и интеграции детей-инвалидов. Но не любые, а из специального перечня, который устанавливает правительство. Сначала придется приобрести необходимый товар за свои деньги, а потом возместить сумму в Пенсионном фонде. Использовать сертификат можно в любое время после рождения ребенка с инвалидностью.

Также мама может направить маткапитал на формирование своей накопительной пенсии. Но пока пенсия не назначена, есть возможность передумать и использовать его для других целей.

6. Как получать деньги ежемесячно?

Малоимущие семьи могут ежемесячно получать средства из маткапитала на свой счет в банке. Для этого у нее должно быть право на ежемесячную выплату в связи с рождением второго ребенка.

Условия:

• в семье был рожден или усыновлен второй ребенок после 1 января 2018 года;

• ребенку еще не исполнилось 3 года;

• среднемесячный доход на члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов, установленных в регионе проживания.

С 2021 года Пенсионный фонд самостоятельно собирает сведения о доходах семьи и никаких дополнительных справок не понадобится (см. рубрику «КОНКРЕТНО»).

Размер выплаты равен сумме прожиточного минимума ребенка в регионе проживания. В среднем по России это 11,4 тысячи рублей.

Подать заявление можно в клиентской службе Пенсионного фонда России лично. Или онлайн через «Личный кабинет» на сайте Пенсионного фонда pfrf.ru и на портале gosuslugi.ru. Сделать это можно в любое время. При обращении в первые полгода выплаты начисляются за все прошедшие месяцы. Если позже - со дня обращения.

7. Он только для мамы?

Материнский капитал на то и «материнский», что его получает мама ребенка. Отец не может просто так оформить маткапитал на себя. Но у него может возникнуть переходящее право на него, если мать по каким-то причинам не может воспользоваться сертификатом. Например, если она умерла, лишена родительских прав или ограничена в них судом. Кроме того, маткапитал положен отцу, если он один усыновил двоих детей с 2007 года или одного ребенка с 2020 года.

8. Сколько раз его можно получить?

Женщина может получить сертификат на материнский капитал один раз. Если она получила его с рождением первенца и родила второго, ей полагается доплата. Это касается в том числе детей, рожденных в разных браках. Использовать материнский капитал можно частями и на разные цели, но сертификат будет все равно один.

9. У меня недавно родился ребенок. Как узнать, оформили мне уже выплату или нет?

Нужно зайти в личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или на сайт госуслуг. Там будет информация о наличии или отсутствии сертификата на ваше имя. Если маткапитал вам положен, но его не оформили автоматически, нужно обратиться в ближайшее отделение ПФР или МФЦ.

10. Есть ли у него срок годности?

Нет, вы можете использовать его в любое удобное вам время. Кроме того, размер материнского капитала ежегодно пересматривается с учетом инфляции. Соответственно не потраченная сумма или ее остаток растут. Если вы пока не уверены, как хотите потратить маткапитал, можно повременить с решением. Деньги никуда не денутся, а сумма только увеличится.

КОНКРЕТНО

Считаем доходы

В доходы семьи включаются доходы родителей, их супругов и детей до 18 лет. Учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, больничные, стипендии, алименты и некоторые виды денежных компенсаций.

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно:

• взять общую сумму доходов семьи за предыдущий год, отступив 6 месяцев от даты подачи заявления на выплату;

• разделить ее на 12;

• разделить полученную сумму на количество членов семьи, включая рожденного ребенка;

• сравнить с 2-кратной величиной прожиточного минимума в регионе.

Например:

4 мая 2021 года семья из Костромы обратилась за выплатой из маткапитала. В марте 2021 года у них родилась вторая дочь.

Доход считается за период с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2020 года.

Мама заработала за 12 месяцев 330 тыс. рублей.

Отец заработал 480 тыс. рублей.

Всего - 810 тыс. рублей.

Других доходов не было.

810 000 / 12 месяцев / 4 членов семьи = 16 875 руб. на человека.

Двукратный прожиточный минимум в Костромской области - 23 856 руб.

Значит, семья имеет право на выплату!

Материнский капитал - программа господдержки семей с детьми, которая существует с 2007 года. Раньше денежный сертификат можно было получить при рождении второго ребенка. Но с прошлого года маткапитал положен уже за первенца. Разбираем в статье самые распространенные вопросы родителей: как оформить сертификат, сколько можно получить, куда потратить, и другие, менее очевидные нюансы.