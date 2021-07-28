Почему Алеся Кафельникова не светит мужа на публике

Алеся Кафельникова и Георгий Петришин поженились в конце мая, а в июле стали родителями. Фото: Инстаграм.

На днях 22-летняя Алеся Кафельникова стала мамой. Модель родила дочку своему мужу, 35-летнему Георгию Петришину. Супруги назвали девочку редким именем – Киара. Новоиспеченные родители поженились почти за месяц до рождения дочки, в конце мая. Свою беременность и рождение дочки Алеся до последнего держала в тайне. Если бы в соцсетях о появлении Киары на свет не проговорился счастливый дедушка – отец модели, известный теннисист Евгений Кафельников, возможно, поклонники еще долго оставались бы в неведении. Да и о свадьбе Алеся практически ничего не рассказывала, ограничившись парой снимков в Инстаграме и заверениями в том, что это счастливейший день в ее жизни.

Подписчики юной манекенщицы удивляются: откуда такая таинственность? Ведь раньше Кафельникова отличалась предельной откровенностью, делясь своими секретами в соцсетях и в интервью. Более того, Алеся почти перестала публиковать в Инстаграме снимки мужа. Хотя раньше ее супруг охотно светился на тусовках и позировал фотографам.

За Георгием Петришиным издавна тянется репутация светского красавца и любимца дам – достаточно набрать его имя в Интернете. Причем возлюбленных он всегда выбирал не только красивых, но и известных. Бизнесмену приписывают романы с с певицами Ритой Дакотой и Викторией Дайнеко, актрисой Анастасией Задорожной и телеведущей Анфисой Чеховой. Несколько лет он был в отношениях с актрисой Светланой Ходченковой и даже публично сделал ей предложение руки и сердца, которое артистка сначала приняла. Но потом пара расторгла помолвку.

Со Светланой и другими звездными красавицами Петришин познакомился по работе – он руководил рекламным агентством «Доминанта». Многие издания по-прежнему приписывают ему работу в рекламном бизнесе, хотя мало кто знает, что Георгий несколько лет назад решил круто изменить свою деятельность. Благодаря знакомствам, приобретенным на важных мероприятиях, он легко занял солидный пост и посвятил себя государственной службе. С 2016 по 2018 годы Петришин работал советником заместителя председателя Правительства РФ Александра Хлопонина, курировавшего природопользование, а также оборот табачной и алкогольной продукции. В качестве советника вице-премьера Петришин сначала занимался разработкой маркировки сигарет, а затем был избран в совет директоров государственной компании ОАО «Росспиртпром». Некогда один из крупнейших производителей водки в стране, государственный холдинг сегодня специализируется на выпуске спирта и алкогольной продукции.

С недавних пор Петришин осваивает новое для себя дело: он занялся экологией. Супруг Кафельниковой получил работу в компании «Российский экологический оператор» (РЭО), созданной правительством в 2019 году для внедрения в стране комплексной системы обращения с твердыми бытовыми отходами. Компания разрабатывает схемы экологичной утилизации мусора и вкладывает миллиардные инвестиции в строительство новых предприятий по переработке мусора. Как сообщается на сайте РЭО, Георгий Петришин занимает в компании пост директора по нормотворческой деятельности и корпоративным вопросам. Как исполнительный директор он часто участвует в международных конференциях и научных семинарах, на которых рассказывает об успехах российской отрасли обращения с отходами в борьбе с парниковым эффектом и защите климата.

Судя по всему, работа Георгия достойно оплачивается, ведь он ни в чем не отказывает своей красавице-жене. Петришин и Кафельникова начали встречаться весной прошлого года, когда Алеся работала в Париже в известном модельном агенстве. Бойфренд юной манекенщицы часто прилетал к ней во Францию, где, судя по снимкам в Инстаграме Кафельниковой, останавливался в лучших отелях и водил ее по дорогим ресторанам. Узнав, что она беременна, Алеся оставила модельную карьеру и уговорила жениха отвезти ее на индонезийский остров Бали, который она обожает. Зиму 2021 года влюбленные провели на берегу океана, сняв красивую виллу с садом. Весной, перед самыми родами, Кафельникова вернулась в Москву.

Рожать Алеся должна была в Париже. Однако накануне родов в Европе из-за пандемии коронавируса ужесточились правила въезда.

- Рожала в Москве, а должна была в Париже. Сначала нам сказали, что роды не являются причиной для въезда даже по приглашению - по рабочей визе не смогли улететь, так как она только у меня. Лететь через Италию мне не разрешил врач, ведь надо делать пересадки. А потом Париж вообще внес Россию в красную зону, - пожаловалась молодая мама поклонникам.

Судя по всему, именно из-за серьезной работы мужа Алеся сократила свою активность в соцсетях и перестала показывать супруга подписчикам. И если в прошлом модель любила шумные тусовки (из-за которых Алеся, как рассказывал ее отец Евгений Кафельников, пристрастилась к запрещенным препаратам), то теперь она – счастливая жена и молодая мама. В Инстаграме манекенщица рассказала подписчикам, что сама кормит дочку грудью и пока обходится без няни - заботиться о малышке ей помогают бабушки. Модель уже почти пришла в форму и весит 56 килограммов, тогда как до беременности ее вес был 52 кило.