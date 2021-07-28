В Израиле родился беременный младенец

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Врачи медицинского центра в Ашдоде (Израиль) оказались в шоке – после обследования новорожденного ребенка выяснилось, что в его брюшной полости находится второй, частично развившийся, плод.
На мысль о необходимости проведения ультразвукового исследования ребенка медиков натолкнул увеличенный живот новорожденного. После обследования малыша отправили на срочную операцию и извлекли плод.
По словам врача, принимавшего роды у женщины, подобные случаи крайне редки и бывают не чаще, чем один на полмиллиона беременностей.
Одной из возможных причин патологии является развитие в матке близнецов – в какой-то момент один из плодов оказывается заключен в теле второго и продолжает развиваться. Подобные случаи наблюдались и у взрослых людей, когда их близнец в зачаточном состоянии находился в их желудке.
«Это бывает очень редко. Большинство акушеров и неонатологв слышали о таких случаях, но мало кто их встречал в своей практике», – сказал журналистам издания The Jerusalem Post доктор Омер Глобус.
Мама ребенка полностью здорова, малыш перенес операцию хорошо, оба уже выписаны из больницы и находятся дома.