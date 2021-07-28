Разбитый инсультами Борис Моисеев: «Я выздоравливаю!»

Певец ответил на несколько вопросов kp.ru Фото: GLOBAL LOOK PRESS

67-летний Борис Моисеев давно не давал интервью, но интерес к нему не гаснет. На днях он согласился ответить на несколько вопросов «Комсомолки», рассказав, что с ним сейчас происходит.

…О том, как себя чувствует первый эпатажный и выразительный исполнитель советской эстрады, поклонникам оставалось только гадать. Многие считают, что он давно стал затворником.

Напомним, Борис Моисеев перенес два инсульта в 2010 и 2015 годах. Последовала частичная парализация, пострадали речь, двигательная функция. С той поры сведения о Моисееве появлялись скудные и порой противоречивые. Кто-то писал, что певец потратил все свои сбережения на лечение и разорен, а доходов нет. Кто-то предположил, что брошен друзьями. Борис сам дал ответы на вопросы.

…Журналисты знают, что добраться до Моисеева крайне сложно. На незнакомые звонки не отвечает. Журналистов не жалует. Но бывший режиссер-постановщик Кремлёвского дворца Анатолий Демидов, который не единожды организовывал сольные концерты артисту, согласился помочь «Комсомолке».

Близкий друг певца (его экс-директор) Сергей Горох сначала не хотел, чтобы Моисеева беспокоили. Но услышав, кто звонит, Борис согласился поговорить.

Ему не просто даются развернутые предложения. Отвечает односложно, порой как по слогам. Но соображает быстро, ответы дает сразу. И, кажется, хочет сказать больше, чем получается.

- Борис, для «Комсомольской правды» ответишь на вопросы? - спрашивает его Демидов.

- Да. Согласен, - голос Моисеева не изменился, узнаваем.

- Скажи, как себя чувствуешь?

- Хорошо.

- Как здоровье?

- Все отлично.

- Знаю, ты на днях сдавал анализы. Какой результат?

«Это плановые анализы, - поясняет директор Сергей Горох. - Каждые полгода он их сдает, проверяется у врачей. Все нормально, новых заболеваний нет».

- Борь, а с логопедом занимаешься?

- Нет. («Логопед сейчас не ходит. Боря не хочет. С Борей и массажист занимался, и логопед, но каких-то таких видимых результатов нет. А Борис такой человек, что ему результат нужен сегодня и сейчас», - добавляет директор).

- Скажи, врачи тебя на дому посещают или сам ездишь к докторам?

- Сам!

- К врачам ходишь, а еще куда? Говорят, был у Кристины Орбакайте на 50-летии.

- Да. Моя «дочка»!

Горох поясняет: «Боря имеет в виду, что любит Кристину, как дочку».

- Ходили разговоры, что ты Кристине даже наследство оставляешь – латвийскую квартиру?

- Это так, да.

- В родную Юрмалу отдыхать в этом году поедешь?

- Да. Я еду. («в самом конце июля, начале августа, - добавляет директор).

- По Литве скучаешь?

- Да-да-да! И знаю литовский.

- С кем, Борь, связь поддерживаешь?

- С Аллой (Пугачевой). Звонит постоянно.

Горох: «Алла Борисовна звонит ежемесячно, интересуется здоровьем, хочет слышать его голос. Слышит его и говорит: «Ну, я спокойна, что у тебя все хорошо». И каждый раз предлагает свою помощь, но Борис всегда отказывается, потому что в помощи не нуждается».

- Боря, тебе хватает финансов?

- Да.

Горох: «У него все нормально, у него хорошая пенсия с добавкой как заслуженному артисту в 35 тыс. руб. (в общей сложности 50 тыс. руб.). И еще помогает фонд Кобзона».

- Ты чувствуешь любовь своих поклонников?

- Всегда чувствую. Общаюсь через интернет.

- И часто в интернет заходишь?

- Каждый день.

- А телевизор смотришь?

- Постоянно.

- Свои песни слушаешь?

- Да, слушаю.

Горох добавляет: «Поклонники мне звонят, чтобы узнать, как Боря, интересуются, пишут письма, приносят цветы, игрушки на все праздники, помнят, передают слова поддержки и любви. И Борис общается с ними в интернете письменно».

- Слышал, что Ольга Бузова хочет с тобой клип записать?

- Нет.

Горох: «Бузова хотела с ним «Голубую луну» спеть (спела с Николаем Трубачом.- Ред.). Нет, Боря не то, что благословлял Бузову, а был приятно удивлен, когда услышал свою песню в ее исполнении».

- А сейчас нет ли идеи снять новый клип?

- Я думаю над этим. Возможно.

- Депрессии случаются?

- Нет… Я выздоравливаю.

Горох: «Я объясню: Боря принял решение, что уходит на пенсию, так, как делают балетные, пораньше. И ведет образ жизни заслуженного пенсионера России. Хорошо, что ухудшений нет, состояние стабильное».

- Пока Боря слышит, хочу отметить, что в статье мы укажем, что он создал новый жанр на российской эстраде…

- Да-а, – одобряет Моисеев.

- Борь, хочу обратить внимание, что ты сексуальную свободу первый на эстраде объявил.

- Да-да! – соглашается.

- До тебя, Борь, был «совок» на эстраде, а ты пустил свободу и демократию на сцену. Кстати, тебе многие композиторы писали песни, а ты кого выделяешь?

- Чайку.

Горох: «Композитор Виктор Чайка - это был первый человек, написавший ему песни, которые поют до сих пор».

- Да! – не теряет нить разговора и участвует, как может, Моисеев.

- Сделал прививку от коронавируса?

Горох: «У Бориса медицинский отвод».

- Твоя последняя дорогая покупка?

- Книга Люси Гурченко.

Горох: «Это книга Людмилы Марковны Гурченко «Мое взрослое детство». Она ему дорога. Читает ее, вспоминает. С Гурченко он одно время пел дуэтом…»

- Что ты хочешь пожелать читателям и редакции «КП»?

- Здоровья всем!

- Ну, хватит, Боря устал, - оберегает экс-директор подопечного. – Какие сведения интересуют, я дополнительно расскажу».

«Недвижимость не распродает»

- Как Борис Моисеев поддерживает форму - ходит ли по беговой дорожке? – уточняем у его помощника.

- Да. Но максимально, сколько может пройти – не больше 20 минут. Нет, физических упражнений не делает. А диету ему соблюдать сложно - любит поесть. Но он корректирует питание в соответствии с показаниями врачей. Борис не худощавый человек. Он такой мужчина в теле. Старается контролировать себя в еде. Потому что он продолжает чувствовать себя артистом. Все равно каждый день смотрит на себя в зеркале и старается за собой следить.

- Ходили разговоры, что он в инвалидной коляске?

- Нет. Он самостоятельно передвигается. По квартире ходит, выходит на балкон. Передвигаться может без моей помощи. На улицу иногда выходит, в гости. Нет, он не был в инвалидном кресле ни после первого инсульта, ни после второго раза - второй был микроинсульт, перенес на ногах. Частичная парализация руки была, но сейчас почти восстановилась.

- Лечение дорогое? Сколько денег уходит на таблетки?

- Таблетки ему бесплатно, по страховке.

- У Бориса есть помощница?

- К нему через день приходит домработница, которая производит уборку квартиры. У него квартира большая, до болезни он переоборудовал ее в одну комнату, как студию. Площадь порядка 115 кв. м. Помощница готовит ему завтрак, обед и какое-то вечернее блюдо. Готовит и на следующий день, и Боря сам решает, что ему есть. И отдельно каждый день я ему приношу всякие вкусности, которые он любит. Особенно – клубнику, голубику, черешню, груши, арбуз.

- Пугачева не приезжает в гости к Борису домой?

- Многие коллеги-артисты готовы приехать, но Борис пока считает, что он не в очень хорошей форме, немножко стесняется. Добиваемся, чтобы он достойно выглядел. А сейчас в виду того, что все-таки болезнь дает о себе знать, он у себя не принимает. Минимизирует личные контакты.

- Наверное, его квартира (тем более из одной большой комнаты) теперь напоминает больничную палату – всюду лекарства, еще и поэтому не хочет к себе приглашать?

- Нет, дома у него ничего не напоминает больницу. Наоборот, мы постарались, чтобы ему было комфортно. Мы даже лекарства убираем на кухню подальше, чтобы ничем его не смущать.

- Сегодня какой его режим дня?

- Встает каждое утро рано, как на работу. Принял душ, привел себя в порядок и завтракает. Смотрит утренние телепрограммы, новости. Потом отдыхает, сидит в интернете, общается с поклонниками. Переписывается с ними. Мелкая моторика не нарушена, все восстановилось. Ему шлют позитивные новости, сам он отправляет поздравления. Крайне огорчается, когда видит непроверенную информацию в интернете. Когда, например, пишут о том, что Борис ушел о нас. Хочется обратиться к этим людям быть бережнее к болеющим артистам.

Порой пишут, что ему якобы на лечение не хватает, и он недвижимость распродает. Ничего он не распродаёт, все у него как было, так и есть. Не остался он без денег. Квартира у него в Москве, Юрмале, Болгарии.

- А писали, что у него еще в Арабских Эмиратах недвижимость?

- Нет. Это неправда.

- Надежда Бабкина не ревнует к Боре? (после того, как Моисеев заболел и гастролей нет, его экс-директор стал концертным директором Надежды Бабкиной. Она знает, что Горох каждый день навещает Моисеева).

- Надежда Георгиевна поддерживает и с пониманием всегда относится. Когда были в Ставропольском крае на фестивале «Песни России», она меня отпустила, чтобы я сводил Борю на праздник. Борис очень интересуется нашей эстрадой, включает музыкальные телеканалы. Очень любит песню Аллы Пугачевой «Пришла и говорю»… С теплотой сегодня вспоминает их молодые годы. Это был самый любимый период его и ее жизни, когда он был молод, полон сил. Они очень близки были с Аллой Борисовной. С маленькой Кристиной ездил во время отпуска на отдых. И к Кристине сохранил нежные отцовские чувства…

Я каждый день навещаю Борю. Я его не могу бросить - не позволяет воспитание, и моя мама всегда говорит, что ты не должен его бросать, а обязан за ним смотреть…

КСТАТИ

«Инсульт мог случиться из-за частых пластических операций»

Моисеев не скрывал: для того, чтобы хорошо выглядеть, делал не единожды пластические операции, в том числе, круговую подтяжку лица, уколы ботокса. Кроме того, убирал живот и делал липосакцию (отсасывание жира). Шутил, мол, перед каждой пластической операцией прощаюсь с друзьями.

«Я шила костюм для Бориса, – рассказала «КП» молодой дизайнер Олеся Казначеева. - Он приглашал меня к себе домой в квартиру на Садовом кольце, жарил сам блинчики... В тот период, чтобы выглядеть наилучшим образом, Борис прибегнул к пластической хирургии, сделал фигуру стройнее, и костюм несколько раз пришлось перешивать, он оказался велик. Помню, что всё окружение Бориса беспокоились за это его решение, подобное вмешательство в организм и могло привести к болезни».

- Неправильное питание тоже сказалось на здоровье, - говорит режиссер Демидов. – Целый день мог не есть – сьемки, интервью, репетиции. А потом дать себе волю. Вот он, помню, наконец, приезжает в Кремлевский Дворец уже вечером голодный, и мы большой компанией идем в буфет. Боря берет 10 сосисок с хлебом и 5 творожных булочек. «Я не наелся. Еще возьму". Отговорить его было невозможно. И он взял еще 10 сосисок и тоже их съел!

Помню, летели из Киева в Москву одним рейсом. Выпили изрядно, и Боря стал прикалываться - пародировать Кристину Агилеру, весело и шумно. Публика в самолете начала рукоплескать, но проводницы, хихикая, остановили импровизацию. Потом до конца полета он рассказывал моей спутнице о разных сексуальных техниках, вводя ее в краску. Он и в жизни, и на сцене всегда любил провокацию.

Кстати, из сольных концертов Кремлёвского дворца, пожалуй, только у него было столько крутейших технологий и спецэффектов. Он не жалел ни сил, ни денег на создание чего-то феерического.

Даже великую Зыкину как-то умудрился привлечь в свое шоу «Дитя порока». Помню, как она в роскошном платье с бриллиантовой диадемой неспешной походкой движется к середине сцены по верхнему ярусу, и поет "Течет река Волга». Борис в это время на авансцене в облегающем черном костюме стоит лицом к зрителям и театрально вслушивается. На втором куплете резко поворачивается и легко взлетает по лестнице к Зыкиной. Сзади со спины Борис… абсолютно голый. Он целует руку певицы, она благосклонно принимает его поклон. Да, с Зыкиной обговорили этот Борин фортель, и она дала свое добро.

Вообще каждая женщина, которая с ним выступала, что-то привносила в его творчество. Пугачева первая открыла его особенный талант танцовщика и балетмейстера, советовала режиссировать выступления, приучила к глубине сценического прочтения каждой песни. Лайма Вайкуле вдохнула в его творчество европейский шик. Лолита Милявская заострила актерскую самоиронию, раскрепощенную эпатажность. Однажды Боря обмолвился, что Лолита ему сказала: «Чувствую, что ты скоро заболеешь». Это было незадолго до инсульта. Но он все перевел в шутку и не стал ничего менять в своей жизни…

Из ярких моих воспоминаний – то, как перед одним из первых концертов после инсульта (а Боря рвался на сцену всегда), он, такой немного беспомощный, по детски ранимый (что стало особенно заметно), одевался; и как бережно его директор Сергей Горох (словно мама) помогал Боре - он еще был очень слаб, и надевание костюма давалось с трудом. Эта трогательная сцена вызвала слезы у девушек из редакторского отдела. Но он вышел на сцену и отработал 45 минут, не показывая слабости.

На мой взгляд, Боря создал совершенно новый жанр на эстраде, во многом спорный, но этим и интересный. Такая абсолютно своя страница в шоу-бизе. И определил время полной свободой самовыражения в творчестве, несмотря на предрассудки и ранее действующие ограничения.

Мало кто знает, что одним из первых поверил в Борю как в самостоятельную личность на эстраде и помог в раскрутке директор зала «Россия», а потом Кремлевского дворца, Петр Шаболтай. Он рискнул дать такие крупные площадки Борису. Ведь сначала, его воспринимали как спорную личность, а потом – бесспорную!

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