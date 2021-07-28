"Вот, ох! Г-о-о-л!!" Как преданный болельщик Степашин встретил назначение Карпина в сборную России

Сергей Степашин Фото: Иван МАКЕЕВ

...Конечно, этот фильм (а именно на таком жанре настаивает инициатор «документально-художественной ленты») потребовал от нас спортивной сноровки и видеофантазии.

Самое интересное, мы, конечно «запикали» и вырезали.

Ну, подумайте сами - наш обозреватель звонит экс-премьеру и члену Совета директоров ФК «Динамо» в тот самый момент, когда его команда выигрывает 2:0 у «Ростова», где тренером - Валерий Карпин, который аккурат накануне этого матча назначен наставником многострадальной сборной России по футболу!

Драматургия? Ещё какая!

В общем, это даже и никакое и не интервью вовсе, а - ну, прямо-таки мини-спектакль, сыгранный по современной футбольной пьесе.

В общем, сами сейчас все увидите и услышите - здесь и сейчас.

А нашему обозревателю, которого Сергей Степашин называет по-родственному «Саней», ещё крупно повезло, что счёт в матче был в пользу «Динамо». А - не наоборот!

Хорошего вам просмотра, друзья!