Научное открытие: Лес для школьника полезней моря

У подростков, которые жили вблизи леса и каждый день хотя бы полчаса бывали среди деревьев, в среднем на 16% выше оказались показатели интеллектуальных способностей и стрессоустойчивость. Фото: Shutterstock

Ученые выяснили: дети, которые живут возле леса, растут более спокойными, меньше подвержены стрессам и проблемному поведению. А еще у них лучше развиваются память, внимание, речь, способность к обучению и другие когнитивные способности.

Подтверждение этому опубликовал авторитетный журнал Nature. Ученые из Университетского и Имперского колледжей Лондона целых пять лет наблюдали за 3568 учениками школ разных районов столицы Великобритании в возрасте от 9 до 15 лет - изучали, как влияет природа на психическое состояние и эмоции подростков. Выделили «зеленую» зону (леса, парки) и «голубую» (водоемы) и через спутник отслеживали, как далеко эти зоны расположены от дома и школы каждого участника исследования и как часто детвора там бывает. Параллельно проводили анкетирование. Выяснилось, что у подростков, которые жили вблизи леса или парка минимум два года и каждый день хотя бы полчаса бывали среди деревьев, в среднем на 16% выше показатели интеллектуальных способностей и стрессоустойчивость, крепче психическое здоровье, чем у их сверстников, которых окружали сплошь городские пейзажи. Причем бескрайние поля, лужайки или болота такого эффекта не оказывали!

Почему так, ученые наверняка ответить не могут. По крайней мере, пока. Еще будут изучать. Скорее всего, умиротворяюще на детвору действуют в комплексе звуки природы, наблюдение за деревьями, птицами и животными – аудиовизуальное влияние. Дети даже засыпают быстрее и спят крепче, если за окном шумит листва, а не автотрасса. Так же непонятно, почему положительный эффект от созерцания луга или, скажем, болота оказался заметно ниже, чем от леса или парка. Ведь там тоже и растения, и живности хоть отбавляй. Вызывает удивление и то, что близость водоемов практически никак не отражалась на психологическом и эмоциональном состоянии подростков. Хотя, казалось бы, умиротворяющий шелест волн, бескрайняя синяя гладь должны действовать сугубо положительно. А вот поди ж ты. Правда, возле крупных рек, озер и морей участники эксперимента оказывались нечасто, так что, возможно, дело в недостаточности данных.

Восстановительную силу природы подтверждают и другие исследования, о которых упоминают в статье «Взаимодействие с миром растений как источник позитивного функционирования человека» российские ученые из НИУ ВШЭ и МГППУ Софья Нартова-Бочавер, Борис Ирхин и Елена Мухортова (опубликована в прошлом году на Научно-образовательном портале IQ). Доказано, например, что детство вблизи природы снижает риск развития многих психиатрических нарушений во взрослом возрасте. Терапия дикой природой эффективна в работе с подростками, имеющими поведенческие проблемы. Садовая терапия (рыхлить грядки, сажать, поливать и пр.) и терапия приключениями (отправиться в поход) способствуют лечению наркомании и эффективна для решения проблем с самооценкой и управлением гневом. Зеленый ландшафт вокруг населенного пункта смягчает последствия стрессовых событий для здоровья, и чем шире зеленая полоса, тем устойчивее буферный эффект. При этом совсем необязательно делать какие-то специальные психотерапевтические практики – достаточно просто находиться вблизи природы.

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