«Не мог даже заснуть, если не выпивал»: Безруков впервые рассказал о смерти сына экс-жены Ирины

С Ириной Сергей Безруков прожил вместе 15 лет. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сергей и Ирина Безруковы прожили вместе 15 лет. Ради Безрукова Ирина ушла от мужа, актера Игоря Ливанова, забрав с собой сына Андрея. Первые годы актриса старалась окружить избранника заботой и вниманием, но постепенно их отношения начали портиться. Их разрыв был довольно болезненным — актер ушел от жены к режиссеру Анне Матисон. Расставание усугубило трагическое событие: единственный сын Ирины Андрей погиб в 25 лет. На похороны пасынка Сергей не пришел. Как раз тогда он снимался на Байкале в фильме «Млечный путь». Безруков решил не прерывать съемки и не лететь в Москву на похороны. Многие осуждали его за это, считая поступок актера черствостью и эгоизмом. Долгие годы Безруков хранил молчание по этому поводу, и только сейчас решил рассказать, что чувствовал в тот момент.

По словам Сергея, во время съемок «Млечного пути» между ним и режиссером картины Анной Матисон еще не было романтических отношений — они возникли позже. Тогда Сергей переживал смерть пасынка Андрея Ливанова и растущую пропасть в отношениях с женой.

- У меня была очень сложная ситуация с Ириной. Не люблю это вспоминать, потому что тогда было тяжело. Нам всем. Мы с Ириной договорились, что это не трогаем. Это все очень болезненно. Я тогда даже заснуть не мог, если не выпивал, - признался Безруков Светлане Бондарчук в интервью для ее YouTube-шоу «Света вокруг света».

Единственный сын Ирины Андрей погиб в 25 лет. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Не приезжать на похороны Сергея попросила жена: она не хотела, чтобы он отменял съемки. К тому же Безруков не хотел мешать своим присутствием на похоронах бывшему мужу Ирины Игорю Ливанову. Сергей хотел, чтобы он мог без помех попрощаться с сыном.

- Продолжал сниматься, потому что Ирина сказала: «Зритель не должен страдать». Поэтому я остался тогда в Иркутске. Как играл, не понимаю. Дежурил врач, потому что мне было очень плохо. Это сложно вспоминать… Меня поддерживали все на съемочной площадке, и Владимир Меньшов. Я сказать слова не мог в кадре, — рассказал актер о работе над фильмом «Млечный путь».

Сергей как мог поддерживал Ирину и даже пытался оградить ее от назойливого внимания публики во время похорон.

- Я звонил губернатору, всем, кого знал. Говорил: «Пожалуйста, уберите, оставьте в покое. Пускай отец с матерью побудут вместе. Ну дайте, будьте вы людьми!». Я умолял. И те все равно пробрались… Короче говоря, сложная история. Очень болезненная, - признался Безруков.

Уже шесть лет актер счастлив в браке с Анной Матисон. Они поженились 11 марта 2016 года, после того, как артист развелся с Ириной Безруковой. Сергей говорит, что сохранил с бывшей женой хорошие отношения и старается во всем ей помогать. Ирина работает в Московском Губернском театре, который возглавляет Сергей Безруков.

- Мы очень хорошо общаемся. Я помогаю ей. Она тоже работает в театре. Для меня это важно, потому что вычеркивать что-то в этой жизни никогда не нужно. Нужно оставаться людьми и налаживать отношения, - считает Безруков.