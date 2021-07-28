Стало известно, почему Дмитрий Шепелев молчит о Жанне Фриске

Ольга Орлова стала крестной сыну Жанны. Фото: Instagram.com

Сыну Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева уже восемь лет. В день рождения Платона Шепелева — 7 апреля 2013 года было ровно два года первому романтическому свиданию его папы и мамы. Через два года после рождения сына Жанна умерла от неизлечимой болезни. Дима Шепелев стал хорошим отцом для Платона. Теперь у отца и сына Шепелевых новая семья – гражданская жена Екатерина Тулупова родила Диме сына Тихона. Еще один член семьи – дочь Екатерины Лада, которая подружилась с Платоном еще в одной группе детского сада, благодаря чему и познакомились их родители.

Шепелев работает на ТНТ – ведет семейное шоу «Ты как я». В соцсетях телеведущего много семейных историй, в интервью он часто рассказывает о Платоне – парень мечтает стать рок-звездой, играет на гитаре, пишет песни, выиграл теннисный турнир. Но нигде Дима не упоминает о маме Платона – певице Жанне Фриске. В июне была шестая годовщины смерти Жанны, в июле ее день рождения – певице исполнилось бы 47 лет. Поклонники негодовали – почему Шепелев ничего не пишет и не говорит на эту тему? Дима игнорирует подобные сообщения в соцсетях.

Шепелев и Фриске до рождения сына встречались два года, а после — два года боролись за ее жизнь. Фото: Instagram.com

Как стало известно kp.ru, подобная тактика выбрана Шепелевым не случайно. Он консультировался с психологами, причем с именитыми и разными – как рассказывать ребенку о том, что мама умерла, как в дальнейшем она должна присутствовать в его жизни, в каком возрасте и какие истории рассказывать. То, что мы не видим и не слышим от Шепелева историй о Жанне не значит, что ее нет в жизни Платона. Когда мальчик подрастет он прочтет книгу отца о маме «Жанна» - там и история их любви, и его первые годы жизни, и все о болезни певицы. После смерти Жанны в адрес Шепелева звучало много клеветы, поэтому он, в том числе по совету психологов, ограничил общения сына с семьей Жанны.

У Ольги Орловой, близкой подругой Жанны есть своя версия происходящего. Она – крестная мать Платона Шепелева и после смерти Жанны не видела мальчика. Орлова в интервью для Fаmetime TV так объясняет решение Шепелева: «Я думаю, что Дима принял для себя решение. И я на это решение, к сожалению. никак не могу повлиять. Как бы мне не хотелось. Я думаю, что я ассоциируюсь у Димы с тем временем, которое он не хочет вспоминать. Думаю, что он решил все то, что было связано с Жанной вычеркнуть из своих текущих дней. Всегда есть две правды. Важно суметь как-то договориться. Я согласна, что после того, как Жанны не стало началась какая-то некрасивая грязная история, в которую я не хотела вступать, потому что я считаю, что моя Жанна не заслужила, чтобы вот эта грязь была после ее ухода. Но случилось как случилось».

Однако со временем Шепелев меняет свои решения – недавно он впервые показал лицо сына в интервью для глянцевого журнала. Подобное решение пришло после того, как Диме посоветовали показывать мальчика и больше рассказывать о его жизни. Шепелев недоумевал – почему все жалеют его ребенка? Ему объяснили – это естественно: у мальчика нет мамы, люди его жалеют, так как не знают и не видят, как он живет. Результат не заставил себя ждать. Так что все еще может измениться – и в жизни Платона могут появится друзья его мамы.