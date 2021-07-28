Крестная сына Жанны Фриске просит Дмитрия Шепелева разрешить ей видеться с Платоном

Жанна попросила Ольгу стать крестной Платона, когда мальчику был год и четыре месяца. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ольга Орлова и Жанна Фриске были близкими подругами. Поэтому Жанна попросила Олю стать крестной ее сына Платона. Отец мальчика, Дима Шепелев, не возражал. Крестили Платона в одном из рижских храмов. Жанна с семьей и подругой проводила тогда лето в Прибалтике – после очередного курса лечения онкологии ей стало лучше, поэтому и поехали набираться сил к морю. Сначала отметили 40 лет Жанны, а потом крестины Платона, которому тогда было год и четыре месяца. В этом году Платону Шепелеву исполнилось уже восемь лет. Крестная видела мальчика последний раз, когда ему было два года. Жанна умерла шесть лет назад. С тех пор Орлова не может увидеть Платона. Хотя пишет его папе Дмитрию Шепелеву просьбы о встрече – но получает отказ. Лишь однажды пару лет назад Ольга увидела мельком Платона с отцом на отдыхе в Италии, но подойти не решилась.

Орлова в интервью для Fаmetime TV рассказала, что последний раз написала Диме сообщения с просьбой увидеть Платона в прошлом году – он ответил отказом: «Думаю, что поднадоела ему с одними тем же. Может быть когда-нибудь он изменит свое мнение на эту тему и разрешит». Орлова объяснила решение Шепелева: «Я думаю, что ассоциируюсь у Димы с тем временем, которое он не хочет вспоминать. Думаю, что он решил все то, что было связано с Жанной вычеркнуть из своих текущих дней. Всегда есть две правды. Важно суметь как-то договориться. Я согласна, что после того, как Жанны не стало началась какая-то некрасивая грязная история, в которую я не хотела вступать, потому что я считаю, что моя Жанна не заслужила, чтобы вот эта грязь была после ее ухода. Но случилось как случилось. В любом случае я очень бы хотела, чтобы Дима разрешил мне хотя бы раз в полгода на десять минут при нем просто попить чая в каком-то кафе с Платоном. Потому что я его крестная мама. Для меня это очень важно. Но я знаю, что он решил по-другому. Повлиять на его решения я не в силе. Мне очень жаль, что так случилось. Но что я могу сделать?»

Семь лет назад Дима Шепелев рассказывал в интервью, как Орлова помогала во время болезни Жанны: «Если мы просили: «Оля, нам нужна твоя помощь, пожалуйста, не могла ли бы ты к нам приехать – мы знали, что она приедет и она приезжала. Не важно куда в Европу или в Америку. Из всех подруг моей жены она проводила с нами больше всего времени. Для нас это более чем ценно. Все-таки это забота, которая нужна каждому, особенно в тяжелых ситуациях. Мне известно, что крестная мать порой гораздо важнее, чем другие родственники». Так что надежда, что крестная появится в жизни Платона есть. А пока Ольга Орлова говорит: «Ситуация с Жанной научила меня ничего не планировать. До этого жила так – весь год был распланирован. Я поняла, что это все пустое. Надо жить сегодня, надо жить так будто твой черный день никогда не случится. Надо жить на полную катушку. И еще не держать кармических долгов: обидел кого-то – извинись».

Орлова общалась с крестником когда ему было два года. В этом году Платону исполнилось восемь лет. Фото: канал «Россия»

Шепелев обижен на родню Жанны, так как после ее смерти они ходили по ток-шоу и рассказывали о нем неприятные и часто лживые истории. В тот момент Дима начал консультации с психологами – они советовали, как воспитывать Платона, как рассказывать ему о маме. И тогда же Дмитрий Шепелев принял решение публично больше не рассказывать о Жанне – их историю любви, воспитания сына, борьбы за жизнь он подробно описал в книге. Книга называется «Жанна», Шепелев даст ее прочесть сыну, как только тот подрастет. Теперь у Димы и Платон новая семья – гражданская жена Екатерина Тулупова родила Шепелеву сына Тихона. Еще один член семьи – дочь Екатерины Лада, которая подружилась с Платоном еще в одной группе детского сада, благодаря чему и познакомились их родители. Может и новые старые люди будут появляться в жизни мальчика. Время лечит любые обиды.