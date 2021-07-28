Анна Кузнецова поддержала учреждение Дня отца

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Раньше других знакомят только что появившегося человека с окружающим миром. Мама и папа – две главные составляющие семейной социализации, представление о которой ребенок получает с рождения.

И развиваясь в сознании ребенка, понятия об этих взаимоотношениях, ложатся в основу его собственных взглядов на семейную жизнь. Родители дают ему и большую часть базовых понятий об обществе. Таким образом, их авторитет ложится в основу представления ребенка о мире.

Но так повелось, что зачастую, в общественном сознании, роль отца в воспитании ребенка выглядит не так убедительно, как роль матери. Между тем, она имеет принципиально важное значение для его развития.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова неоднократно заявляла о необходимости подчеркнуть значимость этой роли. Одним из таких шагов могло бы стать учреждение в стране единого Дня отца. С этим предложением к омбудсмену обратились представители Совета отцов при Уполномоченном. И эта инициатива нашла поддержку в российском Правительстве.

«Предложение учредить День отца в России впервые в полный голос было заявлено на первом Всероссийской форуме отцов в Екатеринбурге, который прошёл при поддержке Президента России Владимира Владимировича Путина. Я считаю, важно на государственном уровне подчеркнуть роль отца в воспитании детей, сохранении традиционных семейных ценностей, в сохранении семьи, сохранении России. Конституция Российской Федерации связывает воедино задачи защиты семьи, материнства, отцовства и детства. Запрос на учреждение соответствующего государственного праздника Дня отца растёт с каждым годом, уже сейчас его отмечают в двадцати восьми регионах. И если День отца станет всероссийским праздником, это, безусловно, восполнит недостаток внимания к теме отцовства, станет символом гармоничного подхода к вопросам защиты семьи, будет не только большим подарком для наших пап, да и просто станет еще одним поводом собраться всей семьей за одним столом, сказать нашим папам еще раз «спасибо»", - отметила Анна Кузнецова.

Соответствующий проект Указа Президента РФ Министерством труда России вынесен на общественное обсуждение. Предполагается, что День отца будет отмечаться в третье воскресенье октября.

Член Общественной палаты РФ, член Совета отцов, спортсмен-паралимпиец, чемпион мира по паракарате, мастер спорта по плаванию и пулевой стрельбе Сергей Бурлаков всегда поддерживал идею Анны Кузнецовой сделать День отца всероссийским и выступал одним из инициаторов учреждения такого праздника.

«Данный праздник, я уверен, очень важен для мужчин, которым посчастливилось выполнять эту ответственную и важную роль в своей жизни. Лично для меня отношения с сыном – это что-то совершенно особое. Праздник должен обратить внимание общества на роль отца в воспитании и необходимость укрепления традиционных семейных ценностей, что теперь закреплено и в нашей Конституции», - отмечал Сергей Бурлаков.

На фоне проводящейся сейчас в западном мире политики дискредитации традиционных семейных ценностей и уничижения адекватных родителей, Россия остается островком здравомыслия в этом безумном мире. Ведь для нормального развития, детям необходимо как женское, так и мужское влияние.

Мама лаской и добротой развивает в маленьком человеке гуманистические черты. А отец помогает воспитанию целеустремленности, настойчивости, смелости. Искренний интерес к ребенку, и, с одной стороны, требовательность, а с другой - непосредственность общения с папой формирует у маленького человека ясное самосознание и положительную, адекватную самооценку. Любовь отца дает ребенку ощущение психологического благополучия, учит сына и дочь тому, как можно проявлять свою любовь к детям, жене, окружающим людям.

"Федеральный совет отцов, который сегодня объединяет 79 региональных советов отцов, выступает за учреждение на государственном уровне общероссийского празднования Дня отца в третье воскресенье октября – за месяц до празднования дня матери. Уверен, появление такого праздника, за который отцовское сообщество нашей страны выступает на протяжении нескольких лет, будет способствовать повышению статуса отцовства, признанию заслуг мужчин, достойно воспитывающих детей", - сказал Андрей Коченов, руководитель Совета отцов при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка.

Учреждение Дня отца также поддерживают все традиционные религии России, все кто выступает за сохранение традиционных ценностей, истории и культуры многонационального народа нашей страны.

И есть уверенность, что появление этого праздника будет способствовать повышению социальной значимости отцовства и укреплению института семьи в целом.