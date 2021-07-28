Брат Владимира Кузьмина: «На концерте в Ялте Вова был не пьяный, а уставший!»

Владимир Кузьмин с братом Александром Фото: Личный архив

Недавно в интернете распространилось видео с концерта рокера Владимира Кузьмина в Ялте. Люди решили, что он выступал пьяным. С этим мнением категорически не согласен его младший родной брат, тоже музыкант Александр Кузьмин, решивший выступить в защиту артиста.

Он прокомментировал kp.ru разошедшиеся по сети кадры с концерта 25 июля. Блогеры заподозрили, что исполнитель на них якобы пьян.

- Я брата знаю, как свои пять пальцев. Я же с рождения с ним и знаю все его повадки, его поведение, когда он выпил. Я посмотрел видео с того концерта и могу сказать, что он абсолютно трезвый. Более того, знаю, что Вова сейчас вообще не пьет, - рассказал kp.ru его брат Александр Кузьмин.

Ярослав Сумишевский и Александр Кузьмин Фото: Личный архив

Он предположил — из-за чего могло возникнуть недопонимание:

- Возможно, поклонники или зрители восприняли это так из-за того, что он эмоциональный человек и живет своими песнями. Иногда Вова как бы не от мира сего, словно в прострации, настолько он кайфует от музыки. А, скорее всего, он просто устал. И усталый вид перепутали с нетрезвым. А ничего удивительного, ведь у него много концертов, да и голос может садиться, как и у любого вокалиста, ведь при большом спросе на его выступления он постоянно использует свой голосовой аппарат. При этом, с годами, исполнитель может петь одну и ту же песню по-разному, в зависимости от настроения и от многих факторов. Во время выступления Володя нередко берет паузы, чтобы голос отдохнул, чтоб продолжить петь. Это нормально. А не потому что он под шофе! — подчеркнул Александр Кузьмин.

Музыкант также подчеркнул, что его брат поет всегда вживую, а не под фонограмму.

- Зная Володю, могу сказать что он дорожит своей жизнью и вряд ли станет вскоре после выхода из больницы, куда он попадал с коронавирусом, начинать квасить. Он же сам говорит, что не хочет оказаться на месте его знакомых, которым алкоголь уже помог отправиться на тот свет. Хочет жить долго…, — отметил брат Владимира Кузьмина.

Александр Кузьмин и Наташа Кузьмина Фото: Личный архив

Кстати, сам Александр Кузьмин также с головой погружен в музыку, пишет альбом для жены Наташи.

- Мне повезло с женой. Она помогла мне справиться с некоторыми недугами. Теперь для поддержания своей творческой фантазии вместо алкоголя я подпитываюсь прогулками и очень рад, что все своё время трачу на Музыку. Например, недавно я достал с пыльных полок около двадцати своих песен, которые исполнил Ярослав Сумишевский, чем порадовал его поклонников. В итоге хочу сказать любителям выпить - берегите время, не тратьте его на пьянки, увлекитесь чем-то более интересным и вы увидите, какое счастье видеть мир абсолютно трезвыми глазами! — подчеркнул Александр.

Смотреть видеосюжет Владимир Кузьмин на сцене концертного зала «Юбилейный» в Ялте

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Личная жизнь Владимира Кузьмина: музыканта семь лет делили жена и любовница

Певец снял подруге Светлане квартиру по соседству с супругой Катей (подробности)