Ракетный комплекс "Ярс" впервые перебросили через реку: Он может уничтожить Вашингтон с любого берега Оки

Ракетный комплекс "Ярс" впервые перебросили через реку Фото: Минобороны РФ

Впервые российский мобильный стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой с разделяющейся головной частью ПГРК "Ярс", весом более 100 тонн, перебросили через речку без моста.

Военнослужащие инженерных войск и Тейковского ракетного соединения (Ивановская область) переправили "Ярс" на другой берег Оки с помощью 360-тонного парома ПП-2005М.

Фото: Минобороны РФ

- Впервые в мировой практике понтонные подразделения оборудовали наплавной мост двойной ширины, грузоподъемностью 120 тонн, что позволило увеличить пропускную способность переправы в 2 раза, обеспечило возможность движения военной и специальной техники одновременно в попутных направлениях и эксплуатацию моста при волнении до 3 баллов, - отметили в Минобороны России.

Батарея ПГРК "Ярс", которая может легко уничтожить Вашингтон, проплыла по река 500 метров и сменила позицию с правого берега на левый.

По замыслу учений, враг уничтожил все ближайшие мосты, а диверсанты пытались захватить установку. Тогда военнослужащие в считанные минуты возвели наплавной мост и перебросили "Ярс", а также всю необходимую технику сопровождения на другой берег. После этого ракетчики выполнили условный пуск.

Фото: Минобороны РФ

В учениях приняли участие более 8 тысяч человек и порядка 1500 единиц военной и специальной техники.

Теперь можно сказать, что все свои спутники и карты командующим НАТО можно выкинуть на помойку. В случае тревоги по российским рекам одну сторону поплывут настоящие мобильные стартовые батареи ПГРК "Ярс", а в другую пустые тягачи, надувные батареи ПГРК "Ярс" с тепловыми имитаторами работающего двигателя.

Напомним, что Минобороны России имеет на вооружение более 150 пусковых установок комплекса "Ярс", а также постепенно получает усовершенствованные модернизированные комплексы.