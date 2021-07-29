Роскачество забраковало 19 из 20 исследованных солнцезащитных средств для кожи

Специалисты испытали солнцезащитные средства для кожи. Фото: Shutterstock

20 солнцезащитных кремов подверглись строгому испытания Роскачества: 12 из них российского производства, остальные из Франции, Кореи, Белоруссии и Германии. Исследовали и как бюджетные крема стоимостью от 135 руб, и премиум за 5 600 рублей (SPF 50 и 50+).

И у дорогих, и бюджетных средств обнаружены нарушения по показателям кожно-раздражающего действия, водостойкости и маркировки. И только один может претендовать на звание «нормальный», но никто не достоин «идеален».

Как же меня раздражает!

Почти все кремы не прошли испытания по кожно-раздражающему действию (могу вызывать покраснение после нескольких часов использования — это нарушение техрегламента).

.

Солнца не боимся

При этом испытания на соответствие SPF (защиту от ультрафиолета) прошли все образцы. Выше всего эксперты отметили пять товаров с самым высоким фактическим SPF:

.

Самые водостойкие

Чтобы определить водостойкий солнцезащитный крем, ищите буквы PVP или VP в маркировке.

.

ИТОГО

++ Высший бал получил крем торговой марки Clarins. Эксперты оценили его в 4,6 балла из 5 возможных.

+ Средними баллами отмечены Nivea (4), Vilsen (3,9) и Sol bianca (3,8). Они водостойкие и эффективные, но могут вызывать раздражение кожи, плохо впитываются и оставляют следы на одежде.

- Худшие результаты у Siberian Wellness (1,3 балла), Livrana (1,4), Weis (1,7) и Cosmia (2).

Более подробно об исследовании почитать тут.

КСТАТИ

Обманы на упаковке. Какие уверения не подкреплены фактами:

* «100% защита от УФ-излучения».

Ни одно средство на это не способно. А вот вера в могущество во крема может привести к тому, что человек забудет о другой защите: панамки, парео, зонты... Да и просто тень.

* «Защита на весь день».

Есть химические и физические компоненты защиты от солнца. Химические очень быстро распадаются. Но и физические фильтры, у которых продолжительное время действия, не могут гарнировать защиту от солнца на весь день. Ведь интенсивность уф-излучения меняется со временем.

ВАЖНО

Маркировка должна в той или иной форме содержать предупреждения не оставаться слишком долго на солнце (даже при использовании солнцезащитного крема). А также указания о повторном нанесении крема и снижении уровня защиты при неравномерном распределении средства.

НА ЗАМЕТКУ

Какой солнцезащитный крем выбрать

Если вы берете крем на пляж, то ищите указание на упаковке «водостойкий». Но беда в том,что все инструкции написаны ооооочень мелким шрифтом. Поэтому вооружитесь лупой — все важное будет написано на этикетке с обратной стороны флакона:

* SPF: оптимальным для большинства людей считается с показателем 30. А тем, у кого большое количество родинок на теле, пигментный пятна или очень светлый цвет кожи рекомендуется использовать крем с SPF 50 и 50+.

* Указания UVА/ UVB или PA+++++ (чем больше плюсов, тем защита выше; максимальное количество плюсов — 5). Это говорит о том, что средство защищает от лучей широкого спектра.

* Защитные фильтры: физические создают оболочку, которая отражает уф-лучи (помечаются в составе как диоксид титана и/или оксид цинка). Химические вступают в реакцию с уф-излучением и нейтрализуют его действие (насчитывается несколько десятков таких фильтров). Первые могут оставлять следы на коже и одежде, вторые - имеют более легкую текстуру, но и их нужно чаще обновлять;

* Наличие увлажняющих компонентов в составе. Если у вас сухая или склонная к сухости кожа, ищите в составе ниацинамид или масла.