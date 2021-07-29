Канделаки впервые рассказала о настоящей причине ссоры с Собчак: «Пришло смс, что я мучу с Капковым»

Когда-то Тина и Ксения дружили. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Между Тиной Канделаки и Ксенией Собчак уже много лет идет непримиримая война. Две звезды то и дело обмениваются колкостями в соцсетях, критикуя взгляды, высказывания и даже внешность друг друга. Их взаимные остроты разошлись на цитаты: Ксения как-то назвала Тину «пухленькой чиновницей на люксе», а Канделаки в ответ назвала Собчак спойлером в президентской кампании и обвинила ее в том, что она заплатила скопинскому маньяку за интервью.

Черная кошка между двумя телеведущими перебежала в 2009 году: Тина уверяла, что они не поделили совместный бизнес (когда-то Канделаки и Собчак вели программу «Две звезды», но постепенно им стало тесно друг с другом). Собчак же уверяла, что виной всему политические разногласия. И вот теперь Тина рассказала об истинной причине их вражды. По словам генерального продюсера канала «Матч ТВ», виной всему оказалась банальная ревность. Ксения решила, что Тина собирается увести у нее любимого мужчину. Дело было в 2011 году, когда Собчак начала встречаться с правой рукой миллиардера Романа Абрамовича, экс-депутатом Госдумы и заместителем главы Департамента по культуре Москвы Сергеем Капковым. Именно он и стал причиной раздора двух теледив.

В 2011 году Ксения начала встречаться с заместителем главы Департамента по культуре Москвы Сергеем Капковым. Фото: Мила СТРИЖ

По словам Тины, она договорилась с Сергеем об интервью о футболе (Капков возглавляет некоммерческий фонд «Национальная академия футбола», кроме того, он был одним из инициаторов приглашения голландского тренера Гуса Хиддинка на пост главного тренера сборной России, под его руководством в 2008 году сборная России заняла третье место на чемпионате Европы по футболу).

- Мы приехали поговорить про футбол. Сидим разговариваем, на телефоны не отвлекаемся. И, видимо, Ксения ему то ли писала, то ли звонила, не знаю… Но потом мне приходит смс по поводу Сережи о том, что я себя очень неправильно, некрасиво веду, зная, что они встречаются... То есть якобы я мучу с Капковым... У меня есть два свидетеля этой истории — сам Сергей и мой муж, - рассказала Канделаки в YouTube-шоу «Стрелец-молодец».

Роман с Сергеем Капковым был одним из самых ярких в жизни Ксении. По слухам, Собчак очень рассчитывала выйти за него замуж, и чиновника действительно называли женихом телеведущей. Однако в том же году пара объявила о расставании, причем инициатором стал Капков. Тогда же отношения с Собчак прервала и Тина Канделаки.

- Когда я прочитала содержание этой эсэмэски по поводу того, что могу иметь какие-то виды на Сергея, больше никаких вопросов, аргументов, причин и желания общаться не стало. С того момента ничего не изменилось. Почему? Потому что я поняла самое главное - мне человек не доверяет. Если он мне не доверяет в самом главном, то как он может доверять во всем остальном. О каком бизнесе вы говорите? В современном мире нет ничего важнее доверия, - уверена Канделаки.

Собчак всерьез рассчитывала выйти замуж за влиятельного чиновника. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

По словам Тины, она считает Ксению интересной личностью, однако не видит смысла в том, чтобы поддерживать с ней отношения.

- Я не умею дружить на полсердца. Если дружу, то дружу всем сердцем. Не было желания объяснить эту ситуацию. Для меня это было просто оскорбительно, - сообщила Канделаки.