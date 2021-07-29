Анфиса Чехова взбудоражила поклонников обнаженным фото в ванне

Анфиса путешествует по США. Фото: Инстаграм.

Путешествие Анфисы Чеховой по Соединенным Штатам Америки продолжается: телеведущая выбрала для отдыха солнечную Калифорнию. 43-летняя звезда уже побывала в Голливуде, совершила винный тур в долину Напа, и теперь добралась до Сан-Франциско. Анфиса то и дело будоражит поклонников пикантными снимками. На днях телеведущая снялась топлесс на фоне окна в своем отеле. А теперь поделилась снимком, на котором она обнаженной лежит в ванне с пеной. Грудь и ягодицы красотка прикрыла шапкой белоснежной пены, продемонстрировав бесконечно длинные ноги. Пикантное фото Анфиса сопроводила философским постом.

- Мы живем так, будто впереди у нас триллионы лет. И поэтому можем позволить себе не наслаждаться каждым днем. А между тем у нас в запасе всего каких-то 50-100 лет, а может, и всего пару дней. Все, что с нами происходит в этой жизни, вряд ли случится еще когда-нибудь. Все эти города, мысли, эмоции, люди и обстоятельства, все уникально! И надо все впитывать, всем наслаждаться, - высказалась теледива.

Поклонники по достоинству оценили и фигуру, и слова Чеховой.

«Какая вы умница, так складно пишете и размышляете»; «Ого, красавица! Так похудела. Браво»; «Очень хорошее фото. Ноги — прямо Волочкова отдыхает»; «Вы очень мудрая»; «Прекрасная женщина»; «Роскошна на все сто процентов»; «Какая вы соблазнительная», — написали фолловеры.

Чехова поделилась снимком, на котором она обнаженной лежит в ванне с пеной. Фото: Инстаграм.

Анфиса то и дело отправляется в отпуск. В январе телеведущая отдыхала в Сочи на горнолыжном курорте «Красная поляна», в марте – улетела в Самбул. В апреле Анфиса отправилась в США, где две недели провела в солнечном Майами. В мае звезда экрана вместе с сыном и мамой улетела на Мальдивы. В июне Чехова восстановила здоровье в санатории «Золотой колос» в Сочи, а потом в том же месяце отправилась в Египет, в Шарм-эль-Шейх. И вот теперь, в июле, звезда пустилась в длительное путешествие по США. Поклонники переживают за телеведущую: видимо, Анфиса работает на износ, если ей приходится так часто отдыхать. В комментариях фолловеры просят Чехову поберечь себя и не трудиться так тяжело.

Многочисленные вояжи звезды наверняка опустошают ее кошелек. В апреле во время отдыха в Майами Анфиса жаловалась на дороговизну. По ее словам, если раньше для российских туристов поездка в США была пусть и затратным, но доступным удовольствием, то теперь, когда доллар по отношению к рублю скакнул вверх, стоимость заокеанского вояжа для многих стала неподъемной. Особенно учитывая то, как в Майами все дорого.

- Средний чек в ресторане – 100 долларов, и это без бутылки вина и на одного. Отели тоже просят не мало за весьма скромные номера, - рассказала Чехова. - Русских, кстати, встречаю не так много, как обычно. Хотя самолет был полный, когда летела. Но цены на билеты и на проживание в Майами сейчас такие, что, наверное, не многих русских сюда и тянет.