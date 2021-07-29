Швейцария прекратила расследование дела, связанного с Магнитским

Следствие, инициированное по иску главы компании Hermitage Capital Уильяма Браудера, продолжалось более десяти лет. Фото: Shutterstock

Генпрокуратура Швейцарии приняла решение о прекращении расследования уголовного дела об отмывании через банки страны денег, украденных из бюджета России.

По заявлению ведомства, не было найдено доказательств, позволяющих предъявить обвинения кому бы то ни было, сообщает Forbes.

Следствие, инициированное по иску главы компании Hermitage Capital Уильяма Браудера, продолжалось более десяти лет. В прокуратуре подчеркнули, что занимались исключительно финансовой стороной вопроса и не изучали обстоятельств гибели российского юриста и аудитора Сергея Магнитского.

Напомним, в 2008 году управляющий партнер аудиторской компании Firestone Duncan и аудитор фонда Hermitage Capital Management, бывшего на то время одним из крупнейших иностранных инвестфондов на фондовом рынке России, Сергей Магнитский был арестован по обвинению в пособничестве в уклонении от налогов. Его поместили в СИЗО, где он и умер спустя почти год. Его смерть привела к появлению в США знаменитого «Закона Магнитского», установившего персональные санкции в отношении лиц, причастных к гибели аудитора. Позже к действию закона присоединилась Великобритания.