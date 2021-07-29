Актёра "Штрафбата" нашли дома в предсмертном состоянии с переломанными рёбрами

Игорь Регнер в сериале "Штрафбат".

56-летний Игорь Регнер — известный актёр с большим послужным списком, на его счету более 60 ролей в различных отечественных фильмах и сериалах. В их числе многосерийный фильм "Штрафбат", "Досье детектива Дубровского", "Любить по-русски-2", "Китайский сервиз", "В круге первом", "Солдаты", "Час Волкова", "Лесник" и многие другие. Помимо карьеры артиста, Игорь Регнер много времени посвящает преподавательской деятельности на кафедре Физического воспитания в Финансовом университете при Правительстве РФ.

Но несколько дней назад Игорь Регнер оказался в больнице, скорая помощь доставила его с места проживания в реанимационное отделение со множественными травмами и переломами. Оказалось, что мужчина получил их ещё за неделю до приезда врачей, и всё это время пролежал дома.

— 56-летний мужчина был госпитализирован в реанимационное отделение ГКб им. Боткина с диагнозом: тупая травма груди, множественные переломы ребер слева, перелом левой лучевой кости. Травмы получены 17 июля, — сообщил источник kp.ru

О тяжелом пациенте врачи сразу сообщили в полицию. Подобные травмы мужчина вряд ли бы мог получить самостоятельно. В полиции стали проводить проверку, основной версией было избиение. Возможно мужчине кто-то решил отомстить или его пытались ограбить. Домой к артисту отправили оперативников, чтобы узнать, пропало ли что-то из дома и получить свидетельские показания. Но дверь там никто не открыл. А опросить самого Игоря Регнера не представляется возможным, мужчина уже несколько дней находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Мы связались с его коллегами в Финансовом университете при Правительстве РФ, но там о случившемся тоже почти ничего не знают.

— Мне сказали, что Игорь Антонович в пятницу попал в больницу с воспалением лёгких, говорят, что это не ковид. Видимо, после химиотерапии, которую он недавно проходил, иммунитет ослаб, и он подцепил какую-то инфекцию, — говорит коллега Михаил (имя изменено).

Сейчас полицейские опрашивают соседей и пытаются восстановить картину того дня, чтобы понять, что же случилось с актёром.