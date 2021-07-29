В Болгарии признали ошибки в вакцинации: Неправильно выбранный препарат стоил жизни 10 тысячам человек

Из-за проблем с поставками страна оказалась не готова ко второй волне ковида Фото: REUTERS

Небывалое дело: власти страны публично покаялись в своих ошибках. Министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров признал: при организации прививочной кампании против коронавируса наделали ошибок, которые стоили жизней 10 тысячам человек.

- С самого начала стоило в первую очередь прививать пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, - сказал Кацаров. – Эффект от того, что это н было сделано, мы увидели во время второй волны ковида, когда 80% смертей пришлось именно на людей пожилого возраста. Если бы старики были привиты, этих смертей можно было бы избежать.

Да и с выбором препарата для массовой вакцинации чиновники в Софии, как теперь стало ясно, дали маху. Контракт на поставки заключили с производителем вакцины AstraZeneca, хотя можно было не складывать, как говориться, все яйца в одну корзину, а закупить еще Pfizer и Moderna, да и Россия была готова поставлять «Спутник V». В результате из-за проблем с поставками британско-шведского медикамента в стране резко упали темпы вакцинации, и до конца февраля удалось привить лишь около 200 тысяч человек из семи миллионов жителей. А поставка медикаментов для всенародной вакцинации дело непростое, провернуть его быстро не получилось бы. Вот и пришлось ждать у моря погоды – когда довезут давно оплаченные ампулы. Что же сподвигло министра на такие откровенные признания? Говорить о допущенных ошибках Стойчо Кацарову было тем легче, что он вообще-то исполняющий обязанности министра здравоохранения: недавно в Болгарии прошли парламентские выборы, в результате которых в стране сменилось правительство. Так что все оплошности – дело рук бывших управленцев. Сейчас Болгария занимает последнее место в ЕС по числу вакцинированных жителей – в стране привиты двумя дозами лишь чуть больше 16 % населения, а первую дозу вакцины получили 18% граждан. Всего коронавирусом в Болгарии заразились 424 тысячи человек, от болезни скончались 18 тысяч человек. В стране до конца августа действует режим чрезвычайной эпидемической ситуации.